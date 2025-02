Top 10 des personnages les plus puissants d’Invincible

Invincible porte peut-être bien son nom, mais il a de la concurrence : voici les 10 personnages les plus puissants de la série d’animation sur Prime Video.

Histoire de mieux situer la puissance des héros et des vilains d’Invincible, on peut dire assez simplement qu’ils écraseraient sans problème la plupart des personnages du MCU (on aurait peut-être tendance à laisser leur chance à Hulk ou aux dieux de Thor, mais le reste finirait très certainement comme les premiers Gardiens du Globe.

L’article continue après la publicité

Non pas parce que les Avengers manquent de force ou d’audace, mais surtout parce que les protagonistes et leurs ennemis dans Invincible s’avèrent aussi écrasants que sanglants, et ne font généralement pas dans la dentelle. Qu’il s’agisse de conquérants extraterrestres à la force quasi illimitée, d’humains génétiquement modifiés ou de fous capables de voyager à travers le multivers, mieux vaut ne pas croiser le fer avec qui que ce soit dans l’univers de Mark Grayson et son papa tyran moustachu. Et à l’occasion de la sortie de la saison 3 d’Invincible, on a pris le risque de les classer par ordre de puissance.

L’article continue après la publicité

10. Angstrom Levy

Introduit dans la saison 2, Angstrom Levy n’a jamais été un homme ordinaire – mais on l’a tout de même connu plus sain d’esprit.

L’article continue après la publicité

Amazon Content Services LLC

Pour des raisons inconnues, le personnage s’est retrouvé avec la capacité de voyager à travers le multivers à volonté, ouvrant des portails vers d’innombrables réalités alternatives.

Sauf qu’après une tentative désastreuse d’absorber les connaissances de tous ses variants, Angstrom Levy a acquis une intelligence extraordinaire, mais au prix d’une déformation physique grotesque. Pire, sa conscience s’est mélangée à celle des autres, et son esprit tourmenté en est ressorti psychotique. Il s’en retrouve d’autant plus redoutable, surtout après être passé entre les mains de médecins d’un autre univers qui l’ont remis sur pied et lui ont même apporté quelques améliorations, le rendant assez fort pour tenir tête à Invincible en combat singulier (plus ou moins). Cela dit, ce sont ses pouvoirs sur le multivers qui restent son atout principal.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

9. Les jumeaux Mauler

On sait peu de choses sur la véritable nature des jumeaux Mauler, sinon qu’ils sont des humanoïdes baraqués et bleus, ayant miraculeusement survécu à chacun de leurs affrontements (même s’ils n’en sont jamais vraiment sortis indemnes).

amazon prime video

Dans le premier épisode, le duo résiste aux tirs d’artillerie lourde de l’armée, et il a fallu que tous les anciens Gardiens du Globe concentrent leurs efforts pour les maîtriser. Plus tard, lorsqu’Angstrom Levy invoque plusieurs Mauler pour retenir Invincible, les vilains se retrouvent à deux doigts de le tuer. Mieux vaut donc ne pas les sous-estimer.

L’article continue après la publicité

Surtout quand on considère que leur force ne se limite pas au physique : malgré leurs maladresses et l’immaturité certaine qui se ressent dans leur rivalité fraternelle, les jumeaux Mauler comptent parmi les esprits les plus brillants d’Invincible. Les deux vilains trouvent toujours un moyen de sortir une nouvelle invention de derrière les fagots, pour se sortir de n’importe quelle situation. Au point même de parvenir à créer une machine à clonage parfaite, source de nombreuses disputes entre les deux jumeaux pour déterminer lequel est l’originel.

L’article continue après la publicité

8. Titan

Titan n’a pas fait son retour dans Invincible depuis la saison 1, mais il a tout de même fait forte impression.

