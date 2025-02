La fin de la saison 6 de Cobra Kai révèle la vérité derrière les crimes de M. Miyagi

Cobra Kai explore le passé potentiellement criminel de M. Miyagi, et les dernières scènes de la série révèlent enfin la vérité sur la rumeur de vol et d’agression qui le concerne.

M. Miyagi était à la fois l’ami et mentor de Daniel LaRusso dans les trois films Karate Kid, lui prodiguant aussi bien des conseils en arts martiaux que de véritables leçons de vie. Mais le personnage est décédé entre les événements des films et ceux de Cobra Kai. Et pourtant, Daniel a repris le flambeau au sein de son propre dojo, qu’il a nommé Miyagi-Do en son honneur.

Sauf que tout a changé lorsque le nouveau sensei a découvert une malle secrète appartenant à M. Miyagi, contenant des indices suggérant que son ancien professeur avait participé au tournoi Sekai Taikai, et surtout qu’il avait peut-être tué quelqu’un. Une révélation qui a malheureusement été confirmée dans la partie 2 de la saison 6 de Cobra Kai. Mais d’autres éléments laissaient aussi entendre que Miyagi avait été impliqué dans un vol violent ayant conduit un homme à l’hôpital. Et alors que la partie 3 de la saison 6 de Cobra Kai est sortie le 13 février 2025, on a enfin eu le fin mot de l’histoire.

Qui M. Miyagi a-t-il battu et volé dans la saison 6 de Cobra Kai ?

M. Miyagi a agressé et détroussé le gardien de camp qui avait pris le collier de sa femme décédée : c’est ce que le dernier épisode de Cobra Kai révèle.

Columbia Pictures

La vérité éclate lors d’un repas de famille chez les LaRusso. La mère de Daniel, Lucille, offre à Sam son cadeau de remise de diplôme : un magnifique collier de perles. C’est alors qu’elle dévoile l’histoire de cet objet, expliquant l’avoir reçu de M. Miyagi. L’objet aurait ainsi appartenu à la mère du sensei, qui se l’est vu confier par son père pour le vendre en cas de besoin lorsqu’il a dû quitter Okinawa.

Finalement, M. Miyagi ne vend jamais le collier, l’objet ayant une trop grande valeur sentimentale à ses yeux. Le bijou a plutôt été offert à sa femme lors de son mariage. Mais durant la guerre, son épouse décède à Manzanar dans un camp, et un garde le lui vole.

Daniel se remémore alors l’article de journal concernant l’attaque et fait le lien entre les deux incidents : M. Miyagi a fini, d’une manière ou d’une autre, à récupérer le collier de sa famille. Malheureusement, le garde l’ayant attaqué, le sensei s’est défendu, lui aussi violemment.

La saison 6 de Cobra Kai est intégralement disponible sur Netflix depuis le 13 février 2025. Et pour plus de contenus, vous pouvez aussi jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci, toutes plateformes confondues.