Le final de la saison 6 de Cobra Kai offre à ce personnage clé une conclusion badass

Cobra Kai vient de s’achever dans un final haletant, et la série vient d’offrir une conclusion parfaite pour un méchant emblématique.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers de la saison 6 de Cobra Kai.

Interprété par le talentueux Martin Kove, John Kreese était déjà un antagoniste accompli dans le film original Karate Kid. En tant que sensei du dojo Cobra Kai, il enseignait la douleur à ses élèves, leur inculquait l’absence de pitié et était même allé jusqu’à transformer l’adolescent Johnny Lawrence en véritable machine à briser des jambes.

En bon vilain qui se respecte, Kreese détestait tout ce que représentaient M. Miyagi et Daniel LaRusso, et cette haine l’a suivi jusqu’à la série Cobra Kai, dans laquelle il est devenu obsédé par l’idée de faire tomber le Miyagi-do. Sauf que les derniers épisodes de la saison 6 sont sortis, et ont présenté la fin émouvante de son voyage.

John Kreese obtient une fin parfaite dans la saison 6 de Cobra Kai

John Kreese suit un parcours fascinant au fil des saisons de Cobra Kai, les spectateurs découvrant son passé à travers plusieurs flashbacks qui ont dévoilé un homme bien plus complexe qu’il n’y paraissait au départ.

À l’aube de la saison 6, Kreese commence à regretter son amitié avec Terry Silver, la manière dont il a traité Johnny Lawrence par le passé, ainsi que son comportement envers Tory Nichols dans le présent. Ainsi, les derniers épisodes le montrent alors qu’il tente de se racheter.

Dans l’épisode 11, il s’interroge : est-il trop tard pour être un bon sensei, ou même une bonne personne ? Dans l’épisode 13, il confie à Tory qu’elle est la dernière représentante de Cobra Kai et exprime son souhait de la voir remporter le tournoi Sekai Taikai. Il remercie ensuite Johnny d’avoir fait ce qu’il fallait à Barcelone et présente ses excuses pour avoir ruiné le dojo.

Mais ce ne sont là que les premières étapes de son parcours vers la rédemption. Plus tard dans l’épisode, Kreese et Johnny partagent un moment encore plus émouvant. Johnny lui avoue que l’incident sur le parking au début de Karate Kid 2 a été le pire moment de sa vie. Non pas à cause de l’étranglement ou de la destruction de sa médaille de finaliste, mais à cause de l’abandon ressenti à l’époque.

En réponse, Kreese le serre dans ses bras et lui dit se sentir désolé. L’épisode se termine alors sur un moment fort : Johnny s’incline devant John sur le tatami du tournoi, indiquant ainsi qu’il parvient enfin à pardonner les erreurs de son ancien sensei et à avancer dans sa vie.

Cobra Kai Saison 6 : John Kreese vs Terry Silver

Mais l’histoire de Kreese ne s’arrête pas là. Terry Silver représente toujours une menace pour Johnny et sa famille, et Kreese décide d’agir en conséquence.

Caché sur le yacht de Silver, il attend que le bateau soit en pleine mer, élimine les sbires de Terry, puis l’affronte directement. Les deux hommes engagent un combat brutal : Silver utilise une bouteille comme arme, tandis que Kreese riposte avec son cigare allumé.

Durant l’affrontement, de l’essence se répand sur le sol. Alors que Silver prend l’avantage, Kreese jette son cigare sur le carburant, provoquant une explosion qui détruit le bateau et les deux hommes à bord.

Le dernier acte de Kreese se présente ainsi comme un geste héroïque qui permet d’éliminer l’homme qui voulait faire du mal à Johnny, devenu son protégé. Toutefois, sa mort n’est jamais montrée à l’écran… Peut-être que l’ancien méchant de Karate Kid, devenu héros, vivra pour se battre un autre jour ?

Les six saisons de Cobra Kai sont intégralement disponibles sur Netflix depuis le 13 février 2025. Et pour plus d’histoires, vous pouvez aussi jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci, toutes plateformes confondues.