L’article continue après la publicité

Amazon Content Services LLC

Ce criminel impitoyable a la capacité de transformer sa peau en roche quasi indestructible, bien que les limites de ce pouvoir restent à ce jour inconnues. Le vilain n’a pas franchement brillé lors de son affrontement contre Invincible, mais il n’en était qu’à ses débuts, apprenant encore à maîtriser ses redoutables capacités. Difficile de juger un débutant face à des monstres déjà habitués à casser des mâchoires.

Surtout que Titan peut également sauter sur des distances incroyables, courir à une vitesse surhumaine et est pratiquement invulnérable aux balles, aux explosions et aux autres armes. Il n’a pas encore eu droit à son vrai baptême du feu, alors autant dire qu’on y réfléchirait à deux fois avant de parier contre lui.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

7. L’Immortel

La puissance de l’Immortel parle d’elle-même, et non, il ne se contente pas d’être immortel (même si cette capacité en soi lui vaut de se distinguer nettement du reste du casting).

Amazon Content Services LLC

Le héros a reçu son pouvoir après avoir été imprégné d’une mystérieuse énergie il y a des millénaires, mais possède aussi une force surhumaine, une endurance exceptionnelle, une résistance hors norme et la capacité de voler à des vitesses allant jusqu’à Mach 3. Même lorsqu’Omni-Man semblait l’avoir tué, son corps ne s’est pas décomposé, ce qui a permis aux jumeaux Mauler de le ressusciter sans difficulté.

L’article continue après la publicité

Le problème, c’est qu’il est certes le plus puissant des Gardiens du Globe encore en vie, mais il a aussi perdu plusieurs combats, malgré des milliers d’années d’expérience. L’Immortel a affronté Nolan à deux reprises et s’est incliné à chaque fois — cela dit, il s’est battu avec toute la détermination dont il pouvait faire preuve contre Omni-Man, ne s’arrêtant qu’après avoir été littéralement déchiré en deux.

L’article continue après la publicité

6. Atom Eve

Une chose est claire : Atom Eve pourrait monter encore plus haut dans ce classement à l’avenir.

L’article continue après la publicité

Amazon Content Services LLC

La jeune femme possède des pouvoirs extraordinaires, notamment la capacité de manipuler les atomes — d’où son nom — ainsi que la faculté de voler, de contrôler la télékinésie et de générer des champs et des rafales d’énergie rose pour combattre ses ennemis.

Il y a encore beaucoup à découvrir sur l’héroïne, mais sa plus grande faiblesse n’a rien de physique : c’est elle-même. Qu’on parle des limites imposées par le scientifique qui l’a créée pour l’empêcher d’être omnipotente, ou sa propre peur de blesser les autres, ces barrières l’empêchent pour l’instant d’exploiter pleinement son potentiel.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

5. Anissa

Anissa a fait une brève apparition dans l’avant-dernier épisode de la saison 2 d’Invincible, et elle était clairement terrifiante.

Amazon Content Services LLC

La femme est sans doute la Viltrumite la plus redoutable et effrayante (après Nolan) de la série. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien si elle est l’agent féminin le plus puissant de l’Empire Viltrumite, et on pourrait même la considérer comme encore plus rapide qu’Omni-Man.

L’article continue après la publicité

Mark a libéré son instinct de tueur lors de son combat contre Thula dans le final de mi-saison, mais face à Anissa, le jeune héros n’a pas même réussi à infliger la moindre égratignure à son adversaire. Cette dernière l’a balayé comme une poupée de chiffon, sans verser une seule goutte de sang.

L’article continue après la publicité

4. Battle Beast

Battle Beast n’est pas apparu dans la saison 2 d’Invincible (malgré les attentes des fans qui espéraient le voir dans la prison Viltrumite… mais on en a déjà trop dit !), mais personne n’a oublié la correction brutale qu’il a infligée à Mark dans la première saison.

L’article continue après la publicité

Amazon Content Services LLC

Le problème de Battle Beast, c’est son besoin de se confronter à des adversaires à sa taille, ce qui ne court pas les rues. Sa déception après avoir rencontré – et neutralisé – les Gardiens du Globe est sincère, lui qui espérait trouver sur Terre des combattants dignes de lui.

