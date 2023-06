Black Mirror Saison 6 : Comment interpréter la fin de l’épisode Démon 79

Alors que la saison 6 de Black Mirror a reçu un accueil des plus mitigés de la part des internautes, le dernier épisode de la saison a soulevé de nombreuses interrogations, en particulier pour ce qui est de sa fin. Voici ce qu’il en est.

Cinq années se sont presque écoulées entre la diffusion de la saison 5 de Black Mirror et celle de la saison 6. Bien que la cinquième saison n’a pas été aussi autant appréciée que les saisons précédentes, les internautes attendaient avec impatience l’arrivée d’une nouvelle saison, supposée rectifier le tir.

Malheureusement cette sixième saison n’a pas eu l’effet escompté, mais certains épisodes sont tout de même sortis du lot, comme l’épisode final Démon 9 qui a soulevé de multiples questions.

Cet épisode se déroule dans le nord de l’Angleterre en 1979, où une timide vendeuse se voit contraindre de commettre des actes terribles pour éviter une catastrophe. Mais que se passe-t-il exactement ?

Attention spoils à venir.

Que se passe-t-il dans Démon 79 de Black Mirror ?

Dès le début de l’épisode, on fait connaissance avec Needa, une vendeuse timide qui vit seule dans le nord de l’Angleterre à la fin des années 1970. Alors que les tensions politiques montent, la jeune femme est fréquemment victime de racisme. Ce racisme la touche même au travail, où elle est sans cesse rabrouée par sa collègue et forcée de manger sa nourriture dans le sous-sol du magasin.

Dans ce sous-sol, elle trouve des coupures de journaux alarmantes, ainsi qu’un étrange talisman avec un symbole dessus, sur lequel elle fait accidentellement couler son propre sang. Son sang active le talisman, qui commence à lui parler.

Il s’avère que ce talisman est la demeure de Gaap, un démon, qui apparaît ensuite dans son appartement. Étant donné qu’elle seule peut le voir ou l’entendre, leurs échanges paraissent suspects à tous ceux qui croisent la route de Needa.

Selon Gaap, ils doivent maintenant travailler ensemble, car elle doit “accomplir trois sacrifices humains au cours des trois prochains jours, sinon le monde va prendre fin.” Elle doit en effet tuer trois personnes avant le 1er mai, sinon ce sera la fin du monde. Afin de la convaincre, le démon lui montre même des visions de cette apocalypse.

Needa accepte à contrecœur cette tâche, choisissant de tuer des gens qui “le méritent”. Sa première victime est un homme qui abuse de sa propre fille, un crime qui met la police sur les traces de Needa.

Elle tente ensuite de séduire et de tuer un homme qui a étranglé sa femme à mort et elle tue ensuite un passant. Bien qu’elle se sente coupable à propos du passant, Needa devient plus confiante à mesure que l’épisode se poursuit, convaincue du bien-fondé de ses propres actions. Mais ces actions étaient-elles suffisantes pour sauver le monde ?

L’apocalypse se produit-elle réellement dans Démon 79 ?

Oui, car Needa ne parvient pas à obtenir les trois sacrifices à temps. La question est alors de savoir si la fin du monde a bel et bien eu lieu ou si c’était le fruit de l’imagination de Needa.

Alors que Needa tue effectivement trois personnes, une règle est qu’elle ne peut pas tuer un meurtrier, donc seuls deux meurtres sont valables et elle échoue à tuer sa troisième cible avant le 1er mai.

En effet, elle jette son dévolu sur Michael Smart qui se présente au Parlement avec un plan pour pousser le parti davantage vers l’extrême droite. Gaap la décourage de le faire, car Smart est en passe de gagner l’élection et de créer beaucoup de souffrance, ce qui plaît toujours aux démons.

Au lieu de cela, il lui suggère de tuer le policier qui est à ses trousses, car il mourra de toute façon d’une crise cardiaque l’année prochaine. Mais Needa n’écoute pas. Elle fait sortir Smart de la route avec sa voiture, et tente de le battre à mort avec un marteau. Mais le policier l’arrête avant qu’elle ne puisse finir, la prenant dans ses bras, car il croit qu’elle est en détresse mentale.

Au commissariat, le doute commence à planer, car il s’avère que le talisman n’est pas réel, c’est un simple domino. Évidemment, personne ne la croit et tout ce que Needa peut faire, c’est attendre la fin du monde. Le 1er mai arrive alors qu’elle est toujours au commissariat, et les sirènes commencent à sonner. Depuis la fenêtre, on peut voir des boules de feu et des explosions submerger la ville jusqu’à ce qu’une énorme explosion se propage à travers toute la ville, détruisant tout, et mettant fin à la saison 6 de Black Mirror.

Gaap apparaît à Needa dans la salle d’interrogatoire alors que la destruction commence. Il s’avère que, pour avoir échoué à aider Needa, Gaap est condamné à l’oubli éternel. Il lui demande si elle veut le rejoindre là-bas, car les humains y sont autorisés. Elle accepte et les protagonistes s’éloignent main dans la main.

Mais cette fin aurait pu être inévitable, même sans aucune interférence démoniaque. Les explosions pourraient être le fruit d’une guerre issue des tensions politiques croissantes. Des images d’émeutes étaient apparues à la télévision tandis que les journaux mentionnaient la menace d’une attaque nucléaire provenant de la Russie. Needa pourrait avoir simplement interprété la tension politique comme quelque chose de démoniaque. Quoi qu’il en soit, le monde s’effondre à la fin de Démon 79.