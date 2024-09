Comment Daryl Dixon est arrivé en France ? Explication du spin-off de The Walking Dead

La série dérivée de The Walking Dead centrée sur Daryl Dixon se déroule en France, mais comment a-t-il fait pour se retrouver en Europe en pleine apocalypse zombie ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Avant le succès de Game of Thrones, The Walking Dead a été pendant un certain temps la série télévisée la plus populaire au monde. Elle a notamment ouvert la voie aux productions à gros budget, qui sont depuis devenues monnaie courante dans l’industrie.

Lancée en 2010, la série principale The Walking Dead s’est terminée en novembre 2022 après onze saisons, avec des fans fidèles déplorant le départ de certains de leurs personnages préférés.

Cependant, la franchise a continué dans différentes directions grâce à plusieurs spin-offs, avec d’un côté Maggie et Negan qui ont fait leur retour dans Dead City, mais aussi Rick et Michonne dans The Ones Who Live, ainsi que le personnage désormais culte incarné par Norman Reedus dans Daryl Dixon.

Bien qu’il ait été créé exclusivement pour la série et qu’il n’apparaisse donc pas dans les comics d’origine de Robert Kirkman, Daryl est devenu l’un des personnages les plus populaires de The Walking Dead.

Il est l’un des rares personnages introduit dès le début de la série principale à être encore vivant, et sa série dérivée a renforcé son statut en tant que l’une des figures les plus emblématiques de la franchise.

Bien qu’il ait passé la majeure partie de sa vie dans et autour de la Géorgie aux États-Unis, le spin-off centré sur Daryl l’a amené jusqu’aux plages de l’Hexagone.

Mais comment a-t-il pu arriver en France pendant une apocalypse zombie ? Voici ce que vous devez savoir sur la série The Walking Dead : Daryl Dixon.

À la fin de la série principale The Walking Dead, Daryl choisit de vivre en tant que nomade, voyageant entre les différentes communautés qu’il a aidé à établir avec ses compagnons pour effectuer des missions de ravitaillement et accomplir diverses besognes.

Cependant, la scène d’ouverture de Daryl Dixon montre le personnage se réveillant sur les côtes françaises. Les détails de son arrivée sont progressivement révélés tout au long de la première saison, notamment dans l’épisode 5.

Tout en explorant d’autres colonies à travers les États-Unis, Daryl se rend dans le Maine, en Nouvelle-Angleterre, sur sa célèbre moto. En échange de carburant pour son véhicule, il décide d’aider un groupe de survivants à capturer des zombies.

En aidant ces survivants, il découvre que Juno (interprété par John Ales) a tué un garçon nommé T.J., une personne à laquelle Daryl s’était attaché.

Lorsque Daryl décide de confronter Juno à ce sujet, les deux hommes en viennent à une altercation physique et sont capturés par le Dr Lafleur, le chef du groupe de survivants que Daryl rencontre dans le Maine. Ils sont forcés de monter à bord d’un navire appelé Pouvoir.

Le bateau met le cap sur une destination inconnue, et Daryl et Juno sont contraints de collaborer pour s’échapper. Lorsque leur évasion tourne à la catastrophe, comme c’est souvent le cas dans The Walking Dead, Daryl parvient à sauter par-dessus bord juste avant que le navire ne prenne feu.

Bien qu’il ne soit pas clair à quelle distance du rivage se trouve Daryl après avoir sauté du bateau, il est montré échoué en France, où il passe toute la première saison.

Pour la saison deux, intitulée Daryl Dixon : The Book of Carol, nous savons que Daryl est resté en France depuis la fin de la première saison, et que son amie de longue date et autre personnage adoré des fans, Carol Peletier, le rejoindra.

Pour ceux qui sont impatients de découvrir comment Carol est arrivée en France, rendez-vous sur Paramount+ pour le lancement de la saison 2 de The Walking Dead : Daryl Dixon – The Book of Carol le 30 septembre 2024.