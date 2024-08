Borderlands : quelles différences entre le film et les jeux vidéo ?

Vous avez probablement regardé la bande-annonce en vous grattant la tête, vous demandant pourquoi Borderlands semble si différent… Nous allons donc revenir les grands changements apportés dans le film par rapport aux jeux vidéo.

En 2009, la vie était douce. Les joueurs ont découvert les terres désolées de Pandore, à la recherche de l’Arche cachée d’Atlas avec une bande hétéroclite de flingueurs marginaux.

Depuis, Borderlands a fait beaucoup de chemin, et un nouveau film vient tout juste de sortir au cinéma. Cate Blanchett, Kevin Hart et Ariana Greenblatt sont en tête d’affiche de cette aventure avec des stars de renom.

En plus des évidences – nous voyons clairement un mélange d’histoires de tous les jeux vidéo réunies en un seul film d’action – il y a aussi des changements plus subtils dans cette adaptation en live-action. Mais ne vous inquiétez pas ! Nous sommes là pour vous expliquer exactement ce qui a changé entre les jeux et le film.

Pas de Mordecaï ni de Beau Jack

Gearbox Software

L’un des plus grands changements est l’absence de nombreux personnages principaux du premier jeu. Vous remarquerez dès la bande-annonce que des PNJ qui ont fait leurs débuts à partir de Borderlands 2 – Tiny Tina étant l’exemple le plus évident – sont mélangés pour enrichir le film, mais cela signifie que certains noms importants ont été laissés de côté.

Dans le jeu original, les joueurs pouvaient choisir parmi quatre personnages différents, dont Mordecaï. Les fans remarqueront également la disparition d’autres favoris notables comme Zer0 et Maya, ainsi que de l’antagoniste principale, le Commandant Steele.

Cela était en quelque sorte prévisible. Contrairement aux nombreuses heures de jeu disponibles, les fans n’ont ici qu’une heure et 40 minutes de film… ce qui ne permet tout simplement pas de reproduire exactement la même expérience que dans le jeu.

Cependant, c’est quelque chose que le réalisateur Eli Roth envisage de corriger plus tard. Lors d’un entretien avec Dexerto, il a expliqué : « Nous avions des personnages du jeu que nous avons dû retirer de celui-ci. C’était tout simplement trop d’histoire à intégrer. C’était difficile de rationaliser, vous savez, j’essaye d’inclure absolument tout ce que je peux dans le film. Mais parfois, cela devient ingérable. »

Le statut de sirène de Lilith est une grande révélation

Lionsgate

Regarder Borderlands au cinéma pourrait laisser les joueurs perplexes… N’était-il pas évident que Lilith était la sirène nécessaire pour ouvrir l’Arche ?

Mis à part le fait que c’était un retournement de situation assez facile à deviner, c’est parce qu’elle a été introduite ainsi dans les jeux. Avant même que le jeu ne commence, les joueurs sont bien conscients des super-pouvoirs de Lilith, et cela ne sert certainement pas de révélation plus tard.

Dans le film, la révélation de Lilith permet de déverrouiller l’Arche – en d’autres termes, un trope classique de la fiction du genre « atteindre son plein potentiel et en être fier ».

Avant cela, on nous fait croire que c’est plutôt Tiny Tina. Atlas l’a essentiellement élevée dans ce but précis, en lui injectant du sang Eridian (une sorte de nourriture pour les sirènes) pour la créer.

Dans le jeu de 2009, l’Arche est tout simplement ouverte par celui qui a la clé. Dans le premier cas, c’est le Commandant Steele, mais c’est plutôt une bonne chose. Dès que l’Arche s’ouvre, elle et toute son équipe – la Lance Écarlate, qui n’a pas vraiment de présence dans les films – sont instantanément tuées par un monstre.

Claptrap

Lionsgate

L’humour du film est amplifié grâce au Claptrap de Jack Black (essayez de dire ça trois fois après quelques verres). Mais ce n’est pas tout, si vous faites attention aux derniers moments du jeu d’origine.

Dans le film Borderlands, Claptrap est un robot dévoué à Lilith ayant un penchant pour un humour plutôt grossier. Il est aussi le lien qui unit cette bande réticente et n’hésite jamais à se sacrifier pour l’équipe.

C’est similaire, bien que plus discret dans le premier jeu, mais tout change à la fin. Après que la bande de Chasseurs de l’Arche originelle l’a ouvert, a tué le démon à l’intérieur, et l’a refermé, quelque chose change avec Claptrap.

En orbite autour de Pandore, un satellite cible Claptrap avec un signal qui le transforme en « Ninja Assassin Interplanétaire ». Si vous voulez savoir ce que cela signifie vraiment, vous devrez jouer au DLC Nouvelle Révolution, où l’intrigue se poursuit.

