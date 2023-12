Berlin sur Netflix : Date et heure de diffusion de la série dérivée de La Casa de Papel

La Casa de Papel revient sur Netflix avec Berlin, son nouveau spin-off préquel explorant l’histoire du célèbre voleur. On vous donne la date et l’heure de diffusion de ce spin-off tant attendu.

Après la Maison de la monnaie espagnole dans La Casa de Papel, les spectateurs vont faire escale à Paris dans Berlin. Vous suivez ? Plus précisément, le personnage Andrés de Fonollosa (Pedro Alonso), mieux connu sous le nom de Berlin, s’apprête à faire son grand retour chez Netflix.

Le célèbre cambrioleur n’avait peut-être pas réussi à s’en tirer dans La Casa de Papel, mais il avait tout de même volé le coeur des spectateurs. Fort de son succès, il était réapparu dans la saison 2 par le biais de flashbacks, mais ce n’était toujours pas assez. Et le mal a été réparé : les fans pourront assister à une série qui lui est entièrement réservée, Berlin.

Et si vous attendez avec impatience le retour du voleur, on vous donne la date et l’heure de diffusion de Berlin.

La série Berlin sera diffusée sur Netflix le 29 décembre 2023. Pour les plus impatients, rendez-vous à 10h du matin sur le site.

Les adeptes du binge-watching vont être heureux : comme à son habitude, le géant du streaming va diffuser les huit épisodes en même temps, pour un visionnage en rafale.

De quoi parle Berlin sur Netflix ?

Le résumé officiel se lit comme suit : “Seules deux choses peuvent rattraper une mauvaise journée : l’amour et un pactole de plusieurs millions. Voilà ce qui fait carburer Berlin pendant ses plus belles années, quand il ignore qu’il est malade et qu’il ne s’est pas encore laissé piéger comme un rat dans la Maison royale de la monnaie d’Espagne.“

“Il prépare l’un de ses braquages les plus extraordinaires : faire disparaître d’un tour de passe-passe 44 millions de joyaux. Pour y parvenir, il va se faire aider par l’une des trois bandes avec lesquelles il opère ses rapines habituellement.“

Selon Alex Pina, showrunner sur la série qui s’est exprimé au micro de Tudum, vous pouvez vous attendre à “un voyage à travers l’âge d’or du personnage, lorsqu’il cambriolait à travers l’Europe, fou d’amour… c’est ce qui est le plus surprenant, la comédie. Ça va faire rire beaucoup de gens.”

Pedro Alonso a également déclaré à CNN que la série se distingue de son prédécesseur, précisant au passage : “Nous honorons ce que La Casa de Papel nous a apporté et ensuite nous le lâchons. Le nouveau ton est plus comique, plus romantique. Il y a quelque chose de plus léger dans son ADN.”

Rendez-vous donc le 29 décembre pour redécouvrir l’un des personnages les plus appréciés des séries Netflix !