Explication de la fin de la saison 6 de Cobra Kai : qui gagne le Sekai Taikai ?

L’aventure qui avait commencé en 1984 vient de s’achever avec la partie 3 de la saison 6 de Cobra Kai : on vous récapitule et explique la fin de la série sur Netflix.

La partie 3 de la saison 6 de Cobra Kai permet de conclure le dernier chapitre de la série, après le succès des films Karate Kid. Le récit aura marqué plusieurs générations, s’étalant sur des décennies et proposant son lot de rebondissements.

Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et si Netflix a pris son temps avant de révéler celle de Cobra Kai, il est désormais temps de tourner la page. Le final se déclinant sous forme de cinq épisodes est en effet sorti le 13 février 2025 sur la plateforme de streaming. Et pour ceux qui auraient du mal à s’y retrouver, on vous explique tout.

Attention : la suite de cet article spoile la fin de la saison 6 de Cobra Kai.

Résumé des épisodes de la partie 3 de la saison 6 de Cobra Kai

La partie 3 de la saison 6 de Cobra Kai reprend directement après l’incident tragique de la partie 2, alors qu’une bagarre générale se terminait sur la mort de Kwon.

Résumé de l’épisode 11 de la saison 6 de Cobra Kai

La partie 2 de la saison 6 de Cobra Kai débute sur les conséquences de la mort de Kwon lors du tournoi Sekai Taikai. Kreese se reproche ce drame et sait que des répercussions seront inévitables.

Curtis Bonds Baker/Netflix

L’épisode fait ensuite un bond d’un mois dans le temps. Les conséquences de l’événement commencent à se faire ressentir : Robby envisage d’abandonner le karaté, Sam veut quitter la Vallée, Daniel adopte un comportement étrange, et Amanda s’inquiète, persuadée qu’il est traumatisé par ce qui s’est passé à Barcelone.

De son côté, Terry Silver veut relancer le Sekai Taikai pour relancer le tournoi et honorer la mémoire de Kwon… du moins, c’est ce qu’il prétend. Le directeur Gunther Braun reste sceptique et affirme que tous les sensei devront être d’accord pour que Silver puisse aller de l’avant. Daniel est tout aussi méfiant, mais Johnny est quant à lui partant pour le retour du tournoi, espérant toujours voir Robby triompher.

Pendant ce temps, Maître Kim veut se venger de ce qui est arrivé à Kwon, déclarant : “Ils prennent l’un des nôtres, on prend l’un des leurs.” Il choisit Yoon comme combattant, qui n’éprouve aucune pitié en écrasant littéralement ses camarades. Maître Kim confie également à Kim Da-Yeun la lourde tâche de reprendre le contrôle de Cobra Kai.

De son côté, Silver révèle à Daniel et Johnny qu’il est mourant. Son dernier souhait est de faire en sorte que le Sekai Taikai se poursuive, et il est prêt à financer le tournoi si ses adversaires acceptent de participer et de choisir le lieu et les arbitres. Daniel consulte Sam, Miguel et Robby, qui se montrent déterminés à relever le défi.

Résumé de l’épisode 12 de la saison 6 de Cobra Kai

L’épisode 12 débute par l’inévitable montage d’entraînement, alors que la renaissance du Sekai Taikai attire une grande attention médiatique, notamment en raison du drame de Barcelone.

Curtis Bonds Baker/Netflix

Chozen reçoit une lettre de Kimiko, dans laquelle elle lui confie qu’elle l’aime… mais uniquement comme un ami, son cœur appartenant à un autre. Dévasté, Chozen noie son chagrin dans l’alcool. Mais avec le soutien d’une amie de Daniel et Amanda – incarnée par Elizabeth Berkley – il prend la décision de poursuivre Kim Da-Eun.

En parallèle, les garçons de Miyagi-Do utilisent un équipement de réalité virtuelle pour préparer Robby à son match retour contre Axel. Mais l’entraînement semble contre-productif, faisant chuter ses chances de victoire de 12 % à seulement 4 %.

Tory abandonne, permettant à Sam d’avancer en finale du Sekai Taikai. Les deux rivales s’affrontent dans un gymnase vide, où Sam révèle qu’elle ne veut finalement pas aller à l’université et préfère suivre une formation à Okinawa.

De son côté, Johnny décide qu’il veut épouser Carmen et se prépare à sa demande en mariage comme s’il s’entraînait pour un combat. Mais avant qu’il ne puisse poser la question, Carmen perd les eaux. Tous deux finissent par se dire oui à l’hôpital, avant que Carmen ne donne naissance à une petite fille, qu’ils nomment Laura en hommage à la mère de Johnny.

