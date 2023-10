Castlevania Nocturne : Le classement des 10 personnages les plus puissants de la série Netflix

Cela fait quelques semaines que Castlevania : Nocturne est sortie sur Netflix, mais les fans ne semblent pas se lasser de la série d’animation dont l’un des plus grands points forts est certainement ses personnages. Alors, lesquels sont les plus forts ?

Dans Castlevania : Nocturne, l’intrigue suit Richter, sur qui repose la responsabilité de perpétuer l’héritage de chasseurs de vampires de la famille Belmont. Au premier abord un jeune garçon insouciant, il révèle une personnalité bien plus complexe, ouvrant la voie, au passage, à une potentielle deuxième saison.

Mais il n’y a pas que Richter dans l’univers de Nocturne, et les personnages intéressants se pressent à la porte. Qu’ils soient juste secondaires ou dans le camp des ennemis, on s’est permis de faire un top des plus puissant de la série, en essayant de comparer au mieux leur expérience et les capacités uniques dont ils ont fait preuve tout au long des épisodes de Castlevania : Nocturne.

10 : Julia Belmont

Julia Belmont est une descendante de la famille Belmont, et elle est l’un des rares membres de sa lignée à avoir la capacité de pratiquer la magie tout en étant une excellente combattante. Malgré ses brillantes capacités, son véritable potentiel n’a pas encore été complètement dévoilé à l’écran. Elle écope donc de la dernière place.

Cela dit, elle est un personnage redoutable de l’univers Castlevania, puisqu’elle a failli tuer le vampire Olrox lorsque ce dernier l’avait approchée, alors qu’elle était en compagnie de Richter.

9 : Juste Belmont

Juste Belmont est le grand-père de Richter, celui qui s’est caché après la mort de sa femme et de son meilleur ami. Il a passé plusieurs années en isolement, mais il croise un jour Richter alors qu’il prend un repas dans un bar. Il a su montrer ses talents de combattant notamment en tuant un groupe de vampires d’un seul coup avec le fouet de Richter.

Juste lui-même révèle à Richter qu’il était le magicien le plus compétent de toute la famille Belmont. Malheureusement, il a perdu toutes ses capacités magiques lorsqu’il a décidé de ne plus chasser les vampires, suite à la mort de ses proches. Même s’il ne peut plus pratiquer la magie, il est toujours bon pour tuer les ennemis avec son fouet.

Castlevania : Nocturne ne révèle pas le véritable potentiel du vieil homme, mais nous pouvons nous attendre à voir ses capacités s’ajouter à celles de Richter dans une deuxième partie potentielle.

8 : Abbot

Abbot n’a pas de compétences physiques. Au lieu de cela, il utilise la magie noire pour créer des créatures de la nuit et les fournir à la communauté des vampires. Il fait cela pour s’assurer de recevoir de l’aide lorsque les révolutionnaires essaieront de nuire à l’église.

Sa nature manipulatrice mais complexe a aidé la Messie à devenir la plus forte et à obtenir ce qu’elle voulait. Même s’il n’est pas particulièrement un bon combattant, il est indéniablement l’un des personnages les plus forts de la série en raison des pouvoirs qu’il détient.

7 : Maria Renard

Maria joue un rôle crucial dans la série car elle est l’une des principales protagonistes de l’univers de Nocturne. Elle est la fille de Tera et possède des capacités magiques. La plupart du temps, on la voit invoquer des oiseaux chaque fois qu’un ennemi apparaît.

Dans la série animée Castlevania : Nocturne, Maria a été vue se battant au coude à coude avec les vampires, dont Drolta. Cependant, elle n’est pas encore prête à affronter un ennemi seule, donc nous devrons attendre et voir son retour en tant que guerrière puissante dans les saisons à venir.

6 : Annette

Annette voyage pour rencontrer Richter depuis les Caraïbes. Ses compétences et ses capacités sont visibles lorsqu’elle protège Richter et sa famille adoptive des créatures de la nuit. Plus tard, ses capacités magiques étonnent tout le monde lorsqu’elle crée un pont entier en utilisant sa magie pour fuir les vampires. Elle maîtrise également le métal, ce qui lui permet de créer n’importe quelle arme à partir de celui-ci.

Annette excelle également dans l’art du maniement de l’épée, car elle est capable de combattre plusieurs vampires en utilisant deux épées à la fois. Elle n’est pas seulement forte physiquement, mais aussi mentalement : lorsque Richter lui demande de tuer Edouard pour le libérer de la vie de créature de la nuit, elle accepte, en disant que si c’est le meilleur choix pour son ami, elle le fera.

