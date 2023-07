Casting The Witcher Saison 3 | Tous les acteurs

Alors que la tant attendue Saison 3 de The Witcher, la dernière avec Henry Cavill, vient de faire ses débuts sur Netflix, voici toutes les acteurs qui y ont fait une apparition.

Après de longs mois d’attente, la première partie de la Saison 3 de The Witcher a enfin fait ses débuts sur Netflix, le 29 juin 2023. Après une seconde saison jugée assez décevante, cette nouvelle saison était attendue de pied ferme par les fans de la franchise, d’autant plus que ce sont les derniers épisodes avec Henry Cavill dans le rôle du célèbre Sorceleur.

Alors que cette première partie ce concentre sur l’emblématique trio, Geralt, Yennefer et Ciri, voici tous les acteurs qui ont participé de près ou de loin à cette troisième saison.

Casting de la Saison 3 de The Witcher

Geralt de Riv : Henry Cavill

Pour la toute dernière fois, Henry Cavill revient dans le rôle du célèbre Sorceleur. Dans la saison 3, on peut le voir s’investir dans son rôle de père aux côtés de Yennefer, alors qu’ils doivent protéger Ciri de pratiquement tout le Continent.

Henry Cavill est connu pour son rôle dans les derniers Superman, dans Mission : Impossible – Fallout, Enola Holmes ou encore Les Tudors.

Netflix

Yennefer de Vengerberg : Anya Chalotra

Anya Chalotra reprend son rôle de Yennefer de Vengerberg dans la saison 3 de The Witcher. Yennefer a fait son petit bout de chemin au cours des deux derniers chapitres jusqu’à devenir la magicienne la plus puissante à avoir jamais été diplômée d’Aretuza.

Comme Geralt, elle retrouve sa famille et on peut la voir réaliser son rêve de devenir mère. Mais elle a du pain sur la planche : elle essaie de regagner la confiance de Geralt après les événements de la fin de la Saison 2 et elle est également déterminée à apprendre à Ciri à maîtriser ses pouvoirs.

Netflix

En plus de sa performance épique dans The Witcher, Anya Chalotra est apparue dans Sherwood, The ABC Murders et Wanderlust.

Princesse Cirilla de Cintra : Freya Allan

Freya Allan revient en tant que Princesse Cirilla de Cintra, plus connue sous le nom de Ciri, dont les pouvoirs non exploités la rendent vulnérable à pratiquement toutes les forces du Continent.

Au cours de la Saison 3 la jeune femme va traverser une sorte de crise d’identité : est-elle l’héritière de Cintra ? Est-elle une magicienne ? Est-elle une sorcière ? S’exprimant sur son personnage, Freya Allan a déclaré : “Ciri veut apprendre la magie. Elle commence à se sentir frustrée parce qu’elle se sent impuissante à ce sujet. Elle doute d’elle-même à tous égards.”

Netflix

Freya All est également apparue dans plusieurs autres œuvres, notamment La Guerre des Mondes, The Third Day et Gunpowder Milkshake.

Jaskier : Joey Batey

Joey Batey est de retour en tant que Jaskier, l’emblématique barde qui rythme les aventures de geralt avec ses chansons. La Saison 2 a ouvert la voie à l’évolution du personnage et il en va de même pour son amitié avec le Sorceleur.

Au cours de sa carrière, Joey Batey est apparu dans un certain nombre de séries télévisées, dont The White Queen, Whitechapel, Mount Pleasant, Strike et Knightfall.

Netflix

Tissaia : MyAnna Buring

MyAnna Buring reprend son rôle de Tissaia, la directrice de l’Académie d’Aretuza et mentor de Yennefer dans la saison 3 de The Witcher.

MyAnna Buring est connue pour son incroyable performance dans Kill List de Ben Wheatley ainsi que dans The Descent. Elle a également fait une apparition dans Downton Abbey et The Responder.

Netflix

Vilgefortz de Roggeveen : Mahesh Jadu

Mahesh Jadu reprend son rôle de Vilgefortz de Roggeveen, le mage mystérieux et charismatique qui essaie avec Tissaia de pousser la Confrérie dans une nouvelle direction.

Mahesh Jadu a commencé à devenir populaire avec le soap opera Neighbours avant de se faire un nom dans la série Marco Polo de Netflix. Il a également joué dans des films tels que The Furnace, Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar, et Time Traveller.

Netflix

Triss Merigold : Anna Shaffer

Anna Shaffer reprend son rôle de Triss Merigold dans la saison 3 de The Witcher. Triss est une légendaire sorcière qui a les intérêts de Ciri à cœur. Elle est une alliée de Geralt, pour lequel elle éprouve des sentiments.

Anna Shaffer est connue pour avoir joué Romilda Vane dans les Harry Potter et Ruby Button dans le soap opera britannique Hollyoaks.

Netflix

Istredd : Royce Pierreson

Royce Pierreson est de retour en tant qu’Istredd, le premier amour de Yennefer. Le couple est tombé amoureux l’un de l’autre lors de leur formation à Aretuza, mais ça n’a pas fonctionné. Aujourd’hui, l’objectif d’Istredd est de rechercher les monolithes mystérieux.

