Cobra Kai : 5 intrigues clés à retenir avant la sortie de la partie 3 de la saison 6

Les derniers épisodes de Cobra Kai s’apprêtent à débarquer sur Netflix : histoire de vous y retrouver, on vous fait un résumé de ce qu’il faut retenir avant la partie 3 de la saison 6.

Cobra Kai a raconté deux histoires principales tout au long de ses six saisons : la rivalité entre Johnny Lawrence et Daniel LaRusso, ainsi que la bataille entre leurs dojos respectifs, Cobra Kai et Miyagi-Do. Des récits qui ont mené tout ce beau monde jusqu’au tournoi Sekai Taikai à Barcelone, où le meilleur dojo du monde sera couronné.

Mais la saison 6 de Cobra Kai a été découpée en plusieurs parties, si bien que les spectateurs pourraient oublier certains éléments d’intrigue : pour vous y retrouver, on vous fait le récapitulatif des 5 points les plus importants à retenir avant de lancer les derniers épisodes de la série sur Netflix.

1. Terry Silver finance Iron Fist

Iron Fist semble être l’équipe la plus redoutable du tournoi Sekai Taikai, grâce au talent au combat d’Axel et Zara, mais aussi à la détermination impitoyable de Wolf sensei qui compte bien décrocher la victoire.

Curtis Bonds Baker/Netflix

Dans l’épisode 9 de la saison 6 – intitulé “Les Princes de la ville” – on découvre que Terry Silver, l’antagoniste de Karate Kid 3, finance leurs efforts. Il promet en effet d’effacer les dettes de Wolf en échange de sa loyauté.

L’objectif ultime de Silver reste le même : se venger de Daniel LaRusso. Il projette d’humilier son dojo pour parvenir à ses fins.

2. M. Miyagi a tué quelqu’un

Dans la partie 1 de la saison 6, Daniel découvre la malle mystérieuse de M. Miyagi, contenant des indices sur le passé de son défunt mentor. Parmi eux, une preuve qu’il avait participé au Sekai Taikai et un article de journal suggérant qu’il aurait tué quelqu’un.

Columbia Pictures

Dans la partie 2, Silver remet à LaRusso une enveloppe contenant des documents prouvant que Miyagi a bien participé au tournoi et y a tué un adversaire, lors d’un combat ayant mal tourné.

Daniel n’en croit pas ses yeux, mais le directeur du Sekai Taikai, Gunther Braun, confirme l’authenticité des informations. Cependant, on ignore toujours l’identité de la victime de Miyagi, ainsi que ses motivations.

3. Tory a rompu avec Robby

Quand les personnages de Cobra Kai ne se battent pas, ils ont tendance à tomber amoureux… ou à rompre. Et la saison 6 ne fait pas exception !

Netflix

Encore bouleversée par la mort de sa mère, Tory propose à Robby de faire une pause. Mais pendant ce break, Robby s’est rapproché de Zara, et Tory les a surpris en train de s’embrasser.

De son côté, Axel a tenté sa chance avec Sam, mais cette dernière est restée fidèle à Miguel. Quant à Johnny et Carmen, ils sont toujours ensemble, et Carmen attend désormais un heureux événement.

Chozen, lui, avait des soupçons sur la fidélité de son amour d’Okinawa, Kimiko : persuadé qu’elle voyait quelqu’un d’autre et dévasté, il a tenté de noyer son chagrin dans l’alcool… Pour finalement se rapprocher assez rapidement de Kim Da-Eeun.

4. Cobra Kai a (brièvement) été éliminé du Sekai Taikai

Dans l’épisode “Les Princes de la ville”, Robby bat Kwon, ce qui permet à Miyagi-Do de se qualifier pour le tournoi, tout en éliminant Cobra Kai du tournoi.

Curtis Bonds Baker/Netflix

Mais tout n’est pas perdu. Car dans l’épisode suivant, un rebondissement change la donne. Tous les dojos en compétition sont en effet réunis, et le directeur Braun annonce que l’équipe russe Tiger Strike est disqualifiée, quatre de ses combattants ayant échoué aux tests antidopage.

Le dojo Cobra Kai est alors réintégré dans la compétition et accède aux finales, durant lesquelles il affrontera Miyagi-Do, Iron Fist et Furia de Pantera.

5. Le tournoi s’est terminé par une mort

Le tournoi démarre sur les victoires de Kwon et Zara, tandis qu’Axel affronte Robby. Mais très vite, le combat devient chaotique.

Curtis Bonds Baker/Netflix

Utilisation douteuse des coudes, coups bas, altercations dans le public… finalement, tous les combattants de chaque équipe se retrouvent plongés dans une énorme mêlée. Dans la confusion, Tory affronte Zara, Miguel se bat contre Axel, tandis que Johnny et Daniel s’unissent pour affronter Wolf.

En coulisses, Kreese échange des coups avec Silver, mais perd son eunjangdo (un couteau coréen) pendant le combat. Il est sur le point de perdre lorsqu’un retournement de situation se produit : Johnny intervient pour sauver son ancien ennemi.

Sur le tatami, Axel et Kwon se battent sans relâche. Au milieu de leur affrontement, Kwon repère le eunjangdo et s’en empare. Mais avant qu’il ne puisse s’en servir, Axel le frappe avec un coup de pied volant, et Kwon s’effondre… directement sur la lame.

La partie 2 de la saison 6 de Cobra Kai se termine sur cette action terrible, Kwon agonisant au sol. La partie 3 débutera donc avec les conséquences dramatiques de sa mort.

La partie 2 de la saison 6 de Cobra Kai se termine sur cette action terrible, Kwon agonisant au sol. La partie 3 débutera donc avec les conséquences dramatiques de sa mort.