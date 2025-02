Y a-t-il une scène post-générique à la fin de Captain America Brave New World ?

Captain America débarque sur grand écran, mais jusqu’à quand faut-il rester dans les salles obscures alors que les génériques défilent ? On vous explique tout sur le teasing à la fin de Brave New World.

Les temps ont été durs pour le Marvel Cinematic Universe (MCU) ces derniers temps, le grand écran n’accueillant en 2024 que le film Deadpool & Wolverine (qui a tout de même explosé les compteurs). Mais 2025 va clairement changer la donne, à en juger par un démarrage sur des chapeaux de roue du côté des séries comme des longs-métrages : après Votre fidèle serviteur Spider-Man en janvier et avant Thunderbolts en avril, les salles obscures ont accueilli le nouveau Captain America.

Nouveau, le héros l’est sur plusieurs plans : devant encore assumer l’héritage laissé par son prédécesseur Steve Rogers, Sam Wilson doit aussi s’en démarquer pour trouver sa propre identité et sauver le monde à sa manière. En revanche, le reste de Brave New World ne détonne pas vraiment dans le paysage, de ses vilains à ses enjeux… en passant par l’incontournable scène post-générique ? Procédé devenu un classique des films du MCU, une ultime séquence est toujours attendue alors que les crédits se mettent à défiler sur la toile, histoire de teaser les prochaines aventures des héros de Marvel. Mais alors que certains titres proposent plusieurs bonus durant le générique, jusqu’à quand faut-il rester dans la salle à la fin de Captain America Brave New World ?

Attention : la suite de cet article contient des spoilers du film Captain America Brave New World.

Combien y a-t-il de scènes post-génériques à la fin de Captain America Brave New World ?

Il n’y a qu’une seule scène post-générique à la fin de Captain America Brave New World : elle permet d’annoncer la suite pour les films Avengers en évoquant le multivers.

On retrouve ainsi Sam alors qu’il rend visite au docteur Samuel Sterns, alias le Leader en prison, le vilain en profitant pour lui déclamer un petit discours sur les prochaines menaces auxquelles s’attendre pour la suite du MCU : au-delà de l’annonce de l’existence d’un multivers (qu’on connaissait déjà bien), le Leader évoque “les autres“, que le nouveau Captain America devra affronter pour protéger son monde. Le vilain n’a pas pour autant visité les autres univers : il est simplement arrivé à la conclusion de leur existence grâce à ses propres calculs et sa capacité à analyser les probabilités.

La scène post-générique n’annonce en fin de compte pas grand-chose : l’existence du multivers est connue depuis bien longtemps par les spectateurs et a déjà été explorée en long et en large par d’autres longs-métrages et séries Marvel. En revanche, on peut y voir un (léger) teasing des films estampillés Avengers, notamment avec Doomsday, mais surtout Secret Wars. Le deuxième volet du diptyque à venir reprend en effet le titre d’un événement majeur des comics Marvel, dans lesquels des héros et vilains de différents univers doivent se battre.

Pour plus d’indices sur la suite du MCU, il faudra toutefois attendre le prochain film, Brave New World se montrant plutôt avare avec les fans. Affaire à suivre donc avec Thunderbolts, prochain opus à s’approprier le grand écran et attendu pour le 30 avril en France.