Royce Pierreson a fait ses preuves dans un large éventail de spectacles et de films au fil des ans, allant de Line of Duty et Wanderlust à Judy et Spectral.

Netflix

Stregobor : Lars Mikkelsen

Lars Mikkelsen reprend son rôle de Stregobor, un puissant vieux sorcier dont les croyances douteuses et très dépassées comme laissent les spectateurs se demander de quel côté de la barrière il se trouve.

Lars Mikkelsen est célèbre pour avoir été la voix du Grand Amiral Thrawn dans Star Wars : Rebels. Il a également joué dans Forhøret, The Kingdom, Devils, Borgen, et Ride Upon the Storm, pour n’en nommer que quelques-uns.

Netflix

Cahir : Eamon Farren

Eamon Farren reprend son rôle de Cahir, un chevalier de l’Empire Nilfgaardien qui est à la recherche de Ciri. Il a eu de nombreuses échappées belles par le passé et la Saison 3 verra sa “loyauté être mise à l’épreuve” alors qu’il “continue sa quête de pouvoir”.

Connu pour son rôle de Richard Horne dans le revival de Twin Peaks, il a également joué dans Chained, The Dig, Red Dog, et Winchester.

Netflix

Fringilla Vigo : Mimî M. Khayisa

Mimî M. Khayisa reprend son rôle de Fringilla Vigo, la talentueuse sorcière diplômée d’Aretuza qui est affectée à Nilfgaard.

Khayisa a joué dans de nombreux rôles à la télévision et au cinéma au fil des ans, de Mr Selfridge et Rellik à Star Wars : The Rise of Skywalker et Cendrillon.

Netflix

Empereur Emhyr : Bart Edwards

Bart Edwards revient dans le rôle de l’Empereur Emhyr, le père de Ciri. Dans le prochain chapitre, il est l’une des nombreuses personnes qui sont à la recherche de Ciri.

Edwards a précédemment joué dans des séries télévisées comme The Flatshare, Young Wallander, State of Happiness, UnREAL, et Peep Show.

Netflix

Francesca Findabair : Mecia Simson

Mecia Simson revient dans The Witcher en tant que Francesca Findabair dans le casting de la Saison 3. La leader elfe n’a pas eu la vie facile jusqu’à présent, et après avoir perdu son bébé, elle est en quête de vengeance.

En plus de sa performance dans The Witcher, Mecia Simson a également joué dans le court métrage He Who Has It All et l’adaptation télévisée de Brave New World.

Netflix

Gallatin : Robbie Amell

Robbie Amell joue Gallatin. Bien qu’il soit membre des rangs de Francesca, il n’a pas peur de dire la vérité et de s’opposer à elle.

Robbie Amell est connu pour ses rôles de Stephen Jameson dans The Tomorrow People, Ronnie Raymond/Firestorm dans The Flash, et Nathan Brown dans Upload.

Netflix

Philippa Eilhart : Cassie Clare

Cassie Clare reprend son rôle de Philippa Eilhart, la puissante et sournoise mage dont les alliances avec le roi Vizimir et Dijkstra la voient manipuler et comploter une fois de plus dans la saison 3.

Cassie Clare a montré ses talents d’actrice dans une variété de séries à succès et de films, de The Sandman et The Irregulars à Beauty and the Beast et Bulletproof 2.

Netflix

Sigismund Dijkstra : Graham McTavish

Encore une fois, Graham McTavish endosse le rôle de l’espion en chef de Redania qui a des yeux partout sur le Continent. “Il est le conseiller le plus fiable du roi Vizimir, et l’information est sa plus grande arme”, note Netflix.

Graham McTavish est surtout connu pour ses rôles de Dougal Mackenzie dans Outlander et Dwalin dans la trilogie The Hobbit de Peter Jackson. Il a également joué dans Rambo 2008, Preacher, et Aquaman, pour n’en nommer que quelques-uns.

Netflix

Prince Radovid : Hugh Skinner

Hugh Skinner joue le Prince Radovid, le frère du roi Vizimir qui, malgré son image insouciante, “pourrait surprendre tout le monde par sa perspicacité en matière de politique”.

Hugh Skinner est apparu dans Fleabag, The Windsors, Little Birds, Harlots, et Mamma Mia: Here We Go Again!

Netflix

Rience : Sam Woolf

Sam Woolf reprend le rôle de Rience dans le casting de la saison 3 de The Witcher. Rience est le voyou qui est chargé par un mystérieux antagoniste de traquer Ciri par tous les moyens possibles.

Sam Woolf a également joué dans The Power, Strike, Theodosia, et The Crown.

Netflix

Sabrina Glevissig : Therica Wilson Read

Therica Wilson Read revient dans le rôle de Sabrina Glevissig, une mage fougueuse et membre de la Confrérie des Sorciers.

The Witcher est le rôle le plus emblématique de Read, bien qu’elle ait également joué dans Coyote, Young Wallander, et Profile.

Netflix

Dara : Wilson Mbomio

Wilson Mbomio rejoint une fois de plus le casting de The Witcher en tant que Dara, un jeune garçon elfe et ancien ami de Ciri.

Wilson Mbomio a fait une apparition dans Hunter Street, Hetty Feather, et Jamillah and Aladdin.