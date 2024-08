Badlands : l’intrigue du prochain film Predator aurait fuité indirectement

L’intrigue du prochain film Predator, intitulé Badlands, a été divulguée après que les fans ont fait le lien entre la suite de Prey et une annonce de casting en Nouvelle-Zélande.

Comme rapporté par AVPGalaxy, une annonce de casting a été trouvée, et elle pourrait bien concerner la suite de Prey, sorti en 2022 sur Disney+. Si c’est le cas, il s’agirait des premières informations substantielles sur l’intrigue de Badlands, le prochain volet de la franchise Predator.

Les appels de casting concernent un projet sous le nom de code Backpack, qui ne s’identifie pas comme un film Predator. Cependant, le projet est répertorié sous 20th Century Studios, avec Dan Trachtenberg (à qui l’on doit Prey) attaché en tant que réalisateur. Il y a donc fort à parier qu’il s’agit bel et bien de Badlands ici.

Selon les annonces de casting, le film suit deux sœurs jumelles, Thia et Tessa. Thia, qui semble être une sorte de scientifique, est décrite comme “incroyablement intelligente, spirituelle, enthousiaste et imperturbable“, tandis que Tessa semble avoir un passé militaire et est décrite comme ayant “une intensité militante lorsqu’il s’agit d’atteindre les objectifs et les missions de sa famille“.

L’annonce de casting propose également un synopsis pour le film, bien qu’il n’offre pas beaucoup d’informations sur l’intrigue de Badlands. Il est mentionné que le film suit le lien entre deux sœurs qui “poursuivent des chemins et des missions divergents“.

Les détails sur le prochain film Predator restent rares. Badlands a été annoncé début 2024 après le succès de Prey, avec le retour de Trachtenberg à la réalisation et celui du scénariste Patrick Aison. Le film sera une suite de Prey tout en étant autonome par rapport au reste de la franchise. Il ne devrait donc pas avoir de lien direct avec les précédents volets.

Un rapport de juin 2024 de Deadline indiquait qu’Elle Fanning, connue notamment pour les films live-action Maléfique ou encore pour la série The Great, avait été choisie pour un rôle encore inconnu, mais son casting n’a pas encore été confirmé ou annoncé de manière officielle.

Le tournage de Badlands aurait commencé en Nouvelle-Zélande, mais le prochain film Predator n’a pas de date de sortie pour le moment. En attendant, découvrez pourquoi Alien vs. Predator 3 pourrait devenir réalité, ainsi que notre liste de tous les films à découvrir en streaming ce mois-ci.