Explication de la fin de la saison 2 d’Arcane : comment se conclut l’acte 3 sur Netflix ?

La saison 2 d’Arcane s’est conclue avec l’acte 3 sur Netflix, mais laisse quelques questions en suspens : on vous explique tout.

Dès sa sortie, Arcane a prouvé qu’on pouvait réussir une adaptation de jeu vidéo en offrant une des meilleures séries de la dernière décennie – et aussi l’une des plus coûteuses dans le domaine de l’animation. Forcément, la saison 2 était très attendue après le succès des premiers épisodes, et Riot Games, Netflix et le studio Fortiche ont su réitérer leur premier exploit en entraînant les spectateurs dans la suite des aventures de Jinx, Vi, et tous les autres champions de Piltover et Zaun.

L’acte 3 s’est fait désirer, après une fin grandiose dans l’épisode 6 qui avait de quoi choquer le public, et surtout les fans de Baby Jinx alias Isha. Mais la saison 2 est désormais complète, la troisième et dernière partie étant sortie le 23 novembre 2024 sur Netflix. Sauf que certains points peuvent dérouter les spectateurs : Qu’est-il arrivé à Jayce et Viktor ? Que représente le corbeau à trois yeux ? On vous explique la fin de la saison 2 d’Arcane.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers de l’acte 3 de la saison 2 d’Arcane.

Qu’est-il arrivé à Ekko et Heimerdinger ?

Ekko et Heimerdinger ont été envoyés dans un Piltover alternatif, dans lequel la mort de Vi lors du cambriolage de la saison 1 a changé le cours des événements.

Netflix

Par un effet papillon, les événements tragiques d’Arcane ont été modifiés et les relations entre Piltover et Zaun sont au beau fixe : sans les pierres bleues à l’origine de la paranoïa des habitants de la Haute-Ville envers ceux des Fissures, l’escalade de la violence n’a pas eu l’occasion de démarrer et l’histoire que l’on connait de la série n’a pas eu lieu. Mais il a fallu pour ça le sacrifice de Vi, décédée dans un accident impliquant les pierres lors du cambriolage pour lequel Ekko avait donné un tuyau.

Si Ekko apprécie le temps passé dans ce Piltover paisible, l’appel du devoir le contraint à retourner dans sa propre réalité. Il y parvient grâce à des résidus de pierre et l’aide d’Heimerdinger. Durant le processus, le professeur doit cependant se sacrifier pour palier à une défaillance technique de leur machine. Ekko est donc seul à retourner dans son univers, avec toutefois un appareil lui permettant de remonter le cours du temps de quelques secondes – un rappel du pouvoir du champion dans le jeu League of Legends.

Qu’est-il arrivé à Jayce dans l’anomalie de l’Hextech ?

Jayce n’est pas envoyé dans le même monde alternatif qu’Ekko et Heimerdinger : il est propulsé dans un futur proche, et découvre ce que l’Hextech va provoquer sur la ville.

Netflix

Après avoir été blessé en tombant dans une fissure et avoir survécu, l’ancien conseiller parvient à trouver le lieu où la calamité s’est déclenchée, sur le sommet de l’Hexgate qui abritait l’anomalie. Il y découvre un homme tenant un marteau corrompu : il s’agit du Jayce du futur, marqué par les pouvoirs de l’Arcane.

Qui est la silhouette qui aide Jayce sur l’Hexgate ?

La silhouette encapuchonnée sur l’Hexgate est Viktor, plus âgé : souhaitant réparer ses torts, l’ancien partenaire de Jayce a tenté à de nombreuses reprises de modifier le cours des événements.

Netflix

Viktor a donné de nombreuses runes différentes à Jayce lorsqu’il était enfant et piégé dans la neige avec sa mère. Finalement, la bonne rune sera celle du temps, qui permettra à Ekko de créer sa machine à remonter le temps.

Grâce à l’appareil, qui perturbe l’Hextech ayant pris possession du Viktor du présent, Jayce parvient à transmettre à son ami ses souvenirs de leur conversation future, et lui révéler ce qu’il s’apprête à faire sur Piltover. Réalisant les remords de sa version future, Viktor accepte d’arrêter son plan d’un monde en paix au détriment du libre arbitre. Mais pour enrayer la machine, Viktor et Jayce doivent disparaître.

La mort de Viktor signe la fin des pouvoirs de l’anomalie de l’Arcane sur les vivants : c’est pour cette raison que Jayce avait d’abord cherché à le tuer dans sa commune utopique.

Pourquoi Maddie trahit Caitlyn ?

