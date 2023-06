Casting de la saison 2 de The Bear

Voici tout ce que vous devez savoir sur le casting de la saison 2 de la populaire série culinaire The Bear.

Créée par Christopher Storer, la première saison de The Bear a été un véritable succès. Les critiques comme les spectateurs n’ont pas tari d’éloges sur cette première saison qui tournait tournait autour de Carmy, un jeune chef qui reprend le restaurant familial suite au suicide de son frère. Il se trouve rapidement en désaccord avec le personnel, toute en devant composer avec des relations familiales particulièrement tendues.

Après avoir été acclamée par le public, la série a rapidement été renouvelée pour une deuxième saison, qui mettra en scène la rénovation de la sandwicherie, une transformation qui aura un impact significatif sur les employés.

L’article continue après la publicité

Afin de vous préparer pour la sortie de la suite de The Bear, voici le casting détaillé de cette seconde saison. La saison compte d’ailleurs de multiples caméos, si vous voulez garder la surprise, n’allez pas plus loin !

Carmen “Carmy” Berzatto : Jeremy Allen White

Jeremy Allen White interprète Carmy, un prodigieux jeune chef qui lutte toujours contre ses propres démons alors qu’il “fait face à un nouveau défi : transformer le restaurant en The Bear, le restaurant dont lui et son défunt frère Michael ont toujours rêvé.”

FX

S’adressant à Esquire, il a déclaré : “Nous essayons de construire le restaurant que Carmy a imaginé depuis longtemps ; il transforme The Beef en quelque chose d’un peu plus élégant. Et je pense que l’aspect vraiment intéressant de l’arc de Carmy dans la saison 2 est qu’il a l’opportunité d’obtenir tout ce qu’il voulait quand nous l’avons rencontré, et la question devient : Est-ce suffisant ? Est-ce que cela va le rendre heureux ? Est-ce que cela va lui apporter de la joie ?”

L’article continue après la publicité

Avant The Bear, Jeremy Allen White était connu pour avoir joué dans Shameless et Homecoming.

Richard “Richie” Jerimovich : Ebon Moss-Bachrach

Ebon Moss-Bachrach joue Richie, le “cousin” de Carmy qui était ami avec son défunt frère. Il n’était pas enthousiaste à l’idée des changements initiés par Carmy, il n’appréciait pas non plus que Sydney lui dise toujours quoi faire, mais il a depuis admis que Carmy et le restaurant sont tout ce qu’il a.

FX/Hulu

“Richie est très certainement l’âme du restaurant. Il est le visage public. Il connaît le nom de tout le monde. Il est comme les relations sociales”, a-t-il déclaré à Deadline.

L’article continue après la publicité

Ebon Moss-Bachrach est apparu dans Andor l’année dernière, et il a également joué dans Girls, The Punisher, The Dropout, et No Hard Feelings.

Sydney Adamu : Ayo Edebiri

Ayo Edebiri joue Sydney, une jeune chef qui a rejoint l’équipe de The Beef et qui est rapidement devenue la sous-chef de Carmy et elle a rapidement imposé ses règles, refusant notamment d’accepter toute maltraitance ou condescendance dans la cuisine.

FX/Hulu

“Alors que The Bear se lève, Sydney s’efforce non seulement de trouver sa place dans le nouveau restaurant, mais aussi d’être une pièce essentielle de sa création” peut-on lire dans sa bio.

L’article continue après la publicité

Ayo Edebiri a également joué dans Dickinson et Abbott Elementary, et elle a fait du doublage pour la nouvelle série Clone High, Spider-Man : Across the Spider-Verse, et Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutant Mayhem.

Marcus : Lionel Boyce

Lionel Boyce joue Marcus, un chef pâtissier qui, contrairement à ses collègues, était assez emballé par la volonté de Carmy de changer les choses à The Beef. Maintenant, “l’étincelle qui a été allumée en Marcus lorsque Carmy est revenu à Chicago est encore alimentée par la création de The Bear.”

FX/Hulu

Lionel Boyce est apparu dans Loiter Squad, Superstar, et The Jellies. Il prête également sa voix à L-Boy dans Grand Theft Auto V.

L’article continue après la publicité

Tina : Liza Colón-Zayas

Liza Colón-Zayas joue Tina, une chef de rang qui s’est opposée à Carmy et Sydney, mais qui s’est ensuite “révélée être une amoureuse de la tradition, et le restaurant, avec Richie et Mikey aux commandes, était ce qu’elle connaissait.”

FX/Hulu

Liza Colón-Zayas a également joué dans Titans, Car Person, Collateral Beauty, et The Purge: Election Year.

Ebraheim : Edwin Lee Gibson

Edwin Lee Gibson joue Ebraheim, un cuisinier de longue date. Dans la deuxième saison, nous le verrons aller à l’école de cuisine avec Tina.

FX/Hulu

Edwn Lee Gibson a également joué dans Unprisoned, Rounding, Fargo, et Mom and Dad.

Natalie “Sugar” Berzatto : Abby Elliott

Abby Elliott joue Sugar, la sœur de Carmy. “Sugar devra décider quel rôle elle veut jouer dans la rénovation du restaurant”, peut-on lire dans sa biographie.

FX/Hulu

Abby Elliott s’est fait connaître dans Saturday Night Live avant de jouer dans Sex Ed, Odd Mom Out, et Indebted.

