L’attente avant la saison 2 d’Ahsoka pourrait être liée à cet autre projet Star Wars

La saison 2 d’Ahsoka a enfin une date de début de tournage, ce qui nous laisse à penser que la suite de la série Star Wars pourrait être liée à The Mandalorian.

Les fans sont impatients de découvrir la suite d’Ahsoka après le cliffhanger choquant de la série Disney+, qui a vu Ahsoka Tano et Sabine Wren échouées sur Peridiea après avoir aidé leur camarade de longue date, Ezra Bridger, à rentrer chez lui pour avertir la République du retour du fameux Grand Amiral Thrawn.

Nous avons maintenant une idée du moment où la deuxième saison d’Ahsoka sera enfin diffusée, après que l’interprète de Sabine, Natasha Liu Bordizzo, a confirmé lors d’un panel à DragonCon que le tournage de la saison 2 commencerait à l’été 2025.

Ce n’est donc pas pour tout de suite, et cela signifie que la prochaine saison d’Ahsoka sera diffusée, au mieux, environ trois ans après le final de la saison 1, sorti en octobre 2023. Cependant, si l’on considère l’ampleur plus large de Star Wars, cela pourrait donner un indice sur la manière dont l’histoire va se dérouler.

Le tournage à l’été 2025 signifie que la série pourrait être diffusée à l’été 2026, ce qui coïnciderait avec le prochain grand film Star Wars, The Mandalorian & Grogu. Sachant que la série Ahsoka est finalement un spin-off de The Mandalorian, il serait logique que la série dérivée et le prochain film soient liés d’une manière ou d’une autre.

Ce serait une première pour Star Wars, et cela représenterait une synergie presque comparable à celle de l’univers cinématographique Marvel, l’autre franchise culte appartenant à Disney. Cela pourrait également servir de test pour de futurs projets connectés.

Le retour d’Ahsoka est encore loin, mais il y a beaucoup d’autres projets Star Wars à venir. L’année 2024 se terminera avec Star Wars : Skeleton Crew, une aventure Star Wars tout public réalisée par Jon Watts, le réalisateur de la dernière trilogie Spider-Man du MCU.

En attendant, 2025 verra la sortie très attendue de la saison 2 d’Andor, qui fera le lien entre la saison 1 et le film Rogue One de 2016, expliquant comment Cassian Andor s’est retrouvé impliqué dans le vol des plans de l’Étoile de la Mort.

La saison 2 d’Ahsoka n’a pas encore de date de sortie. En attendant, découvrez s’il y aura une saison 2 de The Acolyte. Vous pouvez également consulter notre guide sur le film Lando, ainsi que celui sur le film Dawn of the Jedi.