Maddie trahit Caitlyn car elle s’est tournée vers Ambessa.

Netflix

Il se peut que la générale noxienne l’ait convaincue avant la bataille, alors que Caitlyn commençait à s’écarter déjà d’elle avec le retour de Vi dans sa vie. Ambessa aurait alors profité de la déception amoureuse de Maddie pour la faire basculer dans son camp.

Il est également possible que Maddie ait été une traîtresse depuis le début. Dans ce cas, toutes les fois où la jeune femme aurait essayé de convaincre Cait de se rebeller contre Ambessa auraient pu être des tests pour vérifier sa loyauté envers la générale noxienne.

Que veut vraiment la Rose Noire et qui est le corbeau à trois yeux ?

Il y a de grandes chances pour que le corbeau à trois yeux soit Béatrice, l’oiseau de Swain dans League of Legends : le champion du jeu vidéo est un dirigeant et général noxien, la région d’Ambessa et Mel Medarda.

Netflix/Riot Games

Mel Medarda croit d’abord avoir affaire à une mage de la Rose Noire voulant l’aider à protéger le monde des ambitions guerrières d’Ambessa. Mais la jeune femme comprend que la silhouette qui tue sa mère est une “impostrice”. Par la suite, on découvre un corbeau à trois yeux quitter le champ de bataille après avoir trouvé quelque chose émettant une lueur bleutée – certainement une bille de l’Hextech.

Plusieurs indices peuvent mener à la piste de Swain : dans le lore de LoL, l’homme récupère les souvenirs des morts par l’intermédiaire des corbeaux sur les champs de bataille, et la silhouette noire semble justement aspirer quelque chose par la tête d’Ambessa dans l’espace des épines. Le stratège aurait ainsi pu utiliser Mel pour rendre Ambessa plus vulnérable et lui voler ses connaissances sur les armes de l’Hextech et les produits dopant du Dr Reveck.

La guerre civile cesse à la fin d’Arcane, et Piltover et Zaun semblent enfin sur la bonne voie pour une réconciliation durable, tandis que le conseil compte désormais des membres des deux camps.

Netflix

En se sacrifiant, Viktor et Jayce ont éliminé les dangers de l’anomalie de l’Hextech. Jinx a elle aussi choisi de mourir pour sauver Vi, reproduisant l’acte héroïque d’Isha dans l’acte 2 de la saison 2 d’Arcane, emportant Warwick qui n’a plus rien de Vander avec elle.

Vi et Caitlyn finissent ensemble, et sont prêtes à se battre pour protéger la paix naissante entre Piltover et Zaun. Les habitants devront aussi se préparer à ce que d’autres nations belliqueuses s’intéressent à la cité du progrès, Noxus n’étant pas la seule région à s’intéresser à la technologie innovante créée par les inventeurs.

Noxus semble de son côté avoir tout de même réussi à mettre la main sur l’Hextech, à en croire le corbeau à trois yeux qui tombe sur quelque chose émettant une lumière bleutée.

Le Dr Reveck a de son côté réussi à ramener sa bien-aimée à la vie : peut-être cessera-t-il alors ses expériences dangereuses pour le bien des autres habitants de Piltover.

Y aura-t-il une saison 3 d’Arcane ?

Il n’y aura pas de saison 3 d’Arcane, la saison 2 étant la dernière. En revanche, d’autres projets ont été annoncés pour étendre l’univers de l’adaptation de League of Legends.

Netflix

Plusieurs fois interrogés sur la suite d’Arcane après la saison 2, les créateurs de la série ont déjà fait savoir que si Jinx et Vi en avaient fini avec le petit écran, d’autres histoires attendaient d’être découvertes. L’univers de League of Legends est large et son lore étendu, et de nombreuses régions ont tout ce qu’il faut pour créer de nouvelles intrigues.

Pour ComicBook, le créateur Christian Linke a ainsi teasé plusieurs nouveaux récits dans l’univers étendu d’Arcane, affirmant que “certains seront plus fantaisistes, d’autres plus sérieux et sombres. Arcane n’est que le premier pas d’un rêve bien plus grand de narration.”

La série Arcane s’est donc conlue dans une saison 2, mais les spectateurs auront tout de même droit à d’autres séries qui, espérons-le, sauront garder cette qualité qui aura permis à l’adaptation de briller et se démarquer au point de faire l’unanimité chez les spectateurs.

Et en attendant d’en découvrir davantage sur la suite des séries estampillées League of Legends, vous pouvez toujours jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent ce mois-ci en streaming, ou à celle des adaptations à venir de jeux vidéo.