La Corporation Atlas est plus présente dans Borderlands

Lionsgate

En jouant à Borderlands, vous avez l’impression que la société Atlas a tyrannisé Pandore il y a des années. Bien sûr, les conséquences sont visibles partout, en particulier dans l’Arche que personne ne peut ouvrir – et ils ont laissé leur marque sur la planète déchirée par la guerre depuis des milliers d’années.

Dans le film, c’est beaucoup plus récent. En fait, Atlas est encore active de nos jours. Atlas lui-même est intrinsèquement lié à l’intrigue, sa fille Tiny Tina étant kidnappée dès le début du film.

Borderlands raconte comment Atlas tente de la récupérer, mais uniquement parce qu’elle est considérée comme un bien nécessaire pour ouvrir l’Arche. Mais cela va se retourner contre lui lorsque tout cela échoue. Il est introduit via un hologramme dans Borderlands 3, mais ce n’est pas vraiment la même chose.

Tannis a un lien plus profond avec Lilith

Lionsgate

Patricia Tannis est un peu excentrique, ce qui fait d’elle un membre parfait du casting de Borderlands. Contrairement à d’autres personnages, elle est l’une des plus essentielles à l’intrigue du jeu Borderlands original, avec ses années d’expertise lui permettant de découvrir où se trouve l’Arche.

C’est à peu près la même chose dans le film. Tannis est un membre clé du groupe principal, interprétée par Jamie Lee Curtis. Certes, elle n’a peut-être pas autant de courage ici, mais il y a plus qu’il n’y paraît, puisqu’on découvre qu’elle était amie avec la mère de Lilith.

Contrairement aux jeux vidéo, la Lilith du film ne sait presque rien de ce qui s’est passé pendant son enfance. Elle a été envoyée par sa mère lorsque leur village a été attaqué pour vivre justement avec Tannis.

La personnalité instable de Tannis fait qu’elle n’est pas exactement habituée à se comporter comme une figure maternelle, laissant Lilith se débrouiller seule. Lilith nourrit une rancune envers Tannis et les deux s’affrontent lorsqu’elles se retrouvent à l’âge adulte. Tout se termine bien, cependant… La mère de Lilith avait un plus grand dessein pour la sirène qu’est sa fille.

Le Destructeur n’est pas visible dans l’Arche

Gearbox Software

Le jeu Borderlands de 2009 se termine avec les joueurs confrontés à un monstre absolument terrifiant dans l’Arche, qui élimine instantanément le Commandant Steele et son équipe. Il est connu sous le nom du Destructeur, que vous devez tuer, du moins si vous le pouvez.

Cependant, le Destructeur n’apparaît pas explicitement dans l’adaptation en live-action, mais cela ne signifie pas qu’il n’est pas présent pour autant.

Quand Atlas essaie de prendre Tina en otage dans l’Arche, Lilith vole à son secours, déchaînant toutes sortes d’enfers surnaturels sur lui. Bien qu’on ne le voie pas, il y a clairement une sorte d’entité tapie dans l’ombre, traînant Atlas dans les ténèbres alors que Lilith le laisse enfermé dans l’Arche pour de bon.

Mais est-ce vraiment le Destructeur ? Cela n’est pas vraiment clair. Quoi qu’il en soit, si l’on suit la tendance de Roth à puiser dans différentes parties de la franchise pour créer une nouvelle histoire, il y a de l’espoir pour qu’on en apprenne davantage à ce sujet si un second film Borderlands se concrétise un jour.

Le casting de Borderlands est plus âgé

Lionsgate

Il y a un élément évident dans ce nouveau film, à savoir que les membres du casting de l’adaptation live-action sont tous beaucoup, beaucoup plus âgé que les personnages d’origine.

Dans les jeux, Lilith a 22 ans, mais elle est incarnée par Cate Blanchett qui en a 55. Roland a 34 ans (Kevin Hart en a 45), Tannis est dans la trentaine (Jamie Lee Curtis en a 63), et Mad Moxxi est probablement dans la quarantaine (Gina Gershon en a 62). Il y a un thème ici, donc vous comprenez l’idée.

En fait, le seul membre du casting dont l’âge n’a pas été modifié est Tiny Tina, car c’est essentiel à son personnage. Selon Roth, tous ces changements d’âge sont purement circonstanciels plutôt que planifiés. Il voulait les meilleurs talents d’acteurs pour son film, et il les a obtenus.

Le film Borderlands est disponible dans nos salles de cinéma depuis le 7 août 2024. Et pour celles et ceux qui ne savent pas quoi regarder en ce moment, découvrez notre liste de tous les films à voir en streaming ce mois-ci.