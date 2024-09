Avant Agatha All Along, que s’est-il passé dans le final de WandaVision ?

Agatha All Along se présente comme une suite de WandaVision, et un rappel peut être nécessaire pour les spectateurs qui auraient oublié le final de la première série.

WandaVision a donné un bon coup de fouet aux séries super-héroïques en débarquant en 2021 sur la plateforme de streaming Disney+ : reprenant un personnage du Marvel Cinematic Universe (MCU), la production de la showrunner Jac Schaeffer a bouleversé les codes en rendant un hommage fascinant au monde des séries télévisées.

L’article continue après la publicité

Agatha All Along marchera dans ses traces, trois ans plus tard. Mais après le deuil d’une Avenger, on s’intéressera cette fois aux mésaventures d’une antagoniste déchue, la sorcière devant lutter contre un sort lancé par son ennemie. La nouvelle série Marvel s’inscrit ainsi comme la suite de WandaVision, et il peut être utile de rappeler ce qui s’était passé dans le final pour mieux comprendre les nouveaux épisodes qui sortent sur Disney+.

L’article continue après la publicité

Qui est Agatha dans WandaVision ?

Agatha joue le rôle d’Agnès, la voisine encombrante de Wanda et Vision, mais elle est en réalité une sorcière puissante avide de pouvoir.

L’article continue après la publicité

marvel studios/disney

On rencontre Agatha sous l’identité d’Agnès dans la première série. Tout au long des épisodes, elle incarnera la voisine intrusive venue déranger le couple de Wanda et Vision. Mais la dernière partie révèle qu’Agatha est en réalité une sorcière infiltrée dans l’illusion de sa rivale, curieuse de découvrir l’origine de sa puissance.

On apprend dans un flashback qu’Agatha est vieille de plusieurs siècles : elle était condamnée à mort par ses consœurs en 1693 à Salem, après que les sorcières aient découvert qu’elle utilisait la magie noire du Darkhold. Mais l’antagoniste n’est pas morte lors de l’exécution, au contraire : en absorbant la magie de ses sœurs, elle a gagné en puissance et a été la seule survivante de son sabbat.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Qu’arrive-t-il à Agatha et Wanda dans le final de WandaVision ?

Wanda jette un sort à Agatha dans le final de WandaVision, la forçant à jouer le rôle de la “voisine encombrante” à Westview.

Marvel Studios

Lorsque la ville de Westview se retrouve sous l’influence d’une multitude de sorts jetés inconsciemment par Wanda, la curiosité d’Agatha est titillée. La puissante sorcière veut découvrir qui est capable d’une telle force, et veut surtout s’approprier la magie de Wanda. Elle force alors l’ex Avenger à retourner dans ses souvenirs pour découvrir l’élément déclencheur du sort de Westview, lui faisant revivre ses traumatismes jusqu’à la mort de Vision dans Endgame.

L’article continue après la publicité

Finalement, Agatha découvre que Wanda utilise sans le savoir la magie du chaos, ce qui fait d’elle la Sorcière rouge. Piégée par la super-héroïne, elle échoue à lui voler sa magie. Pire : c’est même Wanda qui lui dérobe sa force, avant de lui jeter un sort, la condamnant à rester vivre à Westview dans le rôle de la voisine encombrante.

L’article continue après la publicité

La Sorcière rouge libère le reste de la ville, avant de disparaître avec le Darkhold. Mais la protagoniste ne trouvera pas pour autant le repos : corrompue par le Livre des Damnés, elle commettra de nombreux crimes dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, alors qu’elle croira pouvoir récupérer ses enfants Billy et Tommy dans un univers alternatif. Elle finira par trouver la mort dans le film.

L’article continue après la publicité

Agatha All Along sortira le 19 septembre 2024 : pour ne rien rater de la série, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.