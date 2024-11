Les cinémas supplient déjà les spectateurs de Wicked d’arrêter de chanter pendant le film

Les salles de cinéma se préparent pour les premières séances de Wicked et redoutent les concerts improvisés de la part de fans un peu trop investis.

Wicked n’en est pas à son coup d’essai : avant de se retrouver sur grand écran, la comédie musicale a déjà fait le tour du monde grâce aux planches, et ses nombreux titres sont connus d’une grande communauté de fans qui aiment pousser la chansonnette. Peut-être un peu trop, à en juger par les préparatifs de certaines salles de cinéma alors que la sortie du film de Jon M. Chu est imminente dans la plupart des pays du monde.

Dans un post devenu viral sur les réseaux sociaux, un cinéma (apparemment situé aux Philippines) a publié un avertissement officiel destiné aux spectateurs achetant des billets pour le nouveau film, les incitant à respecter les autres personnes dans la salle.

L’avis indique : “À nos clients venant voir Wicked : Nous vous demandons de permettre à tout le monde de profiter de l’expérience cinématographique. Merci de ne pas chanter pendant la séance.“

La note n’a rien d’un cas isolé. Aux États-Unis, où Wicked est attendu pour le 22 novembre 2024, les salles de cinéma AMC ont également publié un communiqué : “La vidéo d’introduction de Wicked reprend les thèmes du film comme un rappel amusant, et nous demandons aux spectateurs de ne pas perturber l’expérience des autres pendant leur séance.”

Si certains peuvent s’estimer rassurés à l’idée de ne pas subir les vocalises de leur voisin, d’autres en revanche déplorent de ne pas pouvoir profiter des circonstances pour présenter leur meilleure performance, et les remarques vont bon train sur les réseaux sociaux : “Comment ça, je n’ai pas le droit de chanter pendant le film ?!!!” s’inquiète ainsi un internaute sur X, tandis qu’un autre ajoute : “Ça va arriver partout. J’attends beaucoup de vidéos de bagarres parce que quelqu’un se sera pris pour Idina 2.0.“

Pour d’autres encore, le supplice a déjà commencé : “Je l’ai regardé hier au Brésil, et il y avait une fille qui chantait toutes les chansons. Elle chantait très doucement, mais je pouvais l’entendre, et ça m’a vraiment énervé. J’y retourne aujourd’hui et j’espère que personne ne chantera cette fois.“

Face au “fléau”, certains internautes ont trouvé la parade : une vidéo d’Ariana Grande incitant les fans incapables de se retenir à attendre que le film sorte en VOD. Sauf que l’actrice et chanteuse n’a jamais publié une telle déclaration, et beaucoup se sont laissés prendre au deep fake, qui interroge sur d’autres questions morales.

Mais tout n’est pas perdu pour les chanteurs dans l’âme, puisque des séances “sing-along” sont prévues spécifiquement pour pouvoir chanter sans retenue. En revanche, si un millier de salles américaines prévoit ces événements, rien n’a encore été annoncé avec certitude pour l’international.

En France, le film Wicked sortira le 4 décembre 2024, ce qui laisse un peu de temps pour faire chauffer les cordes vocales.