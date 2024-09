L’avenir de ce perso dans la saison 5 de Stranger Things inquiète les fans après une fuite

Cette image ayant fuité du tournage de la saison 5 de Stranger Things est la seule preuve dont certains fans ont besoin pour étayer leurs théories sur la mort de Steve Harrington.

Cela fait déjà quelque temps que l’une des théories les plus populaires suggère que Steve sera la cible principale de la saison 5 de Stranger Things. Ayant été présent dans la série Netflix depuis ses débuts, il est l’un des personnages préférés des fans, ce qui fait de lui le candidat idéal pour une fin tragique chargée en émotions.

La production de la cinquième et dernière saison est bien avancée, et une nouvelle image provenant du plateau de tournage n’a fait qu’alimenter les spéculations concernant le sort de Steve.

L’image, partagée sur les réseaux par SThingsSpoilers le 16 septembre, montre une scène tournée à l’hôpital Hawkins Memorial. Selon la description, Maya Hawke (qui incarne Robin Buckley dans la série) a été aperçue conduisant la voiture de Joyce, suivant une ambulance vers cet endroit.

Suite à cela, beaucoup se sont donc posés la même question : pour qui Robin serait-elle la plus encline à se précipiter à l’hôpital ? Et parmi les réponses les plus courantes, on retrouve bien évidemment son meilleur ami Steve.

Ainsi, les théories autour de Steve se sont encore plus développées, avec un consensus général selon lequel il serait blessé lors d’une bataille, et qu’il trouverait la mort un peu plus tard.

Comme l’a écrit un internaute sur X/Twitter : « Ouais, il est foutu. »

Un autre a ajouté : « Seigneur, s’il vous plaît, ne prenez pas Steve Harrington, littéralement n’importe qui sauf lui, je vous en supplie. »

« Seigneur, prenez toutes les théories de mort de Steve et donnez-les à Will à la place », a demandé un autre.

Cependant, certains fans espèrent encore que Steve soit simplement blessé, et qu’il survivra pour voir la fin de Stranger Things.

« À mon avis : cela signifie que Steve NE mourra PAS. Dans ce genre de série, je pense qu’ils ne conduiraient pas un personnage à l’hôpital pour le faire mourir. Il va soit mourir sur le champ de bataille, soit s’en sortir de justesse et se rétablir à l’hôpital », a écrit un internaute.

Bien sûr, Robin pourrait se rendre à l’hôpital pour d’autres raisons. Il est également possible que ce soit Nancy Wheeler, ou n’importe quel autre personnage, qui soit amené à se retrouver là-bas. Car rappelons-le, il s’agit de la dernière saison de Stranger Things après tout, et il y aura donc certainement de nombreuses victimes à déplorer, notamment à cause de Vecna.

La saison 5 de Stranger Things n’a pas encore de date de sortie, mais en attendant plus de nouvelles à ce sujet, vous pouvez découvrir notre liste de toutes les séries à voir en streaming ce mois-ci.