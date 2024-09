La fenêtre de sortie de la saison 2 de Castlevania Nocturne enfin annoncée par Netflix

Les Belmont reviennent enfin sur nos écrans, car la fenêtre de sortie de la saison 2 de Castlevania: Nocturne a été confirmée par Netflix.

En septembre 2023, les abonnés Netflix ont pu faire la connaissance de Richter Belmont, un jeune chasseur de vampires qui, pendant la Révolution française, tente d’empêcher que les redoutables créatures de la nuit prennent le contrôle du pays. Descendant du célèbre Trevor, Richter et ses alliés s’opposent à Erzsebet Bathory, aka la Messie des Vampires, dotée d’une puissance incroyable.

L’article continue après la publicité

La plateforme de streaming vient de confirmer que la saison 2 de Castlevania : Nocturne sortira en janvier 2025. Une excellente nouvelle pour les fans, car les nouvelles se faisaient rares depuis l’annonce de son renouvellement.

L’article continue après la publicité

Castlevania : Nocturne a suivi la lignée des jeux en passant de Trevor Belmont à un autre membre de sa descendance, qui continue la tradition familiale en luttant à son tour contre des vampires. La situation de Richter est considérablement différente, puisqu’elle se déroule en France plutôt qu’en Roumanie, et que l’action se situe en 1792, soit plus de 300 ans après les évènements de la précédente série Castlevania de Netflix.

L’article continue après la publicité

Cependant, la guerre continue de faire rage, et Richter doit essayer d’empêcher un nouveau super-vampire d’acquérir tous ses pouvoirs. La saison 1 de Nocturne s’est terminée avec l’arrivée du fameux Alucard, l’allié de Trevor, qui décide de participer à cette croisade, établissant ainsi un lien plus explicite entre les deux séries.

Après quatre saisons, Castlevania s’est terminée en 2021, ouvrant la voie à Nocturne, qui reprend la structure des jeux, où différentes époques ont des héros différents, et ainsi de suite. Clive Bradley est le créateur et le co-showrunner, tandis que Sam et Adam Deats ont réalisé tous les épisodes de la première saison.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Nous ne connaissons pas encore toute l’équipe créative pour la deuxième saison, mais on peut supposer que tout le monde reviendra aux côtés de Bradley. Janvier 2025 est un bon moment pour diffuser ces épisodes, car la fin de cette année est déjà très chargée en nouveautés côté anime.

En effet, de nombreux sont attendus d’ici la fin 2024, à l’instar de DanDaDan, mais aussi Dragon Ball Daima, la partie 3 de Bleach Thousand-Year Blood War, et bien plus encore. Désormais, le seul rival de la saison 2 de Castlevania: Nocturne est la saison 2 de Solo Leveling, ce qui promet un excellent début d’année !

L’article continue après la publicité

Pour vous remettre dans le bain, vous pouvez jeter un œil à notre classement des personnages les plus puissants de Castlevania : Nocturne. Vous pouvez également consulter notre liste de tous les animes de l’automne 2024 pour découvrir les nouveautés du moment à ne pas manquer.