Paul vs Tyson, La Cage : les boxeurs explosent la saison 2 d’Arcane

Les combats sur le ring l’emportent face à ceux de l’arène : la saison 2 d’Arcane s’est fait battre à plates coutures par le duel de Jake Paul vs Mike Tyson, mais aussi par la série française La Cage.

La saison 2 d’Arcane s’est rapidement imposée comme l’un des plus grands lancements dans le domaine des séries de l’année. Ce deuxième et dernier chapitre de l’adaptation des jeux vidéo League of Legends a en effet battu des records à tout va, devenant la série d’animation la plus chère à ce jour.

La création animée par le studio Fortiche affiche à la rédaction de cet article un score parfait de 100 % sur Rotten Tomatoes et n’a pas manqué de décrocher de nouvelles nominations aux Emmy Awards, répondant brillamment aux attentes élevées des fans.

Et pourtant, la série peine à se hisser en tête des classements sur Netflix. Non pas par manque d’intérêt de la part des abonnés, qui ne cessent de vanter les scènes les plus touchantes ou épiques des différentes épisodes, mais bien parce qu’un challenger de taille s’est imposé : le combat entre Jake Paul et Mike Tyson a en effet été diffusé sur la plateforme de streaming, et a littéralement tout cassé.

Car on ne parle pas ici d’un écart mineur, mais bien d’une différence qui se compte en millions de vues entre les deux spectacles : le documentaire Paul vs Tyson a obtenu près de 40 millions de vues de plus que la saison 2 d’Arcane entre le 11 et le 17 novembre 2024.

Mais le combat de boxe n’est pas le seul à l’avoir emporté sur les champions de LoL : un petit outsider français portant sur le MMA s’est en effet approprié la première place du top 10 des séries depuis sa sortie. La Cage de Franck Gastambide et Sylvain Caron a ainsi battu la série d’animation, cette fois de manière plus raisonnable. Alors qu’Arcane a réuni 7,4 millions de vues, La Cage en a amassé 8,7 millions, et n’a depuis plus cédé la première place de la compétition dans les classements de la plateforme de streaming en France.

Du côté des séries en langue anglaise, la saison 2 d’Arcane s’est finalement classée à égalité à la deuxième place avec la saison 6 de Cobra Kai, qui enregistre également le score de 7,4 millions de vues. La saison 4 d’Outer Banks a quant à elle pris la quatrième place avec 6,1 millions de vues.

Il faut dire que le documentaire Paul vs Tyson a été un événement, révélant un duel sensationnel entre Jake Paul et l’ancien champion de boxe de 58 ans Mike Tyson. Au point même que la diffusion en direct de l’affrontement s’est pris les pieds dans le tapis, Netflix n’anticipant pas l’engouement des fans et l’affluence importante de spectateurs sur la plateforme de streaming qui a littéralement planté.

Mais Arcane n’en a pas terminé avec son public : le troisième acte de la saison finale est attendu pour le 23 novembre 2024, et devrait offrir une belle remontada à la série d’animation.