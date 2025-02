Explication de la fin de Beast Games : qui a gagné le gros lot du jeu de MrBeast ?

Après de nombreuses épreuves et des éliminations à tout va, les derniers candidats en lice se sont affrontés pour la finale de Beast Games : qui remporte les millions de dollars ?

Alors que tout le monde attendait la saison 2 de Squid Game sur Netflix, Prime Video a de son côté sorti son propre jeu télévisé, en partenariat avec le YouTubeur MrBeast. Les Beast Games ont très vite trouvé leur public, s’offrant des records en terme d’audience mais aussi du côté des gains à remporter pour les 1000 candidats s’affrontant dans des jeux jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un.

Diffusés chaque semaine, les épisodes n’ont cessé de maintenir un certain suspense alors que les participants s’éliminaient les uns les autres, multipliant coups de couteau dans le dos et justifications pour déterminer qui mériterait le plus de devenir multimillionnaire. Jusqu’à un final sous tension qui aura permis de couronner un champion : qui l’a emporté et combien a-t-il gagné ? Faut-il s’attendre à une saison 2 ? On vous explique la fin de Beast Games.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers de l’épisode 10 de Beast Games.

Explication des différentes épreuves de la finale de Beast Games

La finale de Beast Games s’est déclinée sous la forme d’une série d’épreuves ayant pour objectif d’éliminer un par un les candidats.

Pile ou face : à combien s’élève la cagnotte de la finale de Beast Games ?

Le dernier épisode de la série a démarré avec le lancer à pile ou face permettant de déterminer si la cagnotte de 5 millions de dollars serait doublée ou non.

C’est Gage (974) qui prend le risque de lancer la pièce, réussissant à faire passer le grand prix à 10 millions de dollars. En évitant de justesse l’élimination, le candidat peut donc continuer son parcours dans la finale de Beast Games.

Les piliers et les tubes

La seconde épreuve consiste à envoyer des balles dans des tubes se trouvant devant chaque candidat : si un adversaire parvient à faire rentrer le ballon rouge dans celui d’un concurrent, il réussit à l’éliminer.

Gage ayant réussi à éviter l’élimination du pile ou face précédent, deux candidats devront être éliminés lors de cette deuxième épreuve pour ensuite passer à la suite. Finalement, ce sont les joueuses 937 et 424 qui sont éliminées : Jeffrey (831) marque un point dans le tube de Courtney (424), tandis que Yessi (947) réussit à éliminer Emma (937).

Les boutons

Tous les concurrents doivent maintenir la pression sur un bouton près d’eux pour observer un motif au sol : celui qui lâche devra reproduire le motif de mémoire.

Les candidats ont le choix entre garder la main appuyée sur leur bouton ou la relever, faisant alors disparaître le motif au sol. Celui qui relâche la pression doit en contrepartie s’avancer pour reproduire le motif disparu. S’il échoue, il est éliminé. En revanche, une victoire lui permet d’éliminer la personne de son choix.

Souhaitant se venger pour avoir été visée à la précédente épreuve, Yessi (947) prend le risque de s’avancer. Mais elle fait une erreur dès la première case, et refuse d’accorder sa confiance au joueur 831 qui le lui fait remarquer. Elle se retrouve donc éliminée, permettant aux autres candidats de continuer vers l’épreuve suivante.

Le dernier pot-de-vin

La quatrième épreuve est le tout dernier pot-de-vin de cette finale de Beast Games : un des candidats peut faire le choix de partir avec un million de dollars, ou prendre le risque d’être éliminé en fonction du contenu d’une enveloppe.

Les 50 derniers candidats en lice ont été sondés en secret par l’organisation de Beast Games, pour désigner les concurrents qui devraient être éliminés selon eux. Le joueur ayant obtenu le plus de votes se retrouve dans une enveloppe, qui sera ouverte à l’issue de cette épreuve de l’épisode final. Voir son numéro apparaître signifie l’élimination, mais les candidats ont encore une chance d’éviter la sentence : si l’un d’eux accepte le dernier pot-de-vin pour quitter l’émission, les deux autres sont assurés de rester en lice, et personne n’est éliminé.

Craignant voir son numéro sortir de l’enveloppe, Gage (974) prend le million de dollars en pot-de-vin et cède sa place en finale. Sans savoir qu’en réalité, c’est la joueuse 830 qui avait été choisie, les autres concurrents l’ayant désignée en raison de la menace qu’elle pouvait représenter pour les derniers jeux.

Le dernier jeu : les mallettes

Le dernier jeu de Beast Games reprend une épreuve chère à MrBeast : celle des mallettes à ouvrir (ou pas) pour tomber sur la récompense tant espérée de 10 millions de dollars.

Dix mallettes sont disposées sur une table. Neuf sont vides, mais l’une d’elles contient le chèque convoité par les deux finalistes. Après avoir joué à pile ou face, c’est Twana (830) qui décide où placer le chèque, tandis que Jeffrey (831) a les yeux bandés.

Qui gagne le grand prix à la fin de Beast Games ?

Le suspense est de courte durée : Jeffrey, alias joueur 831, choisit la bonne mallette dès la première manche et remporte les 10 millions de dollars, devenant ainsi le grand gagnant de Beast Games.

Le choix du joueur 831 se porte en effet sur la mallette numéro 6, estimant qu’un tel chiffre ne représente rien de spécial pour son adversaire qui l’aura alors sélectionnée selon lui. Et il tombe juste, décrochant les 10 millions de dollars dès la première manche, ne laissant aucune autre opportunité à Twana de retenter sa chance.

Quels sont les différents gains des candidats à la fin de Beast Games ?

Jeffrey, alias joueur 831, repart avec 10,004,244 dollars exactement, tandis que Twana, joueuse 830, empoche 190 000 dollars.

Chaque participant de Beast Games a également touché 2000 dollars, pour le simple fait d’avoir joué aux jeux – même si certains se sont fait éliminer dès les premières épreuves.

Retrouvez ci-dessous les plus gros gains de Beast Games :

Joueur 831 : 10,004,244

Joueur 952 : 1,800,000

Joueur 974 : 1,000,000

Joueur 566 : 650,000

Joueur 457 : 450,000

Joueur 453 : 236,000

Joueur 539 : 200,000

Joueur 830 : 190,000

Joueur 438 : 100,000

Joueur 898 : 100,000

Joueur 625 : 80,000

Joueur 338 : 80,000

Joueur 884 : 80,000

Joueur 929 : 80,000

Joueur 398 : 50,000

Joueur 221 : 50,000

Joueur 196 : 50,000

Joueur 464 : 50,000

Joueur 563 : 50,000

Y aura-t-il une saison 2 de Beast Games ?

Tout indique qu’il y aura une saison 2 de Beast Games, même si cette dernière n’a pas encore été officiellement annoncée par Prime Video.

MrBeast a déjà annoncé vouloir lancer une nouvelle édition de ses Jeux de la Bête, se disant 100% prêt à retenter l’aventure durant une interview sur la chaîne YouTube Colin and Samir.

Mais il faut aussi prendre en compte les derniers mots du vidéaste à la fin de l’épisode 10 de Beast Games, alors qu’il insiste sur l’importance des détails et répète que Jeffrey est le “premier gagnant des Beast Games“, suggérant par là qu’il pourrait y avoir d’autres vainqueurs à l’avenir.

Quant à savoir si Prime Video sera impliqué dans la production d’une saison 2 de Beast Games ou si le YouTubeur devra s’en charger seul ou avec d’autres collaborateurs, il faudra attendre une confirmation officielle de la plateforme de streaming.