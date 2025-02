Explication de la fin de Captain America Brave New World : comment Sam sauve le monde ?

La fin de Captain Amerci: Brave New World aura des répercussions importantes sur la suite du MCU – on vous explique tout.

Captain America: Brave New World s’intéresse à Sam Wilson alors qu’il doit assumer son rôle de tout nouveau Captain America. Une tâche pas forcément aisée alors qu’un complot menace de déclencher une Troisième Guerre mondiale, en sabotant la présidence de Thaddeus Ross et, accessoirement, en tentant d’assassiner le chef d’état.

En menant l’enquête, le héros se retrouve confronté à Samuel Sterns, alias le Leader, un biologiste infecté par le sang de Bruce Banner à la fin de L’Incroyable Hulk (2008). Et le vilain a clairement plus d’un tour dans son sac pour assouvir sa vengeance : histoire de vous y retrouver, on vous explique la fin de Captain America Brave New World.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers du film Captain America Brave New World.

À la fin de Captain America Brave New World, Sam recrute son premier Avenger tandis que l’ancien président Thaddeus Ross accepte de partir en prison.

2024 Marvel

Le conflit avec le Japon a été évité de justesse, le problème de l’adamantium du pays asiatique étant résolu. De la même manière, Samuel Sterns est appréhendé et ne peut, en théorie, plus nuire à personne depuis sa nouvelle cellule. Quant à Isaiah, il est acquitté pour sa tentative d’assassinat.

Le président Ross quant à lui cède sa place, pour se rendre dans une prison spéciale dans le but de préserver le monde de sa furie. Quant à Sam, il retrouve Joaquin et lui fait comprendre qu’il aura besoin de partenaires fiables pour continuer d’endosser son rôle de Captain America : il recrute ainsi son premier Avenger.

Enfin, dans une scène post-générique, on découvre que Samuel Sterns a déjà anticipé un nouveau conflit à venir, évoquant “les autres” sans en dire plus. Mais on peut déjà deviner que le vilain parle du multivers, et des dangers qui menacent la Terre, teasant au passage le prochain film Avengers: Doomsday.

Quel est le plan du Leader dans Brave New World ?

Après avoir augmenté son exposition aux rayons gamma, Samuel Sterns a décuplé ses capacités cognitives et a été gardé en détention par Ross. Il a alors fait mine d’être docile pour aider le futur président, pour ensuite mieux le trahir.

2024 Marvel

Placé en détention au camp Echo One pendant 16 ans après les événements du film L’Incroyable Hulk, Sterns a acquis une intelligence surhumaine, capable de résoudre des calculs considérés comme impossibles. Une faculté qui a eu un prix : son apparence en a été grandement affectée, sa peau devenant verte et son cerveau commençant à déformer sa boîte crânienne.

Utilisé par Ross pour régler ses problème, Sterns lui a permis de remporter les élections, tout en créant un traitement, l’homme politique étant mourant à l’époque. Mais le Leader en a profité pour y rajouter quelques doses de rayons gamma, contaminant Ross et faisant de lui le Red Hulk sous l’effet de la colère.

En parallèle de la transformation de Ross en véritable bombe à retardement, Sterns s’est penché sur la question de l’adamantium. Le savant a réussi à voler l’échantillon appartenant au Japon en embauchant des mercenaires, s’arrangeant pour que les agences de renseignements japonaises s’en aperçoivent et accusent Ross.

Enfin, Samuel Sterns a mis au point une méthode de contrôle mental, forçant ses cibles à s’attaquer à certaines personnes. C’est de cette manière qu’il fait en sorte qu’Isaiah s’en prenne à Ross au début du film, ou qu’il force des pilotes de chasse américains à viser les forces navales japonaises.

Sam réussit à survivre face à Ross grâce à une de ses ailes en vibranium, créée par le Wakanda. Le héros parvient ensuite à calmer le Red Hulk grâce à un discours.

2024 Marvel

Alors que tout semble être rentré dans l’ordre, Samuel Sterns provoque la transformation de Ross à l’aide de sa technique de contrôle mental. Ross se déchaîne dans Washington DC, prenant rapidement le dessus sur Sam et détruisant au passage son matériel. Heureusement, une des ailes de Captain America, conçue au Wakanda, emmagasine suffisamment d’énergie pour repousser le Hulk et offrir un répit à Sam.

Mais Ross revient ensuite à la charge, alors que Sam sort des décombres suite à la déflagration causée par l’aile. Cette fois, Sam parvient cependant à le raisonner, l’aidant à surpasser sa colère. Finalement, Ross retrouve sa forme humaine, mais sa rage aura causé de nombreux dégâts et effrayé la population.

À quoi faut-il s’attendre après la fin de Captain America Brave New World ?

Ross n’étant plus président, il faudra compter sur un nouveau venu pour diriger les États-Unis au sein du MCU, ce dernier n’étant pas encore connu. Mais on peut aussi s’attendre à ce qu’une nouvelle équipe d’Avengers apparaisse.

Marvel Comics

En effet, Sam recrute Joaquin pour le soutenir dans ses prochaines missions. Et c’est tant mieux, car la scène post-générique de Captain America: Brave New World tease déjà l’arrivée de menaces terribles dans les prochains films, issues d’autres mondes. Ce qui n’a rien de surprenant : on sait déjà que le prochain film Avengers sera consacré au Docteur Fatalis, incarné par Robert Downey Junior. L’acteur ayant raccroché les gants d’Iron Man, le vilain qu’il interprétera ne pourra que venir d’un autre pan du multivers.

Captain America: Brave New World est sorti le 12 février 2025. Et pour plus de contenus super-héroïques, vous pouvez aussi jeter un coup d’œil aux prochains films et séries au sein du MCU.