Mais au-delà de son ego surdimensionné, on peut aussi lui dénicher une autre faiblesse (même si on doit racler les fonds de tiroir pour la trouver) : contrairement à de nombreux héros d’Invincible, il ne peut pas voler. Malgré ça, sa force reste inégalée, valant aux humains qui le croisent le surnom d’insecte. Et que les fans se rassurent : si la série d’animation sur Prime Video suit les comics, on peut s’attendre à revoir Battle Beast dans la saison 3 d’Invincible, voire au-delà.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

3. Invincible / Mark Grayson

Mark est le premier de son espèce : un hybride mi-humain, mi-Viltrumite, et le fils de l’un des guerriers les plus redoutables de l’Empire.

Amazon Content Services LLC

Son héritage Viltrumite lui confère toutes les capacités auxquelles on est en droit de s’attendre, mais s’il fallait retenir quelque chose, c’est que s’il ne se trouve qu’en troisième place, c’est bien parce qu’Invincible propose des personnages encore plus redoutables que lui… du moins, pour l’instant. Car son potentiel est à ce stade encore peu exploité, le héros continuant d’évoluer à chaque saison.

L’article continue après la publicité

Mark se fait régulièrement massacrer dans la série, au point que c’en est presque devenu un running gag… sauf que le héros a survécu à tous ces combats sanglants, là où n’importe qui d’autre aurait littéralement fini en purée pour ne jamais se relever.

L’article continue après la publicité

Malgré tout, deux choses le freinent : son humanité et son jeune âge. Mais comme on l’a vu dans le final de la saison 2 d’Invincible face à Angstrom Levy (final dans lequel il semblait aussi atteindre une vitesse hypersonique), mieux vaut ne pas le pousser à bout.

L’article continue après la publicité

2. Allen l’Alien

Allen l’Alien, alias le Capitaine Unopa, est né pour être le plus puissant de son espèce, mais aussi une arme contre les Viltrumites.

amazon prime video

Au départ, on aurait pu croire à un semi-échec : Allen a certes survécu à des affrontements contre Omni-Man, mais quand Thula et ses alliés l’ont retrouvé dans la première partie de la saison 2 d’Invincible, l’extraterrestre a bien failli ne pas s’en sortir.

L’article continue après la publicité

Sauf que la deuxième partie a tout changé, grâce au pari risqué de Thadeus : en débranchant son appareil de survie, le vieux sage a permis à la physiologie d’Allen d’évoluer et d’atteindre un niveau supérieur. Le héros de l’espace est ainsi sorti de son coma plus grand et plus puissant que jamais, et sa capture par Anissa était clairement voulue, et non subie.

L’article continue après la publicité

1. Omni-Man / Nolan Grayson

La série Invincible n’a toujours pas trouvé d’adversaire à la hauteur d’Omni-Man, alias Nolan, le père de Mark.

amazon

Même après qu’un soldat Viltrumite ait semblé prendre le dessus sur lui en lui brisant le dos, le vilain était déjà remis sur pied à la fin de la saison 2, parvenant à encaisser sans broncher les coups du général Kregg en prison.

Omni-Man reste le Viltrumite le plus puissant de l’univers (du moins, à notre connaissance), mais aussi le plus flippant. Car le vilain a éviscéré tous les Gardiens du Globe sans le moindre effort, sauvé un vaisseau extraterrestre alors qu’il était aspiré par un trou noir, tué l’Immortel à deux reprises et rasé une planète entière en quelques minutes. Pour faire simple, Omni-Man a été conçu pour être l’équivalent d’un Superman maléfique… en peut-être même plus puissant.

L’article continue après la publicité

Omni-Man reste à ce jour le champion incontesté de la série sur Prime Video, mais d’autres adversaires coriaces vont débarquer dans la saison 3 d’Invincible : pour ne rien rater de la suite, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.