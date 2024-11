Astérix & Obélix : Le Combat des chefs – tout ce qu’on sait sur la série Netflix d’Alain Chabat

Alain Chabat renoue avec Astérix et Obélix et prépare une mini-série pour Netflix : on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur Le Combat des Chefs.

Mission Cléopâtre avait tout cassé à sa sortie en 2002, alliant inspiration d’une bande dessinée de génie avec un casting passionnant. Réserve inépuisable de répliques célébrissimes ou encore de memes après plus de deux décennies, le long-métrage a relancé la hype autour des adaptations des irréductibles Gaulois, sans jamais vraiment être égalé par la suite – malgré le succès mérité de certaines, comme Le Domaine des dieux d’Alexandre Astier.

L’article continue après la publicité

Mais que se passe-t-il lorsqu’on reprend les mêmes et qu’on recommence ? Au départ envisagé comme un film pour le grand écran, le projet du Combat des Chefs a finalement migré du côté des séries, et sortira sur Netflix. Alain Chabat reprend les rênes, mais ne sera pas seul : le créateur, réalisateur et acteur s’est entouré d’un casting solide qui donne déjà l’eau à la bouche. Intrigue, fenêtre de sortie, distribution : on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur la série Astérix & Obélix – Le Combat des chefs.

L’article continue après la publicité

Quand sortira la série Astérix & Obélix ?

La série Astérix & Obélix : Le Combat des chefs sortira durant l’année 2025 sur Netflix, mais n’a pas encore de date de sortie précise.

L’article continue après la publicité

Il s’agira d’une mini-série, qui n’est donc pas amenée à avoir de saison 2, et sera réalisée avec une animation en 3D reposant sur des sculptures des personnages pour assurer une modélisation la plus fidèle possible.

Casting de la série : qui est aux commandes et quelles voix pour les personnages ?

Astérix & Obélix : Le Combat des chefs est créée par Alain Chabat qui campera Astérix, mais de nombreuses autres stars sont rattachées à la série pour donner leur voix aux personnages.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La série a en effet réuni de nombreux acteurs réputés, comme Gilles Lellouche ou Anaïs Demoustier, mais aussi Jeanne Balibar ou encore Jean-Pascal Zadi.

Petite note amusante, Alexandre Astier sera aussi de la partie, ce qui pourrait presque aller de soi alors que l’auteur, réalisateur et acteur n’est clairement pas étranger à l’univers d’Astérix et Obélix, ayant déjà signé les films Le Domaine des dieux et Le Secret de la potion magique.

L’article continue après la publicité

Retrouvez ci-dessous le casting de la série Astérix & Obélix – Le Combat des chefs :

L’article continue après la publicité

Alain Chabat dans le rôle d’Astérix

Gilles Lellouche dans le rôle d’Obélix

Anaïs Demoustier dans le rôle de Metadata

Laurent Lafitte dans le rôle de Jules César

Thierry Lhermitte dans le rôle de Panoramix

Géraldine Nakache dans le rôle de Bonemine

Jean-Pascal Zadi dans le rôle de Potus

Grégoire Ludig dans le rôle d’Abraracourcix

Alexandre Astier dans le rôle d’Ordralfabétix

David Marsais dans le rôle de Bibus

Jérôme Commandeur dans le rôle de Maman César

Fred Testot dans le rôle de Fastanfurious

Jeanne Balibar dans le rôle d’Apotika

Grégory Gadebois dans le rôle d’Aplusbégalix

Côté technique, la réalisation est partagée entre Alain Chabat qui replonge dans l’univers gaulois après Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, et Fabrice Joubert, animateur et dessinateur pour Moi, moche et méchant 1 & 2.

Quelle est l’intrigue du Combat des chefs ?

La mini-série de Netflix adapte la bande dessinée Le Combat des chefs de René Goscinny (scénario) et Albert Uderzo (dessin).

L’article continue après la publicité

Le druide Panoramix se prend un menhir sur le coin du nez, et tout part à vau-l’eau : incapable de se souvenir de la recette de la potion magique et perdant la boule, le sage du village n’est d’aucune aide lorsque le chef Abraracourcix est provoqué par un autre leader. Le problème, c’est que s’il échoue à relever le défi, les biens des irréductibles Gaulois se retrouveront sous la coupe des Romains.

L’article continue après la publicité

Combien y a-t-il d’épisodes dans Le Combat des chefs ?

Astérix & Obélix : Le Combat des chefs comptera en tout 5 épisodes d’une trentaine de minutes.

L’article continue après la publicité

L’équipe derrière la série produite par Netflix a déjà pu présenter des extraits lors du Festival d’Annecy de juin 2024. Alain Chabat est ainsi revenu sur ses objectifs initiaux, après avoir expliqué que le format série avait finalement été choisi à la place du long-métrage, pour mieux détailler l’intrigue reprenant la bande dessinée de Goscinny et Uderzo.

Le réalisateur a précisé (via MoveOnMag) : “J’ai toujours voulu retourner dans l’univers d’Astérix. (…) Après avoir exploré le voyage dans Mission Cléopâtre, j’ai décidé de me concentrer sur le village gaulois et ses personnages emblématiques.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour découvrir la série, il faudra attendre 2025 sur Netflix. D’ici-là, vous pouvez également jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent ce mois-ci en streaming, toutes plateformes confondues.