Résumé de l’épisode 13 de la saison 6 de Cobra Kai

Kreese et Johnny finissent par faire la paix, tandis que Daniel fait un rêve qui le ramène à une nuit de 1984 durant laquelle Johnny et les membres de Cobra Kai l’avaient passé à tabac en étant déguisés en squelettes.

Curtis Bonds Baker/Netflix

Mais l’essentiel de l’épisode tourne autour de la reconstitution du tournoi et du match retour entre Robby et Axel. Le combat en question est intense : Robby marque le premier point, tandis qu’Axel semble monter en puissance et commence à le malmener.

Mais Wolf donne des conseils pernicieux à Axel, qui finit par obéir et brise le genou de son adversaire, l’empêchant au passage de terminer le tournoi. Axel accède ainsi à la finale, et si Cobra Kai ne nomme pas de remplaçant pour Kwon, il sera sacré champion.

Sam ne sait plus pourquoi elle se bat, ce qui fait écho aux paroles de M. Miyagi dans un rêve de son père. Daniel comprend enfin et explique à Sam qu’il ne l’a jamais entraînée pour combattre, mais pour qu’elle n’ait jamais à le faire. Sam décide alors d’abandonner son combat, perpétuant ainsi l’héritage de M. Miyagi.

Dans une autre scène poignante, Johnny reconnaît qu’il ne sait pas comment ne pas se battre. Il avoue à Kreese que l’incident du parking en 1984 a été le pire moment de sa vie – non pas parce que Kreese l’a étranglé ou a brisé son trophée de finaliste – mais parce qu’il l’a abandonné. En réponse, Kreese le prend dans ses bras, lui dit qu’il aimerait pouvoir réparer les choses lui présente ses excuses.

Enfin, Axel est déclaré champion, mais avant qu’il ne puisse recevoir son trophée, Miguel fait son apparition, vêtu de noir. Il combat désormais pour Cobra Kai, avec la bénédiction de Daniel. L’épisode se termine alors que Johnny s’incline devant Kreese, symbolisant leur rédemption, tandis que Miguel fixe Axel d’un regard déterminé, prêt à se venger.

Résumé de l’épisode 14 de la saison 6 de Cobra Kai

L’épisode 14 de la saison 6 de Cobra Kai offre un rebondissement pour la finale du tournoi, tandis que Kreese et Terry s’affrontent une ultime fois.

Netflix

Les sensei préparent leurs élèves pour l’affrontement final. Daniel a racheté l’ancien dojo de Cobra Kai pour Johnny, lui offrant la possibilité de revenir là où tout a commencé. Il explique en effet ne pas croire en la philosophie du Cobra Kai, mais est prêt à accorder sa confiance à Johnny Lawrence.

Puis vient la finale féminine : Tory éprouve des difficultés face à Zara, qui perturbe sa concentration et la met en difficulté. Mais Johnny lui rappelle qu’elle est vulnérable lorsqu’elle n’est plus au sol. La déclaration d’amour de Robby finit de redonner de la détermination à Tory, qui obtient une victoire écrasante face à son adversaire.

Dans le même temps, Miguel découvre la candidature de Sam pour Okinawa, mais il accepte la nouvelle sans problème, tandis que Silver et Daniel reprennent leurs chamailleries.

Puis vient le combat tant attendu : Miguel contre Axel. Miguel prend rapidement l’avantage, mais Axel suit les ordres de Wolf et ne retient pas ses coups, n’éprouvant aucune pitié. Un coup de pied retourné en pleine tête envoie valser le bandana de Miguel, avant qu’Axel ne soit sommé de viser sa colonne vertébrale blessée.

Mais Miguel riposte en frappant bas et en enchaînant une combinaison dévastatrice qui se conclut par un coup de pied à la tête d’Axel, scellant sa victoire. Cobra Kai remporte ainsi deux victoires, mais le tournoi se termine sur une égalité parfaite. Selon les règles, Lawrence doit alors affronter Wolf dans un dernier combat décisif. Johnny demande pour l’occasion à Daniel de l’aider.

Puis vient la conclusion choc de l’épisode 14 : Kreese suit Terry sur son yacht pour l’empêcher d’enlever la famille de Johnny. Un combat éclate, durant lequel Terry utilise une bouteille et Kreese son cigare. Durant l’affrontement, une bonbonne de carburant se renverse, donnant l’avantage à Terry qui étrangle Kreese. Mais ce dernier parvient à jeter son cigare sur le combustible : une explosion retentissante détruit le yacht, tuant les deux hommes sur le coup.

Résumé de l’épisode 15 de la saison 6 de Cobra Kai

Johnny se bat contre Wolf pour remporter le tournoi, et décroche la victoire en apprenant de ses erreurs passées dans le dernier épisode de Cobra Kai.

