Toutes les musiques de Beetlejuice Beetlejuice, pour un retour disco explosif dans le passé

Beetlejuice Beetlejuice – ou Beeltejuice 2 – se prépare pour sa sortie au cinéma, et la bande originale est déjà sortie : quelles chansons vont rythmer le retour de Michael Keaton dans le rôle titre ?

Le premier Beetlejuice était déjà bourré de nombreux morceaux mémorables, dont les chansons de Harry Belafonte, Day-O (ou The Banana Boat Song) et Jump in the Line, que les persos chantaient en play-back tout au long du film. Et alors que la suite s’apprête à squatter les écrans français, sa bande originale a été révélée.

Le deuxième volet poursuit son chemin dans un monde de musiques, reprenant notamment Harry Belafonte avec une chorale, mais en rajoutant d’autres scènes de play-back. Le long-métrage va même au-delà, en présentant également des morceaux contemporains d’artistes comme Scott Weiland et Mazzy Star, mais surtout une énorme dose de disco grâce à Donna Summer et les Bee Gees.

Bande originale de Beetlejuice 2 : tous les artistes et chansons

Comme dans le premier film, la musique de Beetlejuice Beetlejuice est composée par Danny Elfman, collaborateur de longue date du réalisateur Tim Burton. Le compositeur signe ainsi les thèmes d’ouverture et de générique de fin, en plus de nombreuses pistes du long-métrage.

Retrouvez ci-dessous la liste complète de toutes les chansons présentes dans la bande originale :

‘MacArthur Park‘ par Donna Summer

‘Margaritaville‘ par Jimmy Buffet

‘Tragedy‘ par les Bee Gees

‘Day-O‘ par Alfie Davis et la Sylvia Young Theatre School

‘Regnava Nel Silenzio Alta la Notte E Bruna‘ par Maria Callas

‘Cry Cry‘ par Mazzy Star

‘Where’s the Man‘ par Scott Weiland

‘Right Here Waiting‘ par Richard Marx

‘Svefn-G-Englar‘ par Sigur Rós

‘Soul Train Theme‘ par The Soul Train Gang

‘MacArthur Park‘ par Richard Harris

La séquence finale comporte également le thème du film Carrie de Brian de Palma, et composé par Phil Donaggio.

Beetlejuice Beetlejuice sortira le 11 septembre 2024 en France. En attendant, vous pouvez également jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.