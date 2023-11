Explication de La Diva Naufragée : qui est vraiment Ki-ho ?

La série Netflix La Diva naufragée, ou Castaway Diva, a captivé les fans de K-drama avec son mystère autour de l’identité du sauveur et ami de Mok-ha (Park Eun-bin), Ki-ho. La série coréenne a divisé les fans, qui n’arrivent pas à se mettre d’accord sur le personnage.

L’histoire de cœur de Castaway Diva se trouve au centre non seulement de l’histoire de Mok-ha, mais aussi de celle de Ki-ho. Les fans de K-drama ont d’abord rencontré ces deux personnages lorsqu’ils étaient de jeunes lycéens très différents l’un de l’autre. Mais après que Ki-ho a aidé Mok-ha à filmer son clip pour Ran-joo, il la voit sous un jour différent.

Peu après, il réalise qu’ils ont plus de points communs car tous deux sont maltraités par leurs pères à la maison. Cherchant à s’échapper, Mok-ha cherche Ki-ho qui lui promet de partir pour Séoul où elle pourra devenir chanteuse. Mais le chaos éclate lorsque le père de Mok-ha vient la chercher, jusqu’à ce qu’elle se retrouve échouée sur une île déserte.

Des années plus tard, Mok-ha revient à la civilisation avec un objectif clair : retrouver Ki-ho. Mais Castaway Diva a surpris les fans quand les nouveaux amis de Mok-ha, Bo-geol et Woo-hak, semblent être Ki-ho. Attention : spoilers à venir !

L’identité de Ki-ho est révélée dans l’épisode 6 de Castaway Diva

netflix

Quand Woo-hak s’introduit dans la maison du père de Ki-ho, il trouve un portrait de famille avec un jeune Ki-ho et un autre fils qui lui ressemble. À l’arrivée de Bo-geol, Castaway Diva révèle que Ki-ho était en fait Bo-geol tout ce temps, ayant changé d’identité pour échapper à leur père abusif.

L’épisode 6 de Castaway Diva révèle bientôt la vérité sur Ki-ho. Les événements qui se déroulent ont lieu bien avant que Ki-ho ne rencontre Mok-ha. Dans l’appartement, Ki-ho et son frère Chae-ho se cachent de leur père ivre et abusif. Il rentre chez lui, déterminé à trouver Ki-ho et à le punir pour avoir prétendument volé de l’argent. Dans ces scènes, les fans voient aussi la mère de Bo-geol et Woo-hak essayer de protéger ses enfants.

Lorsque Ki-ho admet qu’il économisait de l’argent pour s’enfuir, Bong-wan se met en colère et saisit une chaise à proximité. Chae-ho protège Ki-ho avec son corps et reçoit le coup. Cela conduit Chae-ho à être hospitalisé et à perdre la mémoire. Les événements ont permis à Chae-ho d’oublier les abus de son père et de commencer une nouvelle vie avec sa mère. Ki-ho, lui, subit les abus de l’homme pendant quelques années de plus avant de s’enfuir, après ce qui s’est passé avec Mok-ha.

D’après les événements, il est clair que Woo-hak n’est pas Ki-ho, mais son frère Bo-geol. Tout le temps qu’ils ont connu Mok-ha, il a gardé ce secret pour protéger sa famille et sa nouvelle vie. Il explique à son frère qu’ils ne peuvent pas dire la vérité à Mok-ha ou aux autorités en raison du risque de briser leur famille.

Castaway Diva est disponible en intégralité sur la plateforme de streaming Netflix. Et pour ceux qui voudraient davantage de bons K-dramas, on a ici une liste de séries coréennes qui méritent votre attention en novembre 2023.