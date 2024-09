Beyond the Spider-Verse est-il vraiment reporté à 2027 ? Tout sur la rumeur “d’abandon” du film

Selon de récents rapports, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse a été en grande partie “abandonné” et repoussé à 2027 – mais tout ne semble pas avéré.

Across the Spider-Verse est sorti en salles en 2023, et se déclinait clairement comme une simple partie avant une conclusion, introduisant un cliffhanger évident pour le prochain volet. Sans surprise, en réalité, puisqu’on savait déjà que la franchise avait prévu une suite des aventures de Miles Morales dans un troisième film chez Sony. Sauf qu’on nous annonçait au départ une sortie en 2024, et il faut bien se rendre à l’évidence : Beyond the Spider-Verse ne se fera pas de toile cette année.

L’article continue après la publicité

En effet, d’abord annoncée pour mars 2024, la suite a été sans cesse repoussée, le film étant considéré comme “en pleine production” en août selon l’acteur Karan Soni. Et tandis que les rumeurs sur la présence d’Andrew Garfield dans le MCU pour Spider-Man 4 circulent, une autre commence à prendre de l’ampleur : Beyond the Spider-Verse aurait de son côté été repoussé jusqu’à 2027 au moins, dans le cadre d’une révision créative majeure sur le film. Qu’en est-il réellement ?

L’article continue après la publicité

Le report de Beyond the Spider-Verse n’est pas “particulièrement précis“

Dans sa dernière newsletter, Jeff Sneider a noté que l’absence de date de sortie pour Spider-Man: Beyond the Spider-Verse indiquait qu’il pourrait ne pas arriver au cinéma en 2025, mais plus tard.

L’article continue après la publicité

SONY PICTURES

L’insider réputé continue en affirmant : “2026 semble tout à fait envisageable, mais on m’a dit qu’il serait extrêmement improbable que Sony veuille sortir un film d’animation Spider-Man et un autre en live-action la même année, car le studio a intérêt à bien répartir ces deux franchises.”

C’est là que le journaliste conclut : “Donc l’année 2027 serait une fenêtre plus probable pour cette simple raison. Mais j’ai aussi entendu dire pendant le week-end de la fête du Travail que Sony avait abandonné la majeure partie de Beyond the Spider-Verse pour des raisons créatives. Et à cause de cette décision, le film ne serait probablement pas prêt avant 2027 en raison de l’animation minutieuse dont il dépend.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Face à une telle supposition, on peut comprendre que les fans de l’Araignée aient du mal à encaisser. Mais alors que la toile commence à s’agiter, c’est le compositeur Daniel Pemberton qui a réagi sur X/Twitter : “Je n’ai vraiment pas envie de me prononcer sur ce genre de choses, MAIS me croiriez-vous si je vous disais qu’il y a parfois sur Internet des infos qui ne sont pas toujours exactes ? Hmmmm…“

On peut donc considérer qu’il reste de l’espoir pour un retour avant 2027… sauf qu’il vaut mieux ne pas trop s’emballer.

L’article continue après la publicité

Alors, quand sortira Beyond the Spider-Verse ?

Bien qu’il n’ait toujours pas de date de sortie officielle, Beyond the Spider-Verse est attendu en salles fin 2025, voire début 2026.

L’article continue après la publicité

sony pictures

Sony a retiré le film de son calendrier des sorties au cinéma pendant les grèves des scénaristes et acteurs en 2023, et n’a pas encore annoncé de nouvelle date ferme. Les réalisateurs Phil Lord et Christopher Miller ont averti les fans (via Digital Spy) que le film sortirait “quand il sera prêt” : n’espérez donc pas de date avant que les créateurs ne soient sûrs de pouvoir la respecter.

L’article continue après la publicité

La production aurait repris en décembre de l’année dernière et s’est poursuivi tout au long de 2024. Karan Soni, qui prête sa voix à Pavitr Prabhakar, a déclaré auprès de ETimes : “Ce film est en pleine production. C’est de l’animation, donc c’est différent et ça prend beaucoup de temps. Nous verrons quand il sera prêt et quand il sortira, mais je suis vraiment excité.”

En d’autres termes, il faudra faire preuve de patience. Et en attendant, vous pouvez toujours aller jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent ce mois-ci en streaming.

L’article continue après la publicité