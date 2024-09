Les 15 meilleures séries à voir absolument en 2024 jusqu’à présent

Netflix, Prime Video, Max… Les plateformes de streaming nous inondent de nouveautés, mais certaines deviennent rapidement des incontournables : on a dressé la liste des 15 séries à ne pas manquer en 2024.

L’ère du streaming a changé fondamentalement notre manière de consommer les œuvres du petit écran : après la fin des horaires restrictifs des chaînes télévisées et des règles de bienséance dans de nombreux pays, les séries ont explosé à travers le monde. De Game of Thrones à Stranger Things, les titres se sont multipliés et certains ont acquis une renommée certaine.

Sauf que chaque année, il faut jongler avec la multitude de nouveaux épisodes qui surgissent sur les différentes plateformes de streaming. Et il peut parfois être difficile de suivre la cadence ou de se décider. 2024 n’échappe pas à la règle, proposant de nombreuses séries incontournables : on vous a dressé une liste de 15 productions à ne pas manquer selon nous.

Le Problème à 3 Corps

netflix

Le résumé : Dans la Chine des années 60, une jeune femme prend une décision dont les répercussions à travers le temps et l’espace vont affecter le monde d’aujourd’hui. Lorsque les lois de la nature se délitent inexplicablement sous les yeux d’un groupe soudé de brillants scientifiques, ils unissent leurs forces à celles d’un inspecteur peu orthodoxe pour affronter la plus grande menace de l’histoire de l’humanité.

Le Problème à 3 Corps est disponible en streaming sur Netflix.

Batman Caped Crusader

amazon content services llc

Le résumé : Bienvenue à Gotham City, où les criminels sévissent et les honnêtes citoyens vivent dans la peur. Forgé dans le feu de la tragédie, le riche mondain Bruce Wayne devient quelque chose d’à la fois plus et moins humain-BATMAN. Sa croisade solitaire pour la justice attire des alliés inattendus au sein de la police et de la mairie de Gotham, mais ses actions ont des conséquences imprévues.

Batman Caped Crusader est disponible en streaming sur Prime Video.

X-Men ’97

2024 marvel/disney+

Le résumé : Les X-Men, groupe de mutants aux dons extraordinaires, s’efforcent de protéger un monde qui les déteste et les craint profondément. Les X-Men sont confrontés comme jamais auparavant à un avenir dangereux et inattendu.

X-Men ’97 est disponible en streaming sur Disney+.

Fallout

prime video

Le résumé : Fallout suit le destin des nantis et des démunis vivant dans un monde où il ne reste presque rien à posséder. 200 ans après l’apocalypse, une paisible habitante d’un abri antiatomique est forcée d’aller s’aventurer à la surface… mais elle n’est pas prête pour ce que les Terres désolées lui réservent.

Fallout est disponible en streaming sur Prime Video.

Dark Matter

apple tv+

Le résumé : Dans ce thriller fantastique, Jason Dessen est emmené de force dans une version alternative de sa vie. Déterminé à retrouver sa véritable famille, il se lance dans un voyage éprouvant pour la sauver du pire ennemi que l’on puisse imaginer : lui-même.

Dark Matter est disponible en streaming sur Apple TV+.

True Detective – Night Country

hbo

Le résumé : Quand la longue nuit d’hiver s’abat sur Ennis, en Alaska, les huit scientifiques en poste à la station de recherche arctique de Tsalal disparaissent sans laisser de traces. Pour résoudre l’affaire, les inspectrices Liz Danvers (Jodie Foster) et Evangeline Navarro (Kali Reis) vont devoir affronter leur part d’ombre et découvrir les terribles secrets enfouis sous les glaces éternelles.

True Detective – Night Country est disponible en streaming sur Max.

Mon petit renne

netflix

Le résumé : Mon petit renne suit Donny Dunn (Richard Gadd), un humoriste fauché dont la relation malsaine avec une harceleuse va avoir de terribles répercussions, le forçant à affronter un traumatisme profondément enfoui. Ce drame captivant et bourré d’humour noir met également en vedette Jessica Gunning (Martha), Nava Mau (Teri) et Tom Goodman-Hill (Darrien).

Mon petit renne est disponible en streaming sur Netflix.

