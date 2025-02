Qu’est devenu Mark Darcy dans Bridget Jones : folle de lui ?

S’il fallait désigner quelqu’un qui soit à la hauteur pour Bridget Jones, le choix se porterait sans aucun doute sur Mark Darcy : le duo a finalement franchi le cap du mariage dans Bridget Jones Baby, mais le rêve pourrait bien être de courte durée.

Quoi de mieux qu’un Mr. Darcy pour la grand Bridget ? Oui, le choix du nom est un clin d’œil au personnage d’Orgueil et Préjugés de Jane Austen, mais Mark Darcy est avant tout une version du XXIe siècle du héros représentant l’amour avec un grand A. Et l’univers des films Bridget Jones le rappelle bien.

C’est grâce au personnage qu’on a pu avoir l’un des meilleurs feel-good movies de ces derniers temps, offrant un parfait contraste entre la nature naïve et chaotique de l’héroïne face à un Mark plus posé. Sauf que vingt-quatre ans après le film original, un nouvel opus débarque dans les salles de cinéma… mais qu’en est-il de Mark Darcy ?

Attention, la suite de cet article contient des spoilers du film Bridget Jones : folle de lui.

Qu’est devenu Mark Darcy dans Bridget Jones 4 ?

On découvre dès le début du film Bridget Jones : folle de lui que Mark Darcy a été tué lors d’une mission humanitaire au Soudan, quatre ans avant le début de l’intrigue.

Une information qui ne devrait pas être une grande surprise pour ceux qui ont lu les livres originaux d’Helen Fielding, puisque le même incident tragique s’y produit. La décision de l’auteure de tuer Mark Darcy avait même créé la controverse, faisant la une de nombreux journaux anglais en 2013.

Lors d’une interview avec CBC à l’époque, il avait été suggéré qu’Helen Fielding l’avait fait mourir parce qu'”elle voulait écrire une histoire de mère célibataire pour Bridget, et que Darcy, fidèle à son personnage, n’aurait jamais quitté Bridget de son plein gré.”

La romancière précise même : “Je ne pouvais plus sortir dans la rue sans qu’un type ne sorte d’un restaurant en me lançant : ‘Vous avez assassiné Colin Firth !’“

Dans le roman, on nous précise que Darcy meurt à cause d’une mine, même si cet élément n’est pas davantage développé dans le film. Malgré tout, le personnage reste, à sa manière, très présent dans Folle de lui. Bridget le voit en effet dans ses pensées, ce qui permet à l’acteur Colin Firth de bien apparaître à l’écran.

Bridget Jones : folle de lui est sorti au cinéma le 12 février 2025.