Elizabeth Morris/Netflix

Le dernier épisode de Cobra Kai s’ouvre sur un flashback en 2017, où Johnny se recueille sur la tombe de sa mère, se lamentant sur sa vie de perdant et sur le fait que personne ne veille sur lui. Mais les choses ont changé, puisque Chozen entraîne désormais Johnny, qui peut suivre les conseils et les encouragements de Daniel.

L’épisode 15 est également l’occasion de conclure certaines intrigues : Miguel est accepté à Stanford, Tory et Robby se voient offrir des emplois dans des tournées de tournois, et dans une révélation un peu trop brève, on apprend que, dans le passé, M. Miyagi a en réalité été attaqué par l’homme qui lui avait volé le collier de sa femme, ce qui expliquerait son agression.

Vient ensuite le grand combat : Johnny affronte le redoutable Wolf, qui le domine et lui inflige une série de coups illégaux, le forçant à reculer dans un coin, en sang. C’est alors que Daniel prononce un discours rappelant l’atmosphère du film de 1984 – en bien plus vulgaire.

Ses mots suffisent à remotiver Johnny, qui envoie un coup de pied en plein dans le buste de Wolf pour égaliser. Il repense ensuite au coup de pied de la grue qui l’avait vaincu en 1984 et, cette fois, change de tactique : au lieu de foncer tête baissée, il observe son adversaire. Il fauche ainsi Wolf, et lui assène un coup de poing dévastateur au visage, remportant le tournoi. Cobra Kai est ainsi sacré meilleur dojo du monde.

Explication de la fin de la saison 6 de Cobra Kai

La partie 3 de la saison 6 de Cobra Kai conclut de nombreuses intrigues importantes et parfois plus mineures de la série sur Netflix.

Kreese et Terry sont-ils morts dans la saison 6 de Cobra Kai ?

Kreese et Terry meurent à la fin de la saison 6 de Cobra Kai.

Netflix

Ne voulant pas laisser Terry faire du mal à la femme et l’enfant de Johnny, Kreese le suit sur son yacht, sur lequel un combat s’engage. Les deux adversaires utilisent des armes surprenantes, dont un cigare : c’est ce dernier qui provoque une explosion, quand Kreese le lance sur du carburant. Le bateau explose, ne laissant aucune chance aux personnes à bord.

Pourquoi M. Miyagi a attaqué et détroussé un homme ?

M. Miyagi aurait attaqué un homme pour récupérer le collier de sa femme décédée : le garde du camp aurait ainsi mis la main sur le bijou après sa mort.

Columbia Pictures

On découvre en effet dans le dernier épisode de la saison 6 de Cobra Kai que M. Miyagi a cherché à récupérer un bijou transmis au sein de sa famille, volé par un gardien de camp à la mort de sa femme. Mais l’homme en face a attaqué le sensei. La révélation est brève, mais justifierait ainsi l’acte de M. Miyagi, qui se serait alors simplement défendu.

Quel dojo gagne le Sekai Taikai à la fin de Cobra Kai ?

Cobra Kai gagne le Sekai Taikai à la fin de la saison 6, devenant ainsi le meilleur dojo du monde.

Curtis Bonds Baker/Netflix

Alors que les candidats ont réussi à égaliser après des affrontements acharnés, c’est au tour des sensei de s’affronter : Johnny tire profit de ses expériences passées et de ses échecs pour s’améliorer, et refuse de se laisser faire face aux coups bas de Wolf.

Plusieurs sous-intrigues de Cobra Kai obtiennent une vraie conclusion à la fin de la saison 6 de la série Netflix.

Curtis Bonds Baker/Netflix

Johnny achète une maison pour sa famille, tandis que les élèves de Cobra Kai partent à l’université. Tory et Robby gagnent leur vie sur le circuit des tournois, et Chozen et Kim Da-Yeun se mettent en couple. Johnny retourne quant à lui sur la tombe de sa mère, mais cette fois en homme heureux. Miguel part à Okinawa avec Sam. Enfin, un deuxième dojo Cobra Kai est ouvert.

En toute fin d’épisode 15, Johnny fait un discours à ses nouveaux élèves sur l’importance d’apprendre plusieurs disciplines, combinant la défense du Miyagi-Do et l’attaque de Cobra Kai. Mais très vite, il redevient lui-même et se met à hurler sur ses losers qu’il compte transformer en champions. Preuve que Johnny a tiré des leçons de ses dernières expériences, mais qu’au fond, il reste le même.

Les six saisons de Cobra Kai sont intégralement disponibles sur Netflix depuis le 13 février 2025. Et pour plus de contenus, vous pouvez aussi jeter un coup d’oeil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci, toutes plateformes confondues.