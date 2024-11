Comment fonctionne la Voix dans Dune Prophecy, l’étrange pouvoir du Bene Gesserit ?

Valya Harkonnen est capable d’utiliser un pouvoir terrifiant lui permettant d’imposer sa volonté à ses interlocuteurs : de quoi s’agit-il exactement ?

Les films Dune de Denis Villeneuve ont brillamment réussi à adapter les romans de Frank Herbert et trouver leur public. Paul Atréides est ainsi devenu connu du grand public, mais n’est pas le seul à évoluer dans l’univers complexe de science-fiction : la série Dune Prophecy permet de son côté d’en découvrir davantage sur le Bene Gesserit et ses origines.

Et parmi les figures les plus importantes de cette Communauté de Sœurs, se trouve Valya Harkonnen, qui obtient le rôle principal de la production HBO. Or, la Mère Supérieure ne se contente pas d’être une Diseuse de Vérité : en plus d’être un véritable détecteur de mensonge, elle peut aussi donner des ordres aux autres en usant de son étrange voix. Mais comment fonctionne ce pouvoir ?

Qu’est-ce que la Voix dans Dune Prophecy ?

La Voix est un des pouvoirs des Sœurs du Bene Gesserit dans l’univers de Dune : en sélectionnant des harmoniques bien précis, les utilisatrices peuvent forcer leur interlocuteur à obéir à leurs ordres.

HBO

Tout le monde n’est pas capable de maîtriser un tel pouvoir, mais les Sœurs passent par un long entraînement pour devenir Acolytes, entraînement qui leur permet de contrôler leur corps à des niveaux frôlant l’absurde : elles peuvent ainsi modifier la structure de leurs cellules pour s’adapter à du poison et atteindre de nouveaux niveaux de conscience, ou encore choisir le sexe de leur bébé alors qu’il se trouve encore dans leur ventre.

La Voix permet d’agir directement sur les influx nerveux de ceux qui l’écoutent, et les force à obéir. Elle peut aussi les plonger dans un état émotionnel précis ou paralyser. Utilisée avec subtilité, elle peut être employée dans une conversation pour convaincre ou influer sur l’opinion d’un interlocuteur.

On peut toutefois y résister : dans les romans Dune, les Sœurs sont entraînées pour éviter d’être subjuguées. D’autres formations servent à se protéger en renforçant directement son mental.

Valya semble être celle qui découvre la Voix dans Dune : Prophecy, s’en servant dans le pilote et suggérant l’idée de partager son savoir qu’elle aurait “développé”. Dans le roman La Communauté des Sœurs, c’est la Mère Supérieure Raquella qui utilise vraisemblablement la Voix pour la première fois, après avoir survécu au Fléau de Rossak.

La série Dune Prophecy n’est pas terminée : pour ne rien rater de la suite des intrigues du Bene Gesserit, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.