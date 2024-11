La censure de la saison 2 d’Arcane en Chine ruine la fin de Vi et Caitlyn

Si beaucoup de personnages ont disparu dans le final de la série, les fans de Vi et Caitlyn ont pu célébrer les retrouvailles de leur couple préféré… mais pas dans tous les pays.

C’est devenu le couple emblématique de la série Arcane : dès la saison 1, Vi et Caitlyn ont commencé à barouder ensemble, entre chamailleries, taquineries et surtout batailles épiques, et il n’a pas fallu longtemps pour que leur relation devienne plus sentimentale avec le temps. Forcément, la saison 2 était attendue au tournant, surtout que les trailers et visuels dévoilaient une Vi devenue pacifieuse au côté de son “cupcake”.

L’idylle était pourtant mal partie, après l’attaque de Jinx contre le conseil de Piltover, au sein duquel se trouvait la mère de Caitlyn. Mais les deux femmes ont fini par se rapprocher pour de bon, pour devenir officiellement un vrai couple jusqu’à la fin de la saison 2 d’Arcane. Sauf que tous les spectateurs n’ont pas eu droit à la même version des faits, et le public chinois s’est vu priver d’une bonne partie des scènes les plus louées par la communauté de la série d’animation.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers de l’acte 3 de la saison 2 d’Arcane

La censure chinoise sépare Vi et Caitlyn dans la saison 2 d’Arcane

Vi et Caitlyn finissent ensemble dans le final, mais la version chinoise a modifié leur relation pour la rendre plus platonique, quitte à découper les images et avec elles l’intrigue de la série.

Le vrai final montre ainsi Vi et Caitlyn échanger un dernier dialogue touchant durant lequel Vi affirme être la “crasse sous les ongles” de Cait, signifiant ainsi ne pas pouvoir être séparée d’elle et être prête à se battre à ses côtés. Mais la version chinoise diffère, contournant la représentation LGBTQ+ saluée par la communauté. La séquence sépare ainsi les deux femmes et les isole dans le cadre, découpant les images réalisées par le studio Fortiche au détriment de la cohérence du scénario.

Un “détail” qui passe mal du côté de nombreux spectateurs venus s’exprimer sur un fil Reddit, y compris des fans vivant en Chine et affirmant avoir dû “voir toute la série avec un VPN“. “Apparemment, toutes leurs scènes romantiques ont aussi été supprimées, et on aurait dû s’y attendre en regardant cette réécriture,” ajoute un autre internaute en commentant la vidéo, repris par un troisième : “Si c’est pour gâcher la vision des créateurs, pourquoi diffuser la série ?“

Le gouvernement chinois interdit depuis longtemps la représentation des relations LGBTQ+ dans les films et les séries, dans le cadre de politiques de censure médiatique plus larges imposées par les organismes de régulation du pays.

Mais certains semblent s’être accommodés de cette réalité : “La censure à la télévision est devenu un meme en Chine. Vu que le gouvernement ne sévit absolument pas contre le piratage et que les VPN sont facilement accessibles, la censure sert principalement à apaiser les fonctionnaires de la culture, conservateurs du parti, sans que ça ait un réel impact sur la population générale en-dessous des 60 ans.”

Les deux saisons d’Arcane sont intégralement disponibles sur Netflix, mais les créateurs de la série ont déjà évoqué la suite qui attend la franchise adaptant le jeu vidéo league of Legends, dont les trois prochaines régions à explorer.