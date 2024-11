Les fans d’Arcane se mobilisent pour voir la version non censurée de Vi et Caitlyn

Les spectateurs les plus acharnés militent pour qu’une version non censurée d’une scène entre les deux personnages de la saison 2 d’Arcane soit enfin disponible.

La saison 2 d’Arcane a repris là où la précédente s’était arrêtée, explorant les conséquences de l’acte de Jinx qui avait utilisé son attaque ultime en tirant une roquette boostée à l’Hextech sur le conseil de Piltover, qui votait pourtant une loi en faveur de Zaun. Le nouveau chapitre aura réussi à obtenir les faveurs du public lui aussi, tant pour son animation que ses séquences musicales, le morceau Ma Meilleure Ennemie de Pomme et Stromae pulvérisant le record du meilleur démarrage français sur Spotify avec plus de 5.9 millions d’écoute en 24h.

L’article continue après la publicité

Pourtant, certains fans se sont dits déçus d’apprendre qu’une scène en particulier avait été coupée, d’autant plus qu’elle était réclamée depuis longtemps : la romance entre Vi et Caitlyn est enfin arrivée à son climax dans une scène torridezq dans l’épisode 8… mais a dû être rognée par endroits pour éviter la censure de plusieurs pays diffusant Arcane. C’est ce qu’a expliqué Christian Linke durant l’interview du streamer Necrit94 sur Twitch, le showrunner expliquant qu’il avait fallu arrondir les angles pour éviter une limitation d’âge qui aurait fait d’Arcane une série réservée à un public majeur. Et forcément, beaucoup ont décidé de ne pas laisser filer l’occasion d’en avoir toujours plus : une pétition déjà virale circule sur les réseaux sociaux, réclamant la sortie de la scène “d’origine”.

L’article continue après la publicité

Les fans d’Arcane veulent la version non censurée de “ce moment crucial” entre Cait et Vi

Lancée le 26 novembre 2024 sur le site Change.org, la pétition comptait déjà 2 000 signatures à ses débuts. À la rédaction de cet article, le nombre de signataires ne cesse de grimper et a atteint le palier des 17 000 signatures.

L’article continue après la publicité

Netflix

La description vante les mérites de la saison 2, mais rebondit en évoquant les propos du showrunner : “En tant que fans d’Arcane, nous avons été ravis de voir la belle relation entre Caitlyn et Vi se développer à l’écran,” peut-on ainsi lire, avant que les signataires réclament “respectueusement” auprès de Netflix et Riot Games la publication de la version longue de “ce moment crucial” qu’est la scène entre Vi et Caitlyn, “pour ceux qui chérissent ces personnages et leur parcours.“

Malgré l’auto-censure des créateurs de la saison 2 d’Arcane, la scène a eu encore moins de chance dans certains pays, dont la Chine qui l’a tout simplement effacée, à l’image de tous les plans réunissant les deux femmes, au détriment de la cohérence de l’histoire.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La relation entre Vi et Caitlyn est loin d’être simple dans la saison 2 d’Arcane, mais a le mérite de finir plutôt bien. Mieux, en tout cas, que le sort qui est réservé à Jinx, malgré des indices suggérant un possible retour dans une des prochaines séries adaptant le jeu vidéo League of Legends.