Black Mirror Saison 6 : Explications sur Loch Henry

L’épisode 2 de la saison 6 de Black Mirror, intitulé “Loch Henry” est une plongée glaçante dans une histoire criminelle qui s’est réellement produite suivie d’un retournement de situation assez perturbant.

Après de longues années d’attente, la série Black Mirror a enfin fait son grand retour sur Netflix pour une sixième saison. Si, tout comme la saison 5, cette nouvelle saison n’a fait pas l’unanimité, le moins que l’on puisse dire c’est que Charlie Brooker ne plaisantait pas, la nouvelle saison comporte certaines des histoires les plus sombres de la série.

En effet, si aux yeux de nombreux fans les derniers épisodes sont loin d’être aussi marquants que ceux des premières saisons, la plupart ont tout de même salué l’ambiance sombre et mystérieuse de cette sixième saison. Chaque épisode semble être plus sombre que le précédent, avec des retournements de situations tellement surprenants, qu’on peut rapidement perdre le fil.

Le deuxième épisode de la saison 6 met en vedette un jeune couple de cinéastes, Davis et Pia, qui font un voyage en Écosse pour réaliser un documentaire sur un collectionneur d’œufs, ils en profitent pour rendre visite à la mère de Davis, Janet. Pia apprend l’histoire macabre de la ville en prenant une pinte au pub avec un ancien ami de Davis, Stuart et c’est à partir de là que tout dégénère.

Lorsqu’ils sont au pub, Stuart et Davis parlent à Pia de Dawn et Simon Challis, un couple qui a loué un cottage à Loch Henry pour leur lune de miel en 1997. Le jour où ils étaient censés être partis, la femme de ménage a vérifié la propriété et a trouvé leur voiture et leurs vêtements, mais le couple était introuvable.

C’est devenu un fait divers particulièrement populaire lorsque la presse a envahi la ville, mais après la mort de la princesse Diana, cela s’est estompé. La vérité avait éclaté peu après lorsque Iain Adair, en état d’ébriété, avait commencé à parler de Dawn. Après avoir été expulsé par le père de Stuart, il a menacé de revenir et de tirer sur le pub. Inquiet, car il savait qu’Iain avait une arme, Stuart avait alors demandé à Kenneth, le père de Davis qui était policier, d’aller vérifier que tout est en ordre.

Netflix Pia et Davis changent rapidement leur fusil d’épaule.

Il avait frappé à la porte sans avoir de réponse jusqu’à ce que Iain lui tire dessus depuis la fenêtre du haut avant de retourner l’arme contre ses parents et lui-même. Kenneth est décédé par la suite d’une infection contractée suite à sa blessure tandis que la police découvrait la “salle de torture” d’Iain dans sa maison ce qui leur avait permis de réaliser que pendant des années il avait enlevé des touristes avant de les enterrer dans les champs.

Après avoir visité la maison, Pia devient obsédée par cette histoire et elle pousse Davis à se tourner vers la réalisation d’un film sur cette histoire criminelle. Stuart dit que c’est une excellente idée, car cela pourrait revitaliser l’économie de la ville au vu de la popularité des “true crime”.

Le père de Stuart et Bergerac étaient la clé du retournement de situation de Loch Henry

Pendant que le trio commence à travailler sur le film en enregistrant sur les anciennes bandes de la série Bergerac de Janet, mais le père de Stuart n’est pas du tout emballé par cette idée. Il traite Davis de “parasite” et dit qu’il devrait arrêter de faire le film. Pendant ce temps, Davis parle du documentaire à sa mère, Janet, qui approuve le projet à condition qu’il soit fait mention de ce qui est arrivé à Kenneth.

Pia et Davis s’adressent à Historik Productions et un producteur leur suggère de trouver un angle plus personnel dans l’histoire, le fait que le père de Davis ait été abattu par le tueur et soit mort d’une maladie par la suite ne suffit pas, demandant quelque chose de “non vu, non entendu, non exploré”. Alors ils s’introduisent dans la maison d’Adair et filment de nouvelles images de la salle de torture avec une lumière noire.

Alors qu’ils sont en train de rentrer, Davis percute un tracteur qui arrive en sens inverse et se retrouve à l’hôpital. Janet ramène Pia à la maison et lui prépare une tourte, pendant que le père de Stuart confronte Davis. “Je n’ai pas de preuve… Je pense que j’ai toujours su”, dit-il, mais Davis ne sait pas de quoi il parle. De retour à la maison, Janet est occupée dans la cuisine pendant que Pia numérise des images à partir de cassettes, et pendant qu’elle détourne le regard, la vidéo revient à l’enregistrement de la série Bergerac par-dessus laquelle ils enregistrent.

Janet adore Bergerac. Elle en a des centaines de cassettes, mais ce n’est qu’une façade : c’est une cassette d’elle, Kenneth et Iain Adair torturant Dawn et Simon en 1997, et Janet porte même le masque de cabaret rouge qui est sur son mur. Pia est horrifiée et parvient à peine à s’asseoir à table lors du dîner en face de Janet avant de fuir. Janet réalise rapidement ce qui s’est passé et la poursuit en voiture, mais Pia réussit à lui échapper en sautant par-dessus un mur. Lorsqu’elle essaie de traverser la rivière, elle glisse et se cogne la tête contre un rocher, son corps sans vie se met alors à dériver le long de l’eau.

Cette nuit-là, Janet laisse toutes les preuves en évidence : cassettes, photos, journaux, et tout autre objet de sa collection de souvenirs. Elle laisse un mot pour Davis : “Pour tes films”, avant de se pendre en portant le même masque.

L’épisode passe au trailer de Loch Henry : Truth Will Out, un documentaire sur la vraie nature des meurtres de la ville, réalisé par Davis. Il est en compétition contre Euthanasia : Inside Project Junipero et Suffer the Children : The Tipley Paedophile Ring, mais il remporte le prix du meilleur documentaire.

Pendant tout ce temps, Davis est traumatisé par toute cette affaire. Il est à peine présent, surtout lorsqu’il entend sa productrice parler à une actrice pour jouer le rôle de Pia dans le film basé sur l’histoire. L’épisode se termine avec lui seul dans sa chambre d’hôtel. Il reçoit un appel de Stuart, qui est euphorique à propos de la victoire et du boom touristique à Loch Henry, mais il raccroche. Il s’assoit et sirote son verre en se demandant comment tout cela a pu arriver.