Y a-t-il une scène post-générique à la fin de Beetlejuice 2 ?

Tim Burton remet sur le devant de la scène un de ses personnages les plus iconiques : y a-t-il une scène post-générique à la fin de Beetlejuice Beetlejuice ?

Près de 35 après un premier opus devenu culte, le réalisateur a sorti de la tombe l’un de ses antagonistes les plus emblématiques. Beetlejuice revient frapper fort dans les salles, le deuxième volet réussissant à faire trembler le box-office depuis sa sortie internationale. En France, Beetlejuice Beetlejuice occupe en chansons les salles obscures depuis le 11 septembre 2024.

Au rendez-vous, le retour d’une bonne partie du casting principal, grâce à la présence de Winona Ryder, Michael Keaton ou encore Catherine O’Hara. Mais aussi l’arrivée de sang neuf, notamment avec Jenna Ortega de Mercredi. Autant dire que le retour du personnage a de quoi intriguer. Mais une fois le final passé, faut-il s’attendre à une scène post-générique ?

Attention : la suite de cet article contient des spoilers de Beetlejuice Beetlejuice !

Y a-t-il une scène post-générique dans Beetlejuice Beetlejuice ?

Non, il n’y a pas de scène post-générique dans Beetlejuice Beetlejuice.

warner bros. France

Le film se termine avec une scène de rêve dans le rêve : Lydia et Astrid apparaissent en effet heureuses et réconciliées. La jeune fille rencontre un jeune homme et l’épouse, avant de tomber enceinte. Sauf qu’elle n’accouche pas d’un enfant ordinaire, mais de Beetlejuice, dans une forme enfantine terrifiante.

L’horreur de la scène fait se réveiller Lydia, mais son supplice n’est pas encore terminé : elle découvre à ses côtés l’antagoniste. Finalement, l’héroïne se réveille pour de bon, effaçant la présence de Beetlejuice.

Le fait qu’aucune dernière chance ne soit donnée au personnage tend à appuyer les propos de Tim Burton sur une éventuelle suite de son film : le réalisateur avait en effet répondu à Variety qu’il “doutait” qu’une nouvelle histoire soit créée un jour : “Faisons le calcul… il m’a fallu 35 ans pour faire celui-ci, donc j’aurais 100 ans. Je suppose que ce serait possible avec les avancées de la science de nos jours, mais je n’y crois pas.“

Beetlejuice Beetlejuice est disponible dans les salles obscures depuis le 11 septembre 2024 – et on vous explique plus en détail la fin du film ici.