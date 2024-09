Y aura-t-il un Beetlejuice 3 ? La réponse du réalisateur sur une éventuelle suite

Le vilain de Tim Burton a retrouvé le chemin des salles dans une suite au premier opus iconique. Mais après lui, doit-on s’attendre à un troisième Beetlejuice ?

C’est en décembre 1988 que Beetlejuice est venu semer la zizanie dans les salles obscures, dévoilant son personnage décalé menant la vie dure à deux familles qui se battaient pour un même foyer. Si une suite était alors déjà prévue, il aura fallu attendre 35 ans pour que Beetlejuice 2 sorte pour de bon au cinéma. Les spectateurs ont ainsi pu échapper à certains projets, tels que Beetlejuice in Love ou encore Beetlejuice à Hawaii.

Car c’est finalement Beetlejuice Beetlejuice qui vient de faire son démarrage sur grand écran, le 11 septembre 2024. Au menu, une bonne partie du casting d’origine, entre Winona Ryder, Catherine O’Hara et surtout Michael Keaton, mais aussi des chansons toujours aussi entraînantes pour une histoire bien déjantée. Et alors que ce nouvel opus s’illustre déjà au box-office depuis ses débuts à l’internationale, une question peut se poser : y aura-t-il un Beetlejuice 3 ?

Y aura-t-il un Beetlejuice 3 ?

Non, il y a peu de chances qu’un Beetlejuice 3 voie le jour : le réalisateur Tim Burton a affirmé ne pas croire à cette éventualité.

Le cinéaste a en effet maintenu la même version pour plusieurs médias. Auprès de The Hollywood Reporter en août 2024, Tim Burton a répondu “douter” de la possibilité d’un troisième opus, mettant en avant le temps nécessaire pour créer la suite du film, l’intervalle entre le premier et le second s’étalant sur 35 ans.

Pour Variety, le cinéaste a également répondu : “Faisons le calcul… il m’a fallu 35 ans pour faire celui-ci, donc j’aurais 100 ans. Je suppose que ce serait possible avec les avancées de la science de nos jours, mais je n’y crois pas.“

La fin de Beetlejuice 2 semble également clore l’histoire du personnage emblématique, qui se voit condamné pour avoir outrepassé des lois de son monde, ce qui le contraint à quitter celui des vivants.

Enfin, l’absence d’une véritable scène post-générique pour teaser une éventuelle suite semble également confirmer les propos du réalisateur.