Musique de Cobra Kai Saison 6 : toutes les chansons de la série Netflix

Cobra Kai est connue pour sa bande-son entraînante : on vous a listé toutes les chansons qui apparaissent dans la saison 6, ainsi que des détails sur les artistes qui les interprètent.

Le film original Karate Kid possédait une bande-son mémorable, mêlant morceaux pop comme ‘Cruel Summer‘ de Bananarama, et rock avec ‘You’re the Best Around‘ de Joey Esposito – sans oublier la partition de Bill Conti pour la musique originale, aussi émouvante qu’inspirante.

Cobra Kai a perpétué cette tradition au fil de ses cinq premières saisons, en s’appuyant largement sur des morceaux des années 80, en accord avec les goûts musicaux de Johnny Lawrence et compagnie. Et la saison 6 n’a pas échappé à la règle : la série s’est terminée en musique, la bande son venant appuyer de nombreuses scènes cruciales jusqu’au final de la partie 3.

Toutes les chansons de la bande-son de la saison 6 de Cobra Kai

Voici le détail des chansons présentes dans la bande-son de la saison 6 de Cobra Kai, avec les épisodes dans lesquels elles apparaissent et les artistes qui les interprètent.

Episode 1

‘Roll with the Changes’ de REO Speedwagon

Episode 2

‘Pop It’ de Charlotte Devaney & Noize Parade

‘Crank It Up’ de Joey Valence & Brae

Episode 3

‘Sweet Baby’ de Janice Dempsey and Steve Sechi

‘Girls Just Wanna Have Fun’ de Cyndi Lauper

‘All Money In’ de 20_2x

Episode 4

‘You Want it All’ de Go Betty Go

Episode 5

‘Stay Young at Heart’ de Headhunter

Episode 6

‘Hold Me Now’ de Thompson Twins

Episode 8

‘Louis Vie’ de DJ Hertz, avec DaXoVii & Victor Baillet

‘Caramelos’ de Los Amaya

‘Dancing in the Sun’ de Jessica Greenfield, Javier Fioramonti & MC Magico.

‘Rumba de Barcelona’ de Gato Perez

Episode 12

‘Take My Breath Away’ – Instrumental

Episode 13

‘Thunderstruck’ d’AC/DC

Episode 14

‘Eminence Front’ de The Who

Episode 15

‘You’re the Best Around’ de Joey Esposito

Bande originale de la Saison 6, Partie 1

Vous pouvez également retrouver ci-dessous les détails de la bande originale de la saison 6 de Cobra Kai, composée par Leo Birenberg et Zach Robinson :

1. Heart of the Cobra

2. A New Miyagi-Do

3. Lesson for Whole Life

4. Eunjangdo

5. Quality, Not Quantity

6. The Ghosts of Mount Cobra

7. A Sensei’s Legacy

8. Rise of Kwon

9. The Last Temptation of Kreese

10. Miyagi’s Box

11. Karate Call to Arms

12. Capture the Flag

13. Valley Bad Boys

14. Final Selection

15. Keenry4ever

16. Fighters

17. Battle of Brothers

18. Girl’s Captain

19. Dirty Box of Secrets

20. Let the Games Begin

Un single intitulé ‘Enter the Sekai Taikai‘, composé par Leo Birenberg et Zach Robinson pour la partie 2 de la saison 6, a également été composé tout spécialement.

Les six saisons de Cobra Kai sont disponibles sur Netflix. Et pour plus de contenus, vous pouvez aussi jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci, toutes plateformes confondues.

