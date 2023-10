La série d’horreur La Chute de la Maison Usher de Mike Flanagan a été diffusée dans son intégralité sur Netflix le 12 octobre 2023. L’histoire est-elle complètement terminée, ou y aura-t-il une saison 2 ?

La Chute de la Maison Usher adapte le récit éponyme d’Edgar Allan Poe à notre époque contemporaine, dans une ère moderne où la famille Usher est propriétaire d’une entreprise pharmaceutique gigantesque, mais surtout corrompue. La série est sortie le 12 octobre 2023 et fait déjà un carton critique, obtenant le très joli score de 93% sur Rotten Tomatoes.

La série ne se contente pas d’adapter La Chute de la maison Usher. Certains épisodes et intrigues se fondent sur des œuvres telles que Le Chat Noir, Le Puits et le Pendule, Le Cœur Révélateur, Double Assassinat dans la rue Morgue, et Le Masque de la Mort Rouge. Mais le maître du roman fantastique a écrit de nombreuses œuvres. Mike Flanagan et son équipe ont-ils l’intention d’en rester là, ou La Chute de la maison Usher aura-t-elle une saison 2 ?

Y aura-t-il une saison 2 de La Chute de la Maison Usher ?

Il est très peu probable qu’une saison 2 de La Chute de la Maison Usher voie le jour, l’histoire se terminant sur une vraie conclusion et Mike Flanagan ayant prévu de passer à autre chose.

L’historie de la série se concentre sur l’ascension de Roderick Usher, et les conséquences morbides de son succès. En huit épisodes, les morts se multiplient, et la fin laisse une famille Usher exsangue, ne laissant guère de place pour une nouvelle intrigue.

Il faut aussi prendre en compte le fait que La Chute de la maison Usher concluait la collaboration du showrunner Mike Flanagan avec Netflix. Le géant du streaming utilisant chaque fois le nom du créateur pour la promotion de ses séries d’horreur, il est peu probable que la plateforme propose de nouvelles séries de la même trempe sans lui.

La suite du programme pour le showrunner Mike Flanagan

Le réalisateur, scénariste et showrunner ne compte pas pour autant rester inactif. Après La Chute de la maison Usher, les spectateurs pourront le retrouver aux commandes d’une autre adaptation, celle du roman La Tour sombre de Stephen King : sa maison de production Intrepid Pictures a en effet acquis les droits pour porter les aventures du Pistolero sur grand écran, après la tentative un peu ratée de Nikolaj Arcel, avec Idris Elba et Matthew McConaughey. Cette fois, pas de long-métrage : Flanagan veut en faire une série.

En 2021, il a également été annoncé qu’il adapterait le roman de Christopher Pike, La Saison du passage, pour Universal Pictures. Cependant, aucune information concernant une date de sortie du projet n’a été partagée depuis.

En 2022, le réalisateur-scénariste a signé un accord de principe avec les studios d’Amazon, mettant ainsi fin à son partenariat avec Netflix.

Enfin, en mai 2023, une autre annonce a été faite : Mike Flanagan est censé adapter un autre roman de Stephen King, La Vie de Chuck. Et le casting est déjà très intéressant, avec Mark Hamill et Tom Hiddleston en tête d’affiche. Le projet semble être le plus susceptible d’apparaître prochainement. Mais pour davantage d’informations, il faudra attendre que la grève des acteurs aboutisse à des accords entre les studios et le syndicat SAG-AFTRA, histoire de relancer les productions.

La Chute de la maison Usher est disponible en intégralité sur Netflix depuis le 12 octobre 2023.