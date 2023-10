Bodies sur Netflix : Le créateur pensait que la série était “trop étrange” pour être réalisée

Netflix diffuse son tout nouveau thriller en huit épisodes, adaptant à l’écran un comic de chez DC à l’intrigue aussi complexe que brillante. Et son réalisateur a encore du mal à y croire.

Adaptant une série de comics du même nom de Si Spencer, l’histoire de Bodies suit quatre détectives de Londres, chacun à une époque différente, allant des années 1800 au milieu du 21e siècle. L’intrigue ? Un corps, toujours le même, est retrouvé dans le quartier de Whitechapel et semble n’offrir aucun indice valable sur les circonstances de sa mort.

Bien que l’auteur des bandes dessinées, Si Spencer, soit décédé avant que la série ne puisse être officiellement approuvée, le showrunner Paul Tomalin espère qu’il “serait fier” de la direction que le show Netflix a pris.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le réalisateur pensait que Bodies “était trop étrange pour voir le jour.”

Diffusée par le géant du streaming le 19 octobre 2023, la série semblait pourtant compromise dès le départ aux yeux de Tomalin, comme il l’a expliqué dans une session de Questions/Réponses lors d’une avant-première. En effet, le réalisateur n’aurait “jamais pensé” qu’elle puisse vraiment être adaptée.

“À l’origine, [Bodies] était un comic de Si Spencer. Il a créé ce livre absolument fou et brillant qui a acquis un statut culte. Quatre flics différents, un meurtre, le même corps sur quatre chronologies différentes. Et je me disais que ce serait un cauchemar à faire. (…) Je pensais que c’était trop étrange pour vraiment voir le jour. Mais j’avais envie de me plonger dans ces chronologies. (…) C’était un défi que je ne pouvais finalement pas refuser. Je n’aurais pas pu me regarder dans la glace après ça.“

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En plus de la complexité de ses intrigues temporelles, Bodies ajoute une nouvelle difficulté au programme : celui de parler des problèmes tels que les discriminations de différentes époques en Angleterre, de l’antisémitisme à l’homophobie.

“En 1890, il y a eu l’immigration irlandaise, puis en 1941 celle de la population juive. (…) Londres est juste cet endroit fascinant où le prisme du monde est placé sur tous les conflits qui s’y jouent. C’est l’un des endroits les plus vivants et palpitants de Grande-Bretagne.“

Les huit épisodes de la série Bodies sont disponibles en streaming sur Netflix depuis le 19 octobre 2023.

L’article continue après la publicité