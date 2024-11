Les CGI du film Minecraft n’auront “rien à voir” avec celles des trailers d’après le producteur

Une fois terminé, le film Minecraft ne devrait absolument pas ressembler aux bandes-annonce, du moins selon un des producteurs après quelques projections-test préliminaires bénéficiant d’une mise à jour des CGI.

On peut dire que les premières impressions sur le film Minecraft n’ont pas été unanimes jusqu’ici. La première bande-annonce officielle, dévoilée en septembre, avait créé la perplexité chez les fans quant à la manière dont le projet avait pu voir le jour, tandis que les images de synthèse avaient déjà été critiquées pour ne pas être fidèles au style du jeu.

De quoi donner des sueurs froides aux producteurs, alors que la crise autour du design de Sonic est encore loin d’être oubliée dans le monde des adaptations de jeux vidéo. Surtout que la situation est loin d’être banale : les CGI n’ayant pas convaincu jusqu’ici, des joueurs se sont même amusés à recréer le trailer avec leurs petites mains pour éviter les visuels peu appréciés de la version grand écran à plus de 150 millions de dollars.

Décidant de répondre directement aux critiques, le producteur Torfi Frans Olaffsson a affirmé que le produit final ne correspondrait pas à ce qui a été vu dans les bandes-annonce. Le producteur est même allé jusqu’à déclarer que certaines premières impressions indiquaient que les CGI finales ne ressembleraient “en rien à celles de la bande-annonce.”

C’est auprès d’IGN que Torfi Frans Olaffsson a fait remarquer : “Pourquoi est-ce un film en prise de vue réelle ? Pourquoi n’est-il pas animé ? Je pense que beaucoup de gens s’y attendaient. (…) Ça ne leur semblait pas juste, car dans leur imagination, ils y jouent depuis très longtemps. Ils se sont en quelque sorte projetés et ont vu une multitude de contenus créés à la fois par nous et par la communauté. Nous savions que, quoi que nous proposions, il y aurait des opinions clivantes avec toute la gamme des attentes et désirs des gens concernant ce à quoi devait ressembler le produit fini.“

Il faudra donc s’attendre à ce que les créateurs du film ne reculent pas malgré la vague de critiques initiales, du moins pas totalement. Contrairement au fiasco des films Sonic, Minecraft continue d’avancer et ne devrait donc pas prendre de retard en voulant rectifier ses designs – qui doivent apparemment être déjà bien différents. Mais si de tels propos sont avérés, il est alors dommage que les trailers n’aient pas montré la véritable version du film.

Le film est toujours attendu pour le 2 avril 2025 en France. D’ici-là, vous pouvez jeter un coup d’œil aux meilleures adaptations de jeux vidéo, ou encore à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.