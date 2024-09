La saison 4 de La Chronique des Bridgerton révèle sa nouvelle star

Chaque saison introduit de nouvelles conquêtes, et celle du prochain chapitre de la série sur Netflix vient d’être annoncée.

C’est un ballet qui a fait ses preuves et continue de plaire : à chaque saison, les membres de la famille Bridgerton matchent avec un nouveau personnage et se lancent dans une nouvelle aventure allant jusqu’au mariage. Des bals reprenant savamment des musiques contemporaines, des séances gossips chez la tailleuse, et surtout beaucoup de drama, la formule est désormais bien connue, mais elle continue de convaincre.

L’article continue après la publicité

Car c’est dans la force de l’habitude et ses romances endiablées que La Chronique des Bridgerton trouve son succès, et force est de reconnaître que la série est parfois sous-estimée. Elle bat pourtant des records impressionnants, et la saison 3 n’a clairement pas démérité du côté des séries de l’été, surpassant de très loin d’autres productions de grande ampleur comme House of the Dragon ou The Boys. Autant dire que la saison 4 devra se montrer à la hauteur, et ne pas présenter n’importe quel couple aux abonnés de Netflix.

L’article continue après la publicité

Quelle nouvelle conquête rejoint le casting de Bridgerton pour la saison 4 ?

L’actrice Yerin Ha (Halo, Bad Behaviour) incarnera Sophie dans la saison 4 de La Chronique des Bridgerton, et sera le coup de cœur de Benedict.

L’article continue après la publicité

Les deux formeront en effet le duo de personnages principaux de cette nouvelle saison. De nombreux indices avaient déjà été lâchés par Netflix et la showrunner Jess Brownell, surtout après l’annonce du choix de Benedict comme prochain protagoniste. Forcément, une telle information n’avait pas manqué de titiller les fans ayant déjà lu les romans de Julia Quinn, adaptés dans la série. Car Benedict est appairé à Sophie Beckett. Et cette dernière va bien débarquer sur le marché du mariage.

Dans les romans, Sophie est engagée comme domestique dans la maison des Bridgerton. On découvre au fil des pages qu’elle est en réalité la fille illégitime du comte Pennwood, a été élevée par les serviteurs de son père, avant d’être persécutée par sa méchante belle-mère lorsque le comte s’est remarié.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

À ce stade, la saison 4 de La Chronique des Bridgerton n’a pas encore de date précise, mais on peut s’attendre à une diffusion fin 2025, voire 2026. En attendant, vous pouvez toujours jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent ce mois-ci en streaming.