5 : Richter Belmont

Eh non, nous n’avons pas classé le héros de Castlevania : Nocturne en première position ! Mais est-ce si étonnant ? En effet, Richter a besoin d’encore un peu de temps et doit s’entraîner dur pour devenir le numéro un. Même s’il combat les vampires avec son fouet, il n’a pas suffisamment confiance en ses capacités.

Issu de la famille des Belmont, Richter possédait d’immenses pouvoirs dans son enfance, mais il a perdu toutes ses capacités en même temps que sa mère. Lorsqu’il rencontre Juste, ses pouvoirs sont réveillés car Nikolai et ses hommes sont à deux doigts de le tuer. Mais même s’il les a retrouvés, ses capacités ont besoin de temps pour être maîtrisés.

4 : Olrox

Olrox est le premier vampire à apparaître dans la série Netflix. Il tue Julia Belmont et hante Richter dans ses cauchemars pendant des années. Comme tous les vampires, Olrox possède également une vitesse, une force et une agilité surhumaines. Mais en plus de cela, ce qui en fait un ennemi redoutable, ce sont ses capacités de métamorphose.

Olrox est également un grand manipulateur qui, de fait, réussit à piéger Richter et le conduit dans la tour des vampires. Là, il fait croire à Richter qu’il est lui-même devenu un vampire. Ce n’est qu’avec ce pouvoir qu’Olrox réussit à tromper Richter.

3 : Drolta

Drolta est la petite-fille de Richter. Elle est forte et déterminée à tuer chaque vampire qu’elle rencontre. Mais la seule chose qui la rend vulnérable est son désir de voir ses parents morts. Drolta est une guerrière expérimentée qui utilise le style de combat Belmont, ce qui lui donne un avantage certain contre les ennemis.

Drolta a également la capacité d’invocation de créatures de la nuit pour l’aider dans ses combats. Par exemple, elle parvient à vaincre Olrox avec une invocatrice qu’elle a elle-même formée, Dora. Cette dernière est capable d’annuler les capacités de métamorphose d’Olrox et de le frapper de manière à ce qu’il ne puisse pas réagir. Drolta est également la seule capable de tuer Olrox à l’aide de son arme.

2 : Alucard

Alucard est le frère de Richter qui n’a pas survécu à l’attaque des vampires lorsqu’ils étaient enfants. Mais il a été ressuscité par Abbot dans le premier épisode de la série. Alucard n’a pas été tué en tant qu’enfant. Il est en fait devenu un vampire et a été élevé par les monstres pour chasser les humains. Il devient le chef de l’église après avoir été ressuscité.

Même s’il est un vampire, il est capable de marcher sous le soleil sans problème. Ce qui le rend plus fort, c’est qu’il est toujours immortel. Alucard est l’un des seuls personnages de la série capable de tuer Drolta, sa petite-nièce, en utilisant ses capacités de manipulation mentale. Il possède également des capacités magiques, telles que la création de boucliers anti-magie pour se protéger de l’attaque de l’invocatrice Dora.

1 : La Messie

La Messie est le leader de la communauté des vampires qui a maîtrisé le pouvoir de l’immortalité, le pouvoir de la magie noire et de la télépathie. Elle est capable de créer des illusions pour tromper ses ennemis et les forcer à faire ce qu’elle désire. Elle est également capable de se déplacer plus rapidement que n’importe quel personnage de la série.

La Messie a été capable de vaincre Drolta en utilisant son fouet, en utilisant son pouvoir de manipulation mentale pour la distraire et la tromper. Par exemple, dans le premier épisode, elle a pu tromper Drolta en lui faisant croire qu’Alucard était toujours en vie et en la menant à l’église où elle était capturée.

La Messie a également été capable de venir à bout de Richter en utilisant ses compétences en combat. Elle l’a fait en détruisant son fouet avec une seule attaque de son épée. Même si elle a été tuée par Drolta, la Messie a tout de même réussi à se débarrasser du personnage principal de la série.

En résumé, Castlevania : Nocturne regorge de personnages redoutables et bien écrits qui ajoutent beaucoup de piment à la série. Qu’il s’agisse de leurs compétences uniques ou de leur potentiel inexploité, il est clair que ces personnages ont encore de la réserve pour les saisons à venir !

