L’épisode final XXL de la saison 2 d’Arcane sera le plus long de la série

“Tout le monde était mort de trouille” : Arcane se prépare pour son retour sur Netflix, et ses créateurs nous ont parlé du final de la saison 2, qui sera un véritable “mastodonte“.

Les adaptations de jeux vidéo en films et séries se traînent une sale réputation, pourtant certaines perles se distinguent au milieu de la marée noire : Arcane fait partie de ces exceptions, proposant un univers inspiré de League of Legends de Riot Games tout en présentant des personnages charismatiques parfois originaux, le tout avec l’animation exquise du studio Fortiche.

Le succès a été total à la sortie du premier chapitre sur Netflix en 2021, et trois ans plus tard, la saison 2 tant attendue va débarquer sur le catalogue de la plateforme de streaming pour le plus grand bonheur des abonnés. Après avoir teasé les champions en lâchant régulièrement des visuels sur les réseaux sociaux, ou encore avoir révélé en avance la liste des morceaux composant la bande-son, les créateurs d’Arcane ont discuté du grand final de la série avec nos confrères de Dexerto.com : d’après Alex Yee et Christian Linke, le dernier épisode sera énorme !

L’épisode 9 de la saison 2 d’Arcane sera massif d’après les créateurs de la série

Les créateurs d’Arcane, Alex Yee et Christian Linke, ont révélé dans une interview de Dexerto.com que le dernier épisode de la saison 2 sera aussi le plus long de la série inspirée de League of Legends.

Si aucun détail supplémentaire n’a pu être donné sur l’intrigue du final, attendu pour le 23 novembre 2024 sur Netflix, on sait en tout cas qu’il sera “de loin l’épisode le plus long de tous ceux d’Arcane.” Au point même d’inquiéter l’équipe… “Tout le monde était mort de trouille à propos du dernier épisode, c’est un véritable mastodonte,” a en effet ajouté Christian Linke.

Les créateurs ont poursuivi : “Quand la première version nous est revenue de Fortiche, ils nous ont dit ‘Les gars, ça fait plus d’une heure. On ne peut pas faire ça.’ On a répondu qu’on allait voir ce qu’on pouvait ajuster, et c’est à partir de là qu’on a commencé à tailler.“

Mais une telle durée ne vient pas de nulle part. Comme l’explique Alex Yee, “C’est clairement une volonté de rendre justice à tout ce qui a été construit.” Il poursuit : “Pour moi, le plus fou a été de voir les gens se surpasser pour ce projet, mettre les bouchées doubles, aller au-delà de leur rôle, juste pour faire de leur mieux et faire tout ce qu’on voulait faire.“

Pour Alex Yee, le final de la saison 2 d’Arcane “représente ce qu’est la série à bien des égards, un peu comme une lettre d’amour aux fans qui l’ont soutenue. J’espère que c’est comme ça qu’on la verra.“

Interrogés sur la durée exacte de l’épisode final de la série, les créateurs n’ont pas su donner de réponse précise, mais ont tout de même insisté : “Ce sera vraiment long. Beaucoup en tout cas pour de l’animation. On ne sera pas sur le double de la durée d’un épisode, mais c’est clairement plus que tous les autres.“

La saison 2 d’Arcane commencera sa diffusion sur Netflix à partir du 9 novembre 2024 : pour ne rien rater du final de la série, vous pouvez consulter son calendrier de sortie des épisodes.