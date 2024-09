Arcane Saison 2 : Le calendrier de sortie des épisodes

Le compte à rebours avant le retour des champions de Zaun et Piltover sur Netflix a commencé : on vous détaille le calendrier de sortie des épisodes de la saison 2 d’Arcane.

La première saison s’était terminée de manière tragique : alors que les conflits entre les deux villes semblaient enfin sur le point de cesser, Jinx craquait et franchissait le point de non retour en tirant sur le conseil de Piltover. Dès lors, les dés étaient jetés, et les choses ne pourront que dégénérer entre la cité du progrès et Zaun.

Au cœur de cette guerre fratricide, les personnages vont devoir lutter de toutes leurs forces pour survivre – et offrir du grand spectacle aux spectateurs impatients. L’escalade de violence n’est pas terminée, et l’adaptation du jeu vidéo League of Legends par l’excellent studio français Fortiche a déjà présenté des visuels et trailers puissants aux abonnés Netflix qui attendent de pied ferme ce chapitre final. Et histoire de ne rien rater, on vous détaille le calendrier de sortie des épisodes de la saison 2 d’Arcane.

Quand sortiront les différentes parties de la saison 2 d’Arcane ?

La saison 2 d’Arcane commencera sa diffusion dès le 9 novembre 2024, et sera ensuite découpée en trois parties.

Netflix a en effet pris la décision de diviser la deuxième et dernière saison en trois actes, réitérant le format adopté pour le premier chapitre d’Arcane sur la plateforme de streaming.

Vous pouvez retrouver ci-dessous le calendrier détaillé des épisodes d’Arcane :

Partie 1 : 9 novembre 2024

Partie 2 : 16 novembre 2024

Partie 3 : 23 novembre 2024

À ce stade, Netflix n’a pas précisé combien d’épisodes figureront dans chacune des parties de la saison 2, mais on peut s’attendre à ce que la plateforme reprenne le même rythme que la saison 1, dont les épisodes avaient été diffusés par groupes de trois en 2021.

Et en attendant la saison 2 d'Arcane le 9 novembre 2024 sur Netflix, vous pouvez également jeter un coup d'œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.