Cette bataille dans House of the Dragon pourrait être “la plus épique” jamais vues selon les fans

House of the Dragon se dirige vers un affrontement légendaire entre deux Targaryen, et lorsque ce duel aura lieu, il pourrait s’agir de la “plus grande bataille de l’histoire de la télévision moderne” selon certains.

Game of Thrones ne manque pas de séquences d’action incroyables. On pensera notamment à Jon Snow dégainant son épée lors de la fameuse Bataille des Bâtards, qui reste encore aujourd’hui l’une des images les plus emblématiques de la série HBO, mais on pourrait aussi mentionner le Massacre de Durlieu, la Bataille de la Néra, et bien d’autres encore.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

House of the Dragon a également connu son lot de moments mémorables, que ce soit la Bataille de Repos-des-Freux, ou encore lorsqu’Aemond et Vhagar poursuivent Lucerys et Arrax à travers les nuages d’Accalmie.

Cependant, bien que les fans soient impatients de voir la Bataille du Gosier, il y a un autre combat qui pourrait bien rester dans l’histoire : la Bataille sur l’Œildieu opposant Daemon et Aemond.

ATTENTION : cet article contient des SPOILERS du roman Feu et Sang et la Danse des Dragons !

L’article continue après la publicité

Il y a eu quelques indices : Alys Rivers disant à Daemon qu’il va “mourir en ce lieu”, Aemond tenant une pièce devant son œil. Cela peut vous avoir échappé si vous n’avez pas lu le roman sur lequel la série House of the Dragon est basé, mais croyez-nous, quelque chose d’énorme se prépare.

L’article continue après la publicité

Selon Feu et Sang de George R.R. Martin, Daemon a défié son neveu après la chute de Peyredragon. Il a volé jusqu’à Harrenhal et a attendu Aemond, qui est arrivé après 14 jours. Après quelques échanges verbaux, ils se sont envolés, traversant les flammes de leurs dragons et embrasant le ciel.

L’article continue après la publicité

Caraxès a mordu le cou de Vhagar, les dragons et leurs cavaliers plongeant vers l’eau. Alors qu’ils tombaient, Daemon a sauté sur Vhagar et a plongé son épée, Noire Sœur, dans l’œil crevé d’Aemond. Ils ont été engloutis par les eaux de l’Œildieu. Cependant, bien que le cadavre d’Aemond soit resté attaché à la selle de Vhagar, les restes de Daemon n’ont jamais été retrouvés.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Sur Reddit, un fan a suggéré que leur combat pourrait devoir être développé, car il ne durerait qu’environ 30 secondes s’il était adapté fidèlement. “Dans les livres, tout le combat consiste en Caraxès et Vhagar volant haut, Caraxès plongeant sur le cou de Vhagar depuis au-dessus d’une couche de nuages, envoyant les deux dragons en chute libre”, peut-on lire.

“Ils ont créé cette série spécifiquement pour la Bataille sur l’Œildieu… deux guerriers pleins de haine se détruisant l’un l’autre parce que c’est ce pour quoi ils ont été élevés… c’est toute l’histoire de la Danse”, a commenté un autre.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Sur X/Twitter, un utilisateur a déclaré que “cela a le potentiel pour devenir l’une des batailles les plus épiques de la télévision moderne.”

“Daemon contre Aemond est le combat que j’attends avec impatience, mais quelque chose me dit que ce sera un affrontement de la saison 3 ou de la saison 4”, a prédit un autre.

Si vous êtes à jour avec notre calendrier de sortie des épisodes de la saison 2 de House of the Dragon, consultez notre guide sur Hugh Marteau ou celui sur Ulf Blanc. Vous pouvez également en apprendre davantage sur tous les dragons de la série grâce à notre liste détaillée.

L’article continue après la publicité