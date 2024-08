Les cinq premiers épisodes de la saison 2 d’Arcane ont fuité suite aux leaks de Netflix

La deuxième saison d’Arcane a subi un coup dur, car les cinq premiers épisodes ont désormais fuité dans leur intégralité et ce, plusieurs mois avant leur sortie officielle.

Alors que plusieurs animes devant sortir prochainement sur Netflix ont récemment fuité sur Internet, les fans ont appris qu’un autre titre phare de la plateforme de streaming a également été victime de ces leaks, à savoir la saison 2 d’Arcane.

La fuite comprend les cinq premiers épisodes de la série animée basée sur le très populaire jeu vidéo League of Legends, une suite que les fans attendaient depuis de longues années. La saison 1 a été diffusée en 2021 et a été acclamée par la critique, mais le studio a expliqué vouloir se concentrer sur la qualité, d’où le temps de développement prolongé.

La fuite survient à seulement quelques mois de la sortie de la saison 2 d’Arcane en novembre 2024. Cette deuxième saison est censée être la dernière, comme l’a confirmé le créateur de la série Christian Linke dans un tweet de juin 2024.

La saison 2 d’Arcane comprendra un total de neuf épisodes, ce qui signifie que quatre épisodes supplémentaires n’ont pas encore fuité au moment où nous écrivons ces lignes. Néanmoins, cela crée un terrain miné pour les fans impatients qui devront désormais passer les trois prochains mois à essayer d’éviter les spoilers.

Avec Hailee Steinfeld, Ella Purnell et Katie Leung en vedette, Arcane suit les sœurs Vi et Jinx alors qu’elles tentent de quitter le Zaun désolé pour rejoindre la société utopique de Piltover.

Selon Linke, la saison 2 portera sur la guerre et verra les sœurs Vi et Jinx s’affronter. Les synopsis précédents ont également laissé entrevoir le conflit croissant entre Piltover et Zaun, qui découlera directement des actions de Jinx dans la saison 1.

Au moment de la rédaction de cet article, ni Netflix ni aucune société de production associée n’ont abordé la fuite. Dexerto a contacté Netflix pour un commentaire, mais ils n’ont pas encore répondu.

En attendant la saison 2 d’Arcane, vous pouvez également découvrir toutes les séries à voir en streaming ce mois-ci.