Mr. and Mrs. Smith

Amazon MGM Studios

Le résumé : Voici les Smith : John et Jane, deux étrangers solitaires qui ont renoncé à leur vie et à leur identité pour devenir partenaires, aussi bien dans l’espionnage que dans le mariage.

Mr. and Mrs. Smith est disponible en streaming sur Prime Video.

Présumé Innocent

apple tv+

Le résumé : Un horrible meurtre bouleverse le bureau du procureur de Chicago quand un de ses membres est suspecté dans cette affaire, obligeant l’accusé à se battre pour garder sa famille unie.

Présumé Innocent est disponible en streaming sur Apple TV+.

Masters of the Air

apple tv+

Le résumé : Pendant la Seconde Guerre mondiale, des pilotes de chasse risquent leur vie au sein du 100e groupe de bombardement, une confrérie unie par le courage, les défaites et les victoires.

Masters of the Air est disponible en streaming sur Apple TV+.

The Boys Saison 4

amazon mgm studios

Le résumé : Le monde est au bord du gouffre. Victoria Neuman est plus proche que jamais du Bureau Ovale et sous la coupe du Protecteur, de plus en plus puissant. Le Charcutier, à qui il ne reste que quelques mois, a perdu le fils de Becca et son rôle de leader. Les membres de l’équipe ne supportent plus ses mensonges. Mais ils doivent à tout prix s’unir pour sauver le monde avant qu’il ne soit trop tard.

Toutes les saisons de The Boys sont disponibles en streaming sur Prime Video.

My Lady Jane

Amazon Content Services LLC

Le résumé : Êtes-vous prêt pour vivre une histoire épique mêlant grand amour, aventure, folie régicide, héroïsme pince-sans-rire, intrigues sournoises, combats de cape et d’épée, un soupçon de réalisme magique et plein de sexe ? Bien sûr que oui ! Bienvenue dans My Lady Jane.

My Lady Jane est disponible en streaming sur Prime Video.

House of the Dragon Saison 2

hbo

Le résumé : Après le couronnement du roi Aegon II et la mort du fils de Rhaenyra, la maison Targaryen se retrouve divisée. À Port-Réal, Aegon II règne depuis le Trône de Fer, soutenu par Alicent et le Conseil Vert, sous la protection du plus grand dragon de Westeros. Exilée à Peyredragon, la reine Rhaenyra et son Conseil Noir se préparent pour leur prochaine action. La guerre civile se profile alors que les deux camps cherchent le soutien des grandes maisons de Westeros, rassemblant finalement des armées – et des dragons.

Les deux saisons de House of the Dragon sont disponibles en streaming sur Max.

The Gentlemen

netflix

Le résumé : Eddie Horniman hérite soudainement du vaste domaine de son père, avant de découvrir qu’il fait partie d’un véritable empire du cannabis. Pour couronner le tout, de dangereuses figures du crime organisé en Grande-Bretagne veulent leur part du gâteau. Déterminé à extirper sa famille de leurs griffes, Eddie tente de prendre les gangsters à leur propre jeu. Mais à mesure qu’il s’enfonce dans la criminalité, il commence à y prendre goût.

The Gentlemen est disponible en streaming sur Netflix.

Shogun

fx/disney

Le résumé : Le seigneur Yoshii Toranaga lutte pour sa survie alors que ses ennemis au sein du Conseil des régents se liguent contre lui. Lorsqu’un mystérieux navire européen est retrouvé échoué dans un village de pêcheurs voisin, John Blackthorne, son pilote anglais, arrive avec des secrets qui pourraient aider Toranaga à faire pencher la balance du pouvoir et qui pourraient mettre à mal la formidable influence des ennemis de Blackthorne : les prêtres jésuites et les marchands portugais. Les destins de Toranaga et de Blackthorne se lient de manière inextricable à leur traductrice, Toda Mariko, une mystérieuse femme de la noblesse chrétienne, dernière d’une lignée en disgrâce. Tout en étant au service de son seigneur dans ce paysage politique tendu, Mariko doit concilier sa nouvelle amitié avec Blackthorne, son engagement envers la foi qui l’a sauvée et son devoir envers son défunt père.

Shogun est disponible en streaming sur Disney+.

Et si toutes ces perles de 2024 ne vous suffisent pas, vous pouvez également jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.