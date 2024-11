Arcane Saison 2 : cette scène semble appuyer une théorie populaire sur Viktor et Jayce

Dans l’épisode 3 de la saison 2 d’Arcane, la technologie Hextech prend littéralement vie, projetant Jayce, Ekko et Heimerdinger dans une chute libre à travers plusieurs dimensions. Cette séquence psychédélique est si intense que vous avez peut-être manqué un détail qui soutient une théorie de fans datant du premier chapitre d’Arcane.

Depuis le début de leur collaboration, Viktor et Jayce s’opposent sur les dangers potentiels de la technologie Hextech, et cette tension atteint des sommets dans la première partie de la saison 2, lorsque Jayce utilise le Hexcore pour sauver Viktor contre son gré.

L’article continue après la publicité

Après la décision de Viktor de quitter définitivement le projet, Jayce se consacre à aider Ekko et Heimerdinger à identifier ce qui menace l’arbre sacré de Zaun. Cette enquête les mène dans le système de sécurité Hexgate souterrain. Mais avant qu’ils ne puissent en découvrir davantage, une rune instable, probablement issue des tentatives de Jayce et Viktor de maîtriser l’arcane transporte le trio dans un autre monde.

L’article continue après la publicité

Netflix

Lorsque Jayce touche cette anomalie, une brèche semble s’ouvrir entre les mondes matériel et spirituel, donnant lieu à l’une des scènes les plus envoûtantes de la série, plongeant les trois personnages dans un chaos magique.

L’article continue après la publicité

Cependant, le détail essentiel se trouve dans les brèves images qui rappellent un flashback de l’épisode 2 de la saison 1 d’Arcane, où le jeune Jayce et sa mère sont sauvés d’une tempête de neige par un mystérieux mage, qui utilise la magie pour les transporter dans une prairie ensoleillée. Cet événement a marqué le point de départ de l’intérêt de Jayce pour l’énergie Hextech, après que l’étranger, dont le visage n’a jamais été révélé, lui ait offert une rune.

Si beaucoup supposent que ce sauveur est le mage Ryze de League of Legends, des éléments de plus en plus nombreux laissent penser qu’il pourrait en réalité s’agir de Viktor voyageant dans le temps.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En effet, dans l’épisode 1 de la saison 2, Viktor fusionne avec le Hexcore, ce qui lui confère de nouveaux pouvoirs. Lorsqu’il émerge de son cocon magique, il revêt une cape à capuche, un détail qui rappelle l’apparence du mystérieux mage.

Viktor possède également un bâton, qu’il emporte avec lui lorsqu’il s’engage dans une nouvelle voie en tant que guérisseur dans les quartiers touchés par le Shimmer. Tout comme le mage mystérieux, Viktor utilise désormais ses pouvoirs pour aider les autres.

L’article continue après la publicité

Étant donné que la magie de l’arcane permet de manipuler l’espace et le temps, serait-il possible que Viktor ait voyagé dans le passé pour sauver le jeune Jayce et sa mère ?

L’article continue après la publicité

Cette théorie est de plus en plus répandue parmi les fans. L’un d’eux, sur Reddit, explique : “La figure encapuchonnée qui a sauvé Jayce enfant n’est pas celle qu’on pense. Théorie : le jeune Jayce n’a pas été sauvé par Ryze, mais par Viktor, voyageant dans le temps. Écoutez-moi bien, je vous promets que ça va avoir du sens.“

L’article continue après la publicité

Netflix

Le fan avance plusieurs raisons pour lesquelles l’étranger ne serait pas Ryze : “il n’a pas de parchemin” ; “Ryze ne donnerait jamais un artefact comme un joyau Hextech à un inconnu” ; et “il est TROP MYSTÉRIEUSEMENT encapuchonné“.

Quant à Viktor, ce dernier soutient la recherche sur les artefacts dangereux pour faire progresser la technologie, contrairement à Ryze. Il souhaiterait sans doute que le jeune Jayce découvre le potentiel d’Hextech.

L’article continue après la publicité

Bien que Viktor soit aujourd’hui sceptique face au Hexcore à cause de ses dangers, sa fusion avec la technologie pourrait devenir essentielle à sa survie dans le futur.

L’article continue après la publicité

Un autre indice alimente cette théorie : Jayce se trouve avec Ekko et Heimerdinger au moment de cette découverte. Or, dans League of Legends, Ekko crée le Z-Drive, un appareil lui permettant de remonter dans sa propre ligne temporelle, et cela pourrait être la clé pour Viktor pour voyager dans le passé.

L’utilisateur Reddit ajoute : “Ekko va développer le Z-Drive dans la saison 2. Et il ne serait pas si surprenant que Viktor mette la main dessus, ou construise sa propre version, non ?“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien entendu, tout cela reste de la pure spéculation. Mais dans l’univers d’Arcane, rien n’est impossible, et la saison 2 ne fait que renforcer cette idée.

La première partie de la saison 2 d’Arcane est déjà disponible sur Netflix, et la deuxième partie sera diffusée le 16 novembre.