Le showrunner d’Arcane Saison 2 “déçu” par le comportement de certains fans

Le co-créateur d’Arcane, Christian Linke, a partagé une longue réponse aux rumeurs concernant des problèmes en coulisses après avoir admis que l’intrigue de Jayce et Viktor dans la saison 2 semblait irrésolue en raison de contraintes de temps.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers du final de la saison 2 d’Arcane.

Il faudrait être de mauvaise foi pour prétendre que la saison 2 d’Arcane n’était pas une réussite, le chapitre final de la série d’animation brillant autant que le premier par sa technique, ses musiques et son intrigue qui n’aura pas manqué d’arracher des larmes à ses spectateurs. Même après sa sortie, la dernière partie de l’adaptation du jeu vidéo League of Legends continue de faire parler d’elle et de rester dans la tête du public de Netflix, en témoigne le record historique du morceau Ma Meilleure Ennemie de Pomme et Stromae, devenu la sortie française la plus écoutée sur Spotify avec plus de 4.9 millions d’écoutes en 24h.

Pourtant, certains points continuent de perturber les spectateurs. Entre la censure des scènes de Caitlyn et Vi plus ou moins importante – et parfois choisie par les créateurs de la série – et les interrogations sur la survie de certains personnages dont Jinx, force est de reconnaître que des éléments semblent encore en suspens. Pour Dexerto.com, le showrunner Christian Linke avait expliqué vouloir “écouter et apprendre“ des critiques des fans. Mais durant l’émission consacrée à l’acte 3 d’Arcane Afterglow de Netflix, le co-créateur s’est exprimé sur la fin d’un duo de personnages qui a lui aussi créé la confusion, à savoir Viktor et Jayce.

Ces deux derniers se sacrifient pour sauver l’humanité et son libre arbitre de l’idéologie de l’anomalie de l’Hextech, et nombreux sont les spectateurs à avoir trouvé leur conclusion précipitée dans Arcane. Un sentiment que partage en partie Christian Linke : “Pour moi, la fin de Jayce et Viktor semble dans une certaine mesure inachevée. Même s’ils se comprennent mutuellement à la fin, j’ai toujours l’impression qu’on aurait pu en dire davantage et qu’ils auraient dû vivre davantage de choses ensemble, mais nous n’avons pas eu le temps.“

Depuis, les commentaires du showrunner ont largement été repris par les fans d’Arcane, certains y voyant un aveu de problèmes en coulisses pour la saison 2. Sur un fil Reddit, un internaute affirme qu’on peut considérer la déclaration comme “une confirmation officielle que même les créateurs sont insatisfaits d’avoir dû précipiter le final“, tandis qu’un autre affirme qu’elle “devrait clore la plupart des débats sur le fait de savoir s’ils voulaient simplement passer à la prochaine histoire ou si une autre autorité les y a forcés.“

Les théories vont bon train, certains n’hésitant pas à accuser les financeurs et gros studios de ne jamais laisser les artistes s’exprimer, continuant en rappelant que deux épisodes supplémentaires n’auraient pas été de trop de l’avis général.

Mais face au maelstrom de reproches, Christian Linke, connu sous le pseudonyme RiotPraeco sur Reddit, a décidé de répondre pour tempérer, se disant “déçu” par certaines remarques : “Certaines théories ici vont un peu trop loin,” écrit ainsi le showrunner, avant de poursuivre : “Non, nous n’avons pas demandé à Fortiche de produire un épisode final d’1h30. C’est plutôt le contraire, nos scénarios sont toujours plus courts que ce que Fortiche propose durant la phase du storyboard.”

“Nous souhaitons leur laisser la liberté de s’inspirer et de vagabonder librement, pour ensuite recentrer le tout tout en permettant aux moments magiques de se démarquer d’eux-mêmes,” ajoute-t-il. “Nous sommes dans une étroite collaboration sur le plan de la création, et notre relation ne se résume pas à ‘bon, entreprise prestataire, faites votre travail, réalisez l’impossible, mais faites-le rapidement !’ – Je considère beaucoup de personnes chez Fortiche comme certains de mes amis les plus proches et je suis déçu que les gens suggèrent de telles choses. Non, nous n’avons pas subi ou imposé de pression.“

Concernant les contraintes de budget, Christian Linke précise qu’il y en a toujours eu et qu’elles n’ont pas été plus importantes que pour la saison 1. Le créateur affirme même s’estimer “EXTRÊMEMENT chanceux” d’avoir eu accès à des “budgets aussi fous de la part de Riot.“

Enfin, concernant le temps imposé, il explique qu’il faut évidemment respecter “une fenêtre de sortie pour laquelle un grand nombre de personnes travaillent, pas seulement chez Fortiche, mais aussi chez Riot sur différents jeux, chez Netflix, et des partenaires de marque.”

Le co-créateur souligne aussi que le temps investi dans la série a été énorme et dépasse de loin la norme : “Je ne pense pas qu’il y ait d’autres séries TV ayant pris autant de temps pour produire seulement deux saisons, sans marquer de pause. (…) Arcane reste inégalée en terme de portée pour une animation d’une telle qualité. Je ne veux pas utiliser ces éléments comme excuse, mais, oui… ce travail est très exigeant au niveau humain.“

Il continue : “Est-ce qu’une autre série TV a déjà réussi à retomber parfaitement sur ses pieds avec autant de personnages principaux, des voyages dans le temps, des capacités surnaturelles, des inventions technologiques, des enjeux dans un monde fantastique, des concepts complexes, des relations compliquées, et une telle attente de la part d’un public international ? (…) Je serais assez curieux de savoir si quelqu’un en a une en tête, afin que je puisse l’étudier.“

La longue réponse de Christian Linke a donné matière à réflexion à de nombreux internautes sur le fil Reddit, certains continuant de penser qu’il manque malgré tout un ou deux épisodes à la saison 2 d’Arcane, d’autres remettant en perspective certains avis tranchés sur la production de la série d’animation – une technique bien plus longue à produire que le live-action, d’autant plus lorsqu’on vise une certaine qualité.

Si Arcane est terminée, l’univers du jeu vidéo League of Legends continuera d’être adapté dans d’autres séries, et les créateurs ont déjà teasé les prochaines régions envisagées pour l’exploration du lore.

