À Couteaux Tirés 3 perturbe les fans avec le “plus gros budget” pour un film Netflix

Le budget pour le troisième opus de la franchise À Couteaux tirés serait plusieurs fois supérieur au coût de l’original de Rian Johnson.

Le premier film À Couteaux tirés est sorti en salles avec un budget de production de 40 millions de dollars (hors frais de promotion), pour finalement en rapporter plus de 310 millions au box-office mondial. Face à un tel engouement, le réalisateur Rian Johnson et l’acteur Daniel Craig ont remis le couvert, revenant pour un deuxième volet, cette fois sur Netflix.

La plateforme de streaming ne s’est pas contentée d’un seul long-métrage de cette nouvelle saga initiée au cinéma : le contrat implique également un troisième film, déjà intitulé Wake Up Dead Man. Et d’après le dernier rapport de TheInSneider, ce dernier serait le plus cher de Netflix, dépassant The Gray Man des frères Russo et ses 200 millions de dollars. Il serait en effet question de 210 millions de dollars, ce qui représenterait alors la somme dépensée la plus importante pour le site de streaming.

Si rien n’a été confirmé officiellement, le média anglais Film Stories a rappelé que le film ayant été tourné au Royaume-Uni, un chiffre plus précis ne devrait plus tarder à être rendu public, pour des raisons de déclaration de crédit d’impôts. Mais la nouvelle d’un montant aussi important n’a pas attendu pour provoquer la confusion chez les spectateurs.

Sous un post du compte DiscussingFilm sur X/Twitter, beaucoup se sont dits perplexes face à de telles sommes, pour un film censé sortir en streaming : “Ce genre de film n’a aucune raison de coûter 200 millions de dollars, le budget de l’original le prouve,” estime ainsi un fan, tandis qu’un second plaisante : “C’est quoi, un film Marvel ?“

Mais le public est surtout inquiet face au montant annoncé. Car si la pratique se généralisait, elle pourrait impliquer une hausse des prix de la plateforme de streaming : “Ne vous inquiétez pas, cette dépense sera compensée par une augmentation du prix de l’abonnement,” ironise un autre internaute.

C’est en mars 2020 que Netflix et le réalisateur Rian Johnson ont uni leurs forces, signant alors pour deux suites d’À Couteaux tirés après le succès du film original au cinéma. En tout, on parle d’un accord de 469 millions de dollars, offrant alors une grande liberté créative à Rian Johnson et l’assurance d’avoir Daniel Craig au casting de chaque volet.

Des sources de The Hollywood Reporter ont affirmé que Rian Johnson, le producteur Ram Bergman et Daniel Craig pourraient chacun gagner plus de 100 millions de dollars grâce à l’accord avec Netflix. Ce qui pourrait expliquer le budget colossal des différents À Couteaux tirés.

De son côté, Rian Johnson a annoncé que le tournage était terminé mi-août 2024, mais la date de sortie reste une énigme à ce stade.