Après la fraude Willy Wonka, l’arnaque démentielle du “bal des Bridgerton”

Il y a presque un an, les habitants de Glasgow étaient tombés dans le panneau avec une arnaque sur Willy Wonka : c’est désormais au tour de la ville de Détroit de subir une fraude avec un bal complètement raté inspiré de La Chronique des Bridgerton.

On trouve de tout sur les réseaux sociaux, pour le meilleur et pour le pire. Et c’est très souvent le pire qui ressort le plus d’Internet, à l’image d’un événement qui a su flirter sur la série Netflix, comptant comme l’une des plus regardées de l’été 2024 : La Chronique des Bridgerton a en effet été utilisée pour piéger des fans de la production dirigée par les showrunners Chris Van Dusen et Shonda Rhimes.

Une telle fraude profitant de la naïveté et de l’intérêt du public pour un film ou une série n’a rien de nouveau : en février 2024, de nombreuses familles ont vécu une véritable déconvenue en participant à un événement surfant sur la sortie de Willy Wonka de Paul King avec Timothée Chalamet. Après avoir payé une fortune pour participer à un salon se voulant immersif, enfants et parents se sont ainsi retrouvés confrontés à des comédiens recrutés au dernier moment et manquant de préparation, et à un manque flagrant de bonbons dans des décors austères.

“Thread sur l’ARNAQUE du bal des Bridgerton à Détroit pour laquelle j’ai moi-même (et des centaines d’autres) dépensé 300$“

C’est désormais au tour de La Chronique des Bridgerton et ses spectateurs d’être victimes d’une arnaque du genre. Sur les réseaux sociaux, des témoignages de participants commencent à apparaître, dévoilant un événement à Détroit coûtant jusqu’à 300 dollars pour finir dans une salle des fêtes vide et sans décoration. Et toutes les cases du désastre ont été cochées avec soin par la compagnie : la participation d’une danseuse de pole dance et d’un violoniste solo dans un coin de la pièce, un photographe n’ayant vraisemblablement reçu aucun salaire, de la nourriture en trop petite quantité et “crue“, une attente longue sous la pluie avant de pouvoir rentrer…

Les victimes évoquent également le décalage de la date, qui aurait initialement été fixée à août pour être finalement reportée à septembre sans possibilité de remboursement. En fin de compte, les participants ont passé la soirée sur leur téléphone, loin des paillettes et célèbres reprises de chansons destinées à faire danser les personnages de la série Netflix.

Quant aux promesses d’un prix en espèces pour le meilleur costume, il faudra aussi s’asseoir dessus. De la même manière, aucun diamant de la saison n’a été sélectionné, contrairement à ce qui avait été prévu.

“Apparemment, la nourriture s’est épuisée au bout d’une heure, et la plupart était crue. Personne n’était là pour récupérer les assiettes, donc il fallait vous occuper vous-même des restes des inconnus / La “danseuse” qu’ils ont prise était une STRIP TEASEUSE“

Forcément, les témoignages n’ont pas manqué d’éveiller des réactions fortes sur les réseaux sociaux, les internautes alternant entre indignation et amusement tout en se rappelant l’arnaque de Willy Wonka qui avait fait du bruit plus tôt en 2024 : “C’est de l’or pur. C’est comme cette expérience Willy Wonka il y a un an,” fait ainsi remarquer un internaute en commentaire du premier thread, repris par un fan de La Chronique des Bridgerton commentant le passage de la danseuse : “C’est là que j’ai recraché ma boisson. La reine Charlotte ne ferait jamais ça !“

Du côté des victimes, la colère a commencé à prendre le pas sur la désillusion : “J’espère vraiment que ça se terminera par un procès parce que je veux récupérer mes 300$. J’ai des factures médicales à payer.” Depuis le premier thread, d’autres témoignages ont commencé à apparaître, reprochant l’incident à la compagnie organisant l’événement, Uncle & Me LLC. Cette dernière n’a pour le moment émis aucun commentaire.

Pour revivre la magie des bals de l’aristocratie anglaise, mieux vaut donc se tourner vers Netflix et les trois saisons de La Chronique des Bridgerton, toutes disponibles en intégralité sur la plateforme de streaming alors qu’une quatrième est déjà en développement.