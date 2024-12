Avant la saison 6 de Virgin River, voici les deux épisodes qu’il faut voir à tout prix

Alors que la saison 6 de Virgin River débarque sur Netflix, certains pourraient avoir oublié la saison 5 : voici les épisodes à rattraper pour comprendre la suite.

La saison 6 de Virgin River aura fait peur à de nombreux fans, entre une production repoussée et des annonces en demi-teinte de la part de Netflix en 2023. Mais la bonne nouvelle a fini par tomber : les nouveaux épisodes sortiront bien en décembre 2024, et des intrigues de mariage ont même déjà été teasées pour le plus grand bonheur des fans de Mel et Jack.

Mais certains pourraient avoir oublié des points des précédents chapitres de la série Netflix et ne pas se sentir suffisamment à jour pour reprendre le train en cours de route. Pas de panique : il y a justement deux épisodes à voir absolument pour comprendre ce qui arrive le 19 décembre 2024 sur la plateforme de streaming, et on vous explique tout.

Les épisodes de Noël de Virgin River sont essentiels pour reprendre la saison 6

La deuxième partie de la saison 5 de Virgin River a introduit deux intrigues supplémentaires qu’il vous faudra suivre de près : un secret à venir d’Everett, le père biologique de Mel, et la grossesse de Lizzie, qui pourrait cacher bien plus qu’on ne croit.

Netflix

Un bon final de série se doit d’être explosif, et les deux épisodes de Noël de Virgin River s’avèrent essentiels pour comprendre ce qui se passera au début de la saison 6.

En effet, dans la toute dernière scène, on peut voir Everett apparaître sur le pas de la porte de Mel pour lui annoncer qu’il a quelque chose à lui dire. Son arrivée soudaine est mal accueillie par le reste des habitants, comme Doc, qui ne voient pas d’un bon œil son retour. Pourtant, Mel souhaite enfin renouer avec ses origines biologiques et y voit une bonne occasion.

Or, la saison 6 comportera un épisode flashback se déroulant en 1972, pour suivre les parents de Mel lors de leur première rencontre. Il y a donc de fortes chances pour que le secret d’Everett et les raisons de l’animosité des autres personnages remontent à cette époque… reste à savoir comment.

Et puis, il y a Lizzie. Dans les épisodes de Noël, la jeune femme a enfin révélé à son petit ami Denny (qui se trouve être le petit-fils de Doc) qu’elle était enceinte. Mais cette histoire pourrait bien être plus compliquée qu’il n’y paraît.

Netflix

Si l’on en croit les livres Virgin River, Ricky serait en réalité le père du bébé de Lizzie. Ce qui pourrait être plausible d’un point de vue chronologique, puisque tous deux ont été intimes dans la saison 5. Cependant, depuis, Ricky a été envoyé à la guerre.

Sauf que les fans pensent l’avoir aperçu dans la dernière bande-annonce de la saison 6 de Virgin River, ce qui pourrait ouvrir la boîte de Pandore. Car si Ricky est réellement le père, la tension pourrait alors exploser entre Lizzie, Doc et Hope.

Mais comment déterminer l’identité du véritable père ? La réponse semble assez simple : Denny est atteint de la maladie de Huntington. Si Lizzie décide de faire tester le bébé avant la naissance, les spectateurs comme les personnages pourraient être confrontés à une révélation plutôt désagréable.

Les saisons 1 à 5 de Virgin River sont déjà disponibles sur Netflix, et la saison 6 sera quant à elle diffusée le 19 décembre 2024. Et en attendant, vous pouvez jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.