Neil Fak : Matty Matheson

Matty Matheson joue Neil Fak, le chef du restaurant qui était également un ami de Michael avant sa mort. Il connaît Carmy depuis l’enfance. Dans la saison 2, il “continue de se battre pour être un véritable membre du restaurant. Il continue également de se battre avec Richie.”

FX/Hulu

Matty Matheson est l’un des chefs les plus célèbres du Canada, ayant cumulé plus de 175 millions de vues sur ses émissions YouTube. Il possède six restaurants à travers le pays et il a également été considéré comme un auteur à succès à deux reprises par le New York Times.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Oncle Jimmy : Oliver Platt

Oliver Platt joue Jimmy, l’oncle de Carmy qui a prêté 300 000 $ à Michael pour l’aider à faire tourner le restaurant. Il veut aider son neveu, et après avoir trouvé tout l’argent dans le dernier épisode de la saison 1, nous pourrions le voir devenir un investisseur.

FX/Hulu

Oliver Platt a une longue liste de rôles derrière lui, ayant joué entre autres dans The West Wing, Frost Nixon, X-Men : First Class, Fargo, et Chicago Med.

Claire : Molly Gordon

Molly Gordon joue Claire, l’amie d’enfance de Carmy avec qui il renoue dans les premiers épisodes de la saison 2 de The Bear.

FX/Hulu

Gordon a également joué dans Animal Kingdom, Booksmart, Good Boys, et Shiva Baby.

Luca : Will Poulter

Will Poulter va faire une apparition dans la saison 2 de The Bear en tant que Luca, un chef basé à Copenhague qui aide Marcus dans son parcours en pâtisserie alors qu’il essaie de créer de nouveaux desserts pour le restaurant.

FX/Hulu

Will Poulter a fait ses débuts dans le MCU en tant qu’Adam Warlock dans Les Gardiens de la Galaxie Vol 3 plus tôt cette année. Il a également joué dans Dopsick, Midsommar, Black Mirror : Bandersnatch, et We’re the Millers.

Oncle Lee : Bob Odenkirk

Bob Odenkirk fait une apparition dans l’épisode 6 de la saison 2 de The Bear en tant qu’oncle Lee. Contrairement à l’oncle Jimmy, il n’a pas une relation particulièrement chaleureuse avec quiconque dans le clan Berzatto, surtout Mikey.

FX/Hulu

Bob Odenkirk est surtout connu pour son interprétation de Saul Goodman dans Breaking Bad et Better Call Saul, ainsi que pour son travail dans Nobody, Little Women, et Saturday Night Live.

Michelle : Sarah Paulson

Sarah Paulson apparaît dans l’épisode 6 de la saison 2 de The Bear en tant que Michelle, une cousine du clan Berzatto qui vit à New York.

FX/Hulu

Sarah Paulson est surtout connue pour ses rôles dans American Horror Story, ainsi que pour avoir joué dans Ratched, Run, Mrs. America, et Glass.

Stevie : John Mulaney

John Mulaney joue Stevie, le partenaire de Michelle et un ancien chef lui-même. Il arrive à The Bear dans l’épisode 8 pour donner des conseils sur la planification du menu.

FX/Hulu

John Mulaney est surtout connu pour son travail en tant qu’humoriste, mais il a également été la voix de Spider-Ham dans Spider-Man : Into the Spider-Verse. Il a également joué dans Big Mouth, Saturday Night Live, et John Mulaney & The Sack Lunch Bunch.

Tiffany : Gillian Jacobs

Gillian Jacobs joue Tiffany, l’ex-femme de Richie. Nous la rencontrons lors de l’épisode flashback de Noël quand ils sont encore ensemble et qu’elle est enceinte, et on peut voir leur relation commencer à se dégrader.

FX/Hulu

Gillian Jacobs est connue pour avoir joué dans Community, Girls, Love et Transatlantic de Netflix. Elle prête également sa voix à Atom Eve dans Invincible.

Donna : Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis joue Donna, la féroce matriarche du clan Berzatto. Dans l’épisode flashback, nous voyons comment son alcoolisme a façonné ses enfants de différentes manières.

FX/Hulu

Jamie Lee Curtis a remporté un Oscar plus tôt cette année pour sa performance dans Everything Everywhere All at Once. Elle est surtout connue pour ses rôles dans Halloween, True Lies, Trading Places et Freaky Friday.

Michael “Mikey” Berzatto : Jon Bernthal

Jon Bernthal reprend son rôle de Mikey dans l’épisode 6 de la saison 2 de The Bear, racontant des histoires que “tout le monde a entendues un million de fois” et finissant par se battre avec l’oncle Lee lors du dîner.

FX/Hulu

Jon Bernthal est connu pour son rôle dans The Walking Dead et The Punisher. Il a également joué dans Le Loup de Wall Street, Fury et Baby Driver.

Chef Terry : Olivia Colman

Olivia Colman joue le chef Terry, le chef d’un restaurant trois étoiles où Richie apprend tout ce qu’il y a à savoir sur le décorum et les valeurs de la haute cuisine.

FX/Hulu

Olivia Colman est une actrice oscarisée qui a joué dans The Favourite, Peep Show, Hot Fuzz, Heartstopper et Secret Invasion.

La saison 2 est actuellement diffusée sur Hulu, elle sera disponible sur Disney+ le 16 août 2023. La saison 1 est actuellement disponible sur la plateforme.