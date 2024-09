Batman n’est pas dans The Penguin, mais il y a une bonne raison

La série The Penguin de HBO est prête à étendre l’univers du film de Matt Reeves, mais ceux qui espéraient voir apparaître le Batman de Robert Pattinson sous forme de caméo seront déçus.

La showrunneuse et scénariste Lauren LeFranc a confirmé que la dernière itération du Chevalier Noir incarnée par Pattinson ne figurera pas dans la nouvelle série dérivée, et que les fans devront encore attendre The Batman 2 pour le revoir.

Cependant, il y a une bonne raison pour que le super-héros DC ne soit pas présent dans ce spin-off. The Penguin explore en profondeur le côté sombre de Gotham, en se concentrant sur la tentative d’Oswald Cobblepot, désormais connu sous le nom d’Oz Cobb, de reprendre du galon après les événements du premier film The Batman de 2022.

Ainsi, LeFranc a expliqué qu’il n’y avait aucune raison d’inclure Bruce Wayne. S’adressant à SFX, LeFranc a déclaré : « Je comprends pourquoi les gens souhaitent voir Batman, ou pensent que si Batman n’est pas dans une série ou un film, cela manque d’impact. Pour moi, je pense que cela apporte un autre type d’impact.

« Les films de Matt sont vus à travers le prisme de Batman, donc vous êtes en hauteur, en train de regarder la ville d’en haut. C’est une perspective différente. Avec Oz, vous êtes dans les rues de la ville, dans la crasse, la boue et la saleté. Il regarde vers le haut, voulant se hisser au sommet.

« Je pense que Gotham est une ville suffisamment intéressante pour qu’elle mérite que plus de portes y soient ouvertes et que nous puissions les franchir et voir ce que nous en pensons. »

Reeves est également d’accord sur le fait que Wayne n’est pas un ajout nécessaire, expliquant que la série est « une extension de ce qui est fondamentalement là ».

Il a poursuivi : « Nous savons que c’est le monde de Batman. Vous empruntez une autre ruelle. Donc, le spectre de Batman est là. Le spectre du Riddler est là. Le spectre de tout ce qui se passe dans le dernier film est là. Cela l’informe. Et c’est exactement là que nous commençons. »

Ainsi, The Penguin est une série de super-héros sans super-héros, mais cela ne signifie pas qu’elle ne s’inscrit pas dans l’univers de Reeves. La série se déroule une semaine après les événements du film, après que Gotham a été détruite par une inondation massive causée par le Riddler.

Les attentes des fans pour revoir leur nouveau Batman ont été renforcées ces dernières semaines grâce au retour de The Batman dans les salles de cinéma plus tôt ce mois-ci. Sur les réseaux sociaux, le film est salué comme l’un des meilleurs films de super-héros jamais réalisés, un éloge qui ne fait qu’élever encore plus la barre pour The Penguin.

Vous pouvez dès à présent retrouver notre explication de l’épisode 1 de The Penguin, ainsi que le calendrier de sortie la série. Découvrez également quel est ce personnage de The Batman qui a discrètement été recasté pour le spin-off, ou encore quelle est cette autre série dérivée qui